WhatsApp dejará de funcionar en móviles antiguos desde febrero

A finales de febrero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en móviles antiguos, lo que obligará a muchos usuarios a revisar si su teléfono sigue siendo compatible o si ha llegado el momento de dar el salto a un modelo más reciente. La medida afectará especialmente a quienes siguen utilizando smartphones con varios años a sus espaldas, tanto en Android como en iPhone.

El cambio forma parte de la política habitual de la compañía propietaria de la app, Meta, que cada cierto tiempo reduce el soporte a sistemas operativos desfasados para mejorar la seguridad, el rendimiento y la compatibilidad. En la práctica, esto significa que miles de dispositivos que no puedan actualizarse a versiones más modernas del sistema se quedarán sin acceso a la aplicación de mensajería más utilizada del mundo.

Cuándo dejará de funcionar WhatsApp y en qué móviles

La desconexión se producirá entre la última semana de febrero y el 1 de marzo de 2026, fecha a partir de la cual muchos de estos terminales empezarán a mostrar errores, dificultades para enviar o recibir mensajes y, finalmente, la imposibilidad total de abrir la aplicación.

En el caso de Android, la exigencia será contar al menos con Android 5.0 Lollipop o una versión superior. Cualquier teléfono que se quede por debajo de esa versión irá perdiendo acceso a WhatsApp de forma progresiva. Esto incluye equipos con Android 4.4 KitKat, 4.3, 4.2, 4.1 (Jelly Bean) y todas las versiones anteriores, muchas de ellas con más de una década a sus espaldas.

Para iPhone, el requisito mínimo pasará a ser iOS 15.1. Los modelos que no puedan alcanzar esa versión del sistema operativo quedarán fuera de juego. La consecuencia directa es que iPhone 6, iPhone 6 Plus y todos los anteriores perderán el acceso a WhatsApp, ya que no tienen posibilidad de actualizarse hasta esa edición de iOS.

Meta ha explicado que se trata de una decisión global, por lo que afecta también a usuarios de España y el resto de Europa. La fecha límite será la misma en todos los mercados, aunque las notificaciones y avisos dentro de la app pueden aparecer con unos días de diferencia según el país y el dispositivo.

Versiones de Android e iOS que se quedan sin soporte

En los móviles Android, la aplicación dejará de estar operativa en todos aquellos smartphones que no puedan actualizarse a una versión igual o superior a Android 5.0. Es decir, los teléfonos que sigan utilizando Android 4.4 KitKat, Jelly Bean (4.1, 4.2, 4.3) o versiones todavía más antiguas quedarán completamente fuera del servicio.

Estos sistemas llevan años sin recibir parches de seguridad ni mejoras por parte de los fabricantes, lo que convierte a los terminales en un objetivo más fácil para ataques y fallos de funcionamiento. La falta de mantenimiento oficial hace muy complicado integrar las últimas funciones de seguridad y cifrado que exige WhatsApp.

En el ecosistema de Apple, la ruta es similar: la app solo seguirá siendo compatible con iPhone que tengan como mínimo iOS 15.1. Como consecuencia, modelos todavía muy presentes en muchos hogares, como el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, quedarán vetados porque su actualización máxima se queda por debajo de la versión requerida.

Otros modelos más antiguos, como iPhone 5s, iPhone 5c o iPhone 5, ya llevaban tiempo fuera del ciclo de grandes actualizaciones de Apple y, con esta decisión, también verán bloqueado su acceso a la aplicación de mensajería. Aunque algunos de estos dispositivos se siguen usando como segundo móvil, para niños o mayores, ya no podrán utilizar WhatsApp de manera oficial.

Desde la propia plataforma se insiste en que este tipo de recortes de compatibilidad es un proceso periódico: cada año se revisa qué sistemas operativos tienen menos usuarios y han dejado de recibir soporte del fabricante para decidir qué versiones se eliminan de la lista oficial.

