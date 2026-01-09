El cambio ya tiene fecha marcada en el calendario: a partir de enero de 2026, una larga lista de móviles antiguos se quedará sin acceso a WhatsApp por no cumplir los requisitos técnicos mínimos que exige la aplicación. Esta decisión afectará tanto a teléfonos Android como a iPhone que se han quedado anclados en versiones obsoletas de sus sistemas operativos.

La medida, que forma parte del plan habitual de la compañía propiedad de Meta, busca garantizar un uso más seguro, estable y compatible con las nuevas funciones que WhatsApp va incorporando. Para muchos usuarios con móviles veteranos en España y el resto de Europa, será el momento de plantearse si actualizar el sistema —si todavía se puede— o directamente cambiar de dispositivo.

Cuándo dejará de funcionar WhatsApp en los móviles antiguos

Según la información publicada por la propia plataforma y recogida por distintos medios tecnológicos, el ajuste de compatibilidad se aplicará a comienzos de 2026, con una fecha clave: 15 de enero de 2026. Desde ese día, los teléfonos que no alcancen las versiones mínimas de Android o iOS dejarán de ser compatibles con la app de mensajería.

En la práctica, esto significa que, tras un periodo con avisos dentro de la aplicación, los usuarios empezarán a notar fallos frecuentes, cierres inesperados y bloqueos al intentar usar WhatsApp en sus móviles antiguos. Poco después, la aplicación dejará directamente de abrirse o mostrará mensajes indicando que ya no se puede seguir utilizando en ese dispositivo.

Meta ha explicado que este tipo de recortes de soporte se realiza de forma periódica. La empresa revisa cada cierto tiempo qué sistemas operativos siguen siendo utilizados de forma relevante y permiten aplicar parches de seguridad actuales. Cuando una versión queda demasiado desfasada, desaparece de la lista de compatibles.

En Europa, donde la penetración de smartphones es muy alta y la vida útil de algunos terminales se alarga varios años, este tipo de anuncios suele provocar que muchos usuarios aceleren el cambio de móvil para no quedarse sin su principal vía de comunicación diaria.

Requisitos mínimos de sistema operativo para seguir usando WhatsApp

El punto clave para saber si un móvil seguirá siendo compatible no es tanto el modelo concreto como la versión del sistema operativo instalada. WhatsApp ha actualizado sus condiciones técnicas y fija unos mínimos claros para 2026.

En el caso de los teléfonos con sistema de Google, la app seguirá funcionando únicamente en aquellos equipos que tengan Android 5.0 (Lollipop) o una versión posterior. Los dispositivos que se queden por debajo de ese nivel dejarán de poder ejecutar la aplicación con normalidad.

Para los usuarios de Apple, el corte se sitúa en iOS 15.1 o superior. Los iPhone que no puedan actualizarse a esta versión del sistema operativo quedarán fuera del soporte oficial de WhatsApp, independientemente de que sigan funcionando para otras tareas.

Estos requisitos responden a la necesidad de contar con un software capaz de soportar funciones avanzadas, cifrado moderno y parches de seguridad actualizados. Los sistemas muy antiguos ya no reciben atención de los fabricantes y se convierten en un punto débil frente a amenazas actuales.

Conviene recordar que la compatibilidad no depende solo del hardware, sino también de si el fabricante decidió o no liberar actualizaciones durante más tiempo. Por eso, dos móviles de gama similar lanzados en la misma época pueden tener destinos diferentes en cuanto a soporte.

Modelos de iPhone que se quedarán sin WhatsApp en 2026

En el ecosistema de Apple, WhatsApp ha fijado el límite en los terminales que no pueden instalar iOS 15.1. Son dispositivos que ya llevan años sin actualizaciones mayores y que, por tanto, se quedan cortos para las exigencias actuales de seguridad de la app.

Entre los iPhone que perderán compatibilidad destacan varios modelos que fueron muy populares en su momento y que aún se siguen utilizando en Europa como segundo teléfono o móvil de uso básico:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Estos equipos dejaron de recibir nuevas versiones de iOS hace tiempo, por lo que no pueden alcanzar la versión mínima exigida, como recoge la lista de dispositivos sin soporte. Aunque para tareas sencillas sigan respondiendo, quedarán definitivamente fuera del ecosistema de WhatsApp a partir de enero de 2026.

En los meses previos al cambio, es previsible que la aplicación empiece a mostrar mensajes de advertencia dentro de los propios iPhone, indicando que la versión del sistema ya no será compatible y recomendando hacer una copia de seguridad o migrar la cuenta a un dispositivo más moderno.

Teléfonos Android que perderán compatibilidad con WhatsApp

El impacto en Android será más amplio debido a la enorme variedad de marcas y modelos que hay en el mercado. En todos los casos, se verán afectados los dispositivos que no puedan actualizarse, como mínimo, a Android 5.0, una versión lanzada hace ya más de una década.

En la práctica, esto deja fuera a una serie de teléfonos que en su día fueron muy conocidos y que aún pueden encontrarse en manos de usuarios que los conservan como móvil principal o secundario. Entre los modelos Android mencionados en los distintos listados se encuentran:

HTC One M8

Samsung Galaxy Note 2

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S4 mini

LG G3

LG Optimus L7 II

LG Nexus 4

Huawei Ascend Mate

En algunos casos, como en determinados Samsung o LG, hubo variantes y versiones regionales con características similares, pero lo determinante será siempre la versión de Android instalada. Si el terminal se ha quedado en una edición anterior a 5.0 y no hay actualización disponible, WhatsApp dejará de funcionar con normalidad.