Modelos concretos de móviles que perderán WhatsApp

Aunque la compañía se centra en los sistemas operativos, ya se ha podido concretar un buen número de teléfonos concretos que dejarán de ser compatibles con WhatsApp a partir de finales de febrero de 2026. Muchos de ellos fueron superventas en su momento y siguen activos en manos de usuarios que no han dado el salto a modelos nuevos.

Entre los móviles Android más afectados se encuentran dispositivos de marcas muy populares en España y Europa, como Samsung, LG, Sony, Motorola o Huawei. Algunos ejemplos destacados son:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S4 mini

y Samsung Galaxy Ace 4, Core, Trend y J2

Sony Xperia M

Sony Xperia Z2 y Z3

LG Optimus L7 II , así como otros de la familia Optimus L3, L5, L7 y F5, incluidas algunas variantes Dual

, así como otros de la familia Optimus L3, L5, L7 y F5, incluidas algunas variantes Motorola Moto E (primera generación) y algunos Motorola Moto G iniciales

y algunos iniciales Huawei Ascend Mate , junto con modelos como G740 y D2

, junto con modelos como G740 y D2 HTC Desire 500 y otros terminales contemporáneos que no llegan a Android 5.0

En el caso de Apple, el recorte de compatibilidad afectará principalmente a la gama de entrada y a los iPhone con varios años de antigüedad. Entre los modelos que no podrán seguir usando WhatsApp se encuentran:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5 y anteriores

En todos estos casos, el problema es el mismo: no hay posibilidad oficial de actualizar a iOS 15.1, por lo que, aunque hoy la aplicación pueda seguir funcionando, dejará de hacerlo progresivamente a partir de la fecha marcada.

La lista de modelos concretos no es cerrada. Otros teléfonos de características similares que tampoco logren subir de versión a tiempo podrían sumarse a este grupo, sobre todo en el segmento Android, donde hay una enorme variedad de fabricantes y capas de personalización.

Motivos: seguridad, rendimiento y nuevas funciones

Desde Meta justifican este movimiento en varios frentes. Por un lado, los sistemas operativos antiguos ya no ofrecen los estándares de seguridad que la empresa considera necesarios para proteger los datos y las comunicaciones cifradas de los usuarios.

Con cada actualización, WhatsApp introduce mejoras en el cifrado, controles de privacidad adicionales y mecanismos de protección frente a fraudes y ciberataques. Mantener compatibilidad con plataformas demasiado desfasadas dificulta o directamente impide que esas funciones se implementen de forma correcta y estable.

Además, al centrarse en versiones más recientes de Android e iOS, la compañía puede optimizar mejor el rendimiento de la aplicación y aprovechar las capacidades técnicas de los teléfonos modernos, como procesadores más potentes, más memoria y conexiones de red más rápidas.

Otro aspecto importante es el uso de recursos internos. Dar soporte a una gran cantidad de versiones antiguas exige más tiempo de desarrollo, pruebas y mantenimiento, algo que, según la empresa, no compensa cuando el número de usuarios activos en esas plataformas es ya muy reducido.

En definitiva, el recorte de compatibilidad permite a la compañía focalizar sus esfuerzos en los sistemas donde se concentra la mayoría de la comunidad, manteniendo un equilibrio entre innovación y seguridad. Es una práctica habitual en todo el sector tecnológico, no solo en aplicaciones de mensajería.

Cómo avisará WhatsApp y qué notará el usuario

Los usuarios cuyos dispositivos estén a punto de quedarse sin soporte no se encontrarán con el cambio de un día para otro sin previo aviso. WhatsApp enviará notificaciones dentro de la propia aplicación, informando de que el móvil dejará de ser compatible próximamente.

En esos mensajes se recomendará realizar una copia de seguridad de los chats y archivos, así como comprobar si el teléfono puede actualizarse a una nueva versión del sistema operativo. En algunos casos, el aviso también aclarará que ya no hay actualizaciones disponibles y que será necesario cambiar de dispositivo.

A medida que se acerque la fecha límite, los usuarios comenzarán a experimentar distintos problemas: errores al iniciar sesión, dificultades para enviar o recibir mensajes y contenido multimedia, o fallos a la hora de descargar o actualizar la aplicación desde la tienda oficial.

Una vez que se materialice el fin del soporte, la app puede dejar de abrirse por completo. En otros casos, se podrá entrar un tiempo, pero no llegarán nuevos mensajes ni se podrán establecer llamadas o videollamadas, quedando el servicio básicamente inutilizado.

Además, aunque el usuario consiguiere mantener la app instalada, ya no recibirá parches de seguridad ni novedades, lo que supone un riesgo añadido, especialmente en móviles que ya de por sí no reciben actualizaciones del sistema.

Qué hacer si tu móvil está entre los afectados

Si sospechas que tu teléfono puede estar en la lista de afectados por el cambio de 2026, lo primero es comprobar la versión del sistema operativo. En Android, se puede consultar desde Ajustes > Información del dispositivo > Versión de Android; en iPhone, desde Ajustes > General > Información.

En caso de que tu móvil esté por debajo de Android 5.0 o iOS 15.1, toca revisar si hay alguna actualización disponible. Si el fabricante todavía ofrece una versión más reciente, instalarla puede mantener WhatsApp operativo unos años más, siempre que se alcance el mínimo exigido por la aplicación.

Si el teléfono ya no recibe nuevas versiones, hay dos pasos esenciales. El primero es hacer una copia de seguridad de las conversaciones y archivos importantes. En Android, el respaldo se realiza normalmente a través de Google Drive; en iPhone, mediante iCloud.

Una vez guardados los datos, el segundo paso es valorar el cambio a un smartphone compatible. No hace falta ir a la última gama alta: muchos modelos de gama media actuales ofrecen soporte de actualizaciones durante varios años y cumplen de sobra con los requisitos de WhatsApp y otras apps populares.

Para quienes no quieran desprenderse del teléfono antiguo, siempre pueden conservarlo para otras tareas sin conexión o para funciones básicas, pero no podrán seguir usando WhatsApp de forma segura ni con todas sus prestaciones más allá de las fechas marcadas.

Impacto en España y Europa: usuarios, comercios y familias

En mercados como España y el resto de Europa, donde WhatsApp se ha convertido en una herramienta prácticamente imprescindible, el fin del soporte en móviles antiguos se dejará notar en varios ámbitos.

Por un lado, afectará a personas mayores o usuarios que todavía utilizan smartphones muy antiguos como dispositivo principal. Muchos de estos terminales siguen funcionando para llamadas y SMS, pero no cumplen los requisitos técnicos actuales de la app de mensajería.

Por otro, también puede repercutir en pequeños comercios, autónomos y negocios locales que mantienen líneas de atención al cliente con teléfonos de hace varios años, especialmente en Android. Para ellos, perder la app en ese dispositivo puede suponer reestructurar parte de su forma de comunicarse con clientes y proveedores.

En las familias, será habitual encontrar móviles de segunda mano o heredados utilizados por adolescentes o como teléfono de emergencia. A partir de finales de febrero de 2026, muchos de esos equipos ya no podrán emplearse para chatear por WhatsApp, por lo que conviene revisar con tiempo qué modelos hay en casa.

Aunque la medida pueda resultar incómoda para algunos usuarios, se enmarca en una tendencia general del sector: centrar el desarrollo en sistemas más modernos y dejar atrás dispositivos que ya no reciben soporte de sus propios fabricantes.

Todo este cambio supone, en la práctica, que quienes quieran seguir usando WhatsApp sin sobresaltos en 2026 deberán asegurarse de que su móvil cumple los requisitos mínimos, hacer copia de seguridad y valorar una actualización de dispositivo si es necesario. La app seguirá evolucionando con nuevas funciones y mayores exigencias de seguridad, pero los terminales más veteranos se irán quedando por el camino a medida que el soporte se concentre en plataformas más actuales.