Estos móviles ya no reciben soporte oficial por parte de sus fabricantes, por lo que tampoco pueden instalar parches de seguridad recientes. Esa falta de mantenimiento hace que sean más vulnerables a malware, fraudes y otros ataques que la aplicación intenta mitigar con sus nuevas versiones.

Por qué WhatsApp deja de dar soporte a móviles viejos

Detrás de esta decisión no hay tanto una cuestión comercial como un problema técnico: mantener compatibilidad con sistemas muy antiguos complica la implantación de nuevas funciones y, sobre todo, frena la mejora de la seguridad. Cada actualización de WhatsApp introduce cambios que exigen más capacidad de procesamiento y un software más reciente.

Los sistemas operativos antiguos dejan de recibir con el tiempo actualizaciones críticas de seguridad y mejoras de rendimiento, lo que genera un escenario en el que resulta más fácil explotar vulnerabilidades para robar datos o suplantar identidades. Si la aplicación siguiera funcionando en esos entornos, estaría obligada a limitar sus propias funciones.

La compañía explica en su documentación que revisa periódicamente qué versiones del sistema siguen teniendo un uso significativo y cuáles ya representan un porcentaje marginal de la base de usuarios. A partir de cierto punto, mantener el soporte para esas versiones se vuelve técnicamente inviable.

Además de la seguridad, hay un factor de experiencia de uso: en muchos teléfonos veteranos, las versiones modernas de WhatsApp provocan lentitud, cuelgues constantes y problemas gráficos, lo que dispara las consultas al soporte técnico y genera una sensación de mal funcionamiento general.

Qué pasará con los usuarios cuyos móviles queden fuera

El proceso de desconexión no suele ser inmediato de un día para otro. Lo habitual es que, antes de la fecha límite, la propia aplicación comience a mostrar avisos insistentes de que el dispositivo se quedará sin soporte, invitando a actualizar el sistema operativo o a cambiar de teléfono.

A medida que se acerque el corte, los usuarios de estos móviles empezarán a notar que WhatsApp se cierra solo, va más lento o muestra errores al intentar enviar mensajes, realizar llamadas o abrir determinados contenidos. En algunos casos, puede incluso impedir iniciar sesión de nuevo si se reinstala la app.

Una vez aplicado el ajuste de compatibilidad, los dispositivos afectados ya no podrán enviar ni recibir mensajes, hacer llamadas o videollamadas a través de la aplicación. Tampoco será posible descargar nuevas versiones desde Google Play, la App Store u otras tiendas oficiales.

Las cuentas, sin embargo, no se eliminan automáticamente por el hecho de usar un móvil antiguo. Lo que ocurre es que el acceso desde ese dispositivo queda bloqueado. El usuario podrá seguir utilizando su número en un nuevo teléfono compatible y recuperar su información si ha realizado una copia de seguridad previa.

Cómo saber si tu móvil seguirá siendo compatible

Antes de alarmarse, lo más sensato es comprobar con calma la versión del sistema operativo instalada en el teléfono. Este dato se consulta fácilmente desde los ajustes del propio dispositivo, sin necesidad de aplicaciones adicionales ni de conocimientos avanzados.

En móviles Android, el camino habitual es ir a «Ajustes» o «Configuración», buscar la sección «Acerca del teléfono» y revisar el apartado donde se indica la versión de Android. Si el número es 5.0 o superior, WhatsApp seguirá siendo compatible con las condiciones conocidas para 2026.

En el caso de iPhone, hay que entrar en «Ajustes», acceder a «General» y, dentro de ese menú, tocar en «Información». Ahí aparece la versión de iOS instalada. Si el dispositivo permite actualizar al menos a iOS 15.1, bastará con instalar esa actualización para mantener el acceso a la app.

Si el teléfono no ofrece ninguna actualización adicional y se queda en una versión anterior a los mínimos exigidos, lo más probable es que no haya forma oficial de seguir usando WhatsApp a partir de enero de 2026. En ese escenario, conviene empezar a preparar el cambio con tiempo.

Pasos recomendados antes de quedarse sin WhatsApp

Una vez confirmado que el dispositivo está entre los afectados o no puede actualizarse al sistema necesario, el siguiente paso fundamental es proteger los datos personales y el historial de chats. La forma más sencilla de hacerlo es mediante una copia de seguridad desde la propia aplicación.

En cualquier móvil compatible, basta con abrir WhatsApp, entrar en el menú de «Configuración» o «Ajustes», acceder a la sección «Chats» y seleccionar la opción «Copia de seguridad». Desde ahí se puede elegir el servicio de almacenamiento en la nube (Google Drive en Android o iCloud en iPhone) y lanzar un guardado manual.

Es recomendable verificar que la copia se ha completado correctamente y, si se desea, programar copias automáticas periódicas para no perder información en el futuro. Esta copia permitirá restaurar mensajes, fotos y documentos al iniciar sesión en un nuevo teléfono con el mismo número o pasar los chats entre iPhone y Android.

En paralelo, quienes dependan del móvil para trabajar, coordinar familia o gestionar grupos escolares deberían valorar con antelación qué tipo de dispositivo van a adquirir y evitar errores comunes al configurar un iPhone nuevo. Apostar por un modelo con una versión reciente de Android o iOS, y con buena trayectoria de actualizaciones, ayudará a alargar la vida útil y evitar sorpresas en próximos recortes de soporte.

El aviso de que WhatsApp dejará de funcionar en móviles antiguos en 2026 sirve como recordatorio de que la tecnología no se detiene: revisar la versión del sistema, hacer copias de seguridad y planificar un futuro cambio de teléfono son pasos clave para seguir conectado sin sobresaltos cuando llegue la fecha señalada.