Para millones de usuarios, WhatsApp es el canal principal de comunicación diaria, tanto a nivel personal como profesional. En España y en buena parte de Europa, muchas gestiones con familia, trabajo, comercios o colegios pasan ya por esta aplicación de mensajería.

Meta, la compañía propietaria del servicio, ha confirmado que a partir de enero de 2026 la app dejará de funcionar en una amplia lista de móviles antiguos. No se trata de un fallo puntual ni de un error del dispositivo, sino de una actualización de requisitos técnicos que obligará a dejar atrás a los teléfonos que no puedan cumplir con las nuevas exigencias de seguridad y rendimiento.

Esta decisión forma parte de la política habitual de la plataforma: centrar el desarrollo en sistemas más modernos, capaces de soportar cifrados avanzados, funciones basadas en inteligencia artificial y nuevas herramientas de protección de datos. Los móviles que ya no reciben actualizaciones por parte de sus fabricantes quedan, poco a poco, fuera de ese estándar mínimo.

Según expertos en ciberseguridad y datos manejados por la propia industria, los equipos sin parches recientes aumentan de forma notable el riesgo de ataques, desde el malware hasta la suplantación de identidad. Por ello, cada cierto tiempo WhatsApp revisa su “lista negra” de dispositivos y sistemas que dejan de ser compatibles.

En la práctica, quienes conserven uno de estos teléfonos verán como la aplicación se cierra sola, deja de enviar mensajes o muestra avisos constantes de que ya no es posible seguir usándola, sin opción real de solución si el sistema operativo no puede actualizarse.

Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos móviles en enero de 2026

La razón de fondo es técnica: WhatsApp necesita un sistema operativo mínimamente actualizado para poder aplicar sus últimas medidas de seguridad y las funciones que va incorporando. Mantener compatibilidad con versiones muy antiguas frena el desarrollo y complica el soporte.

Los móviles lanzados hace más de una década cuentan con hardware limitado y sistemas desfasados que no reciben ya actualizaciones oficiales. Esto significa que no pueden integrar de forma fiable las capas de cifrado más modernas, ni defenderse igual de bien frente a vulnerabilidades conocidas.

Meta insiste en que no puede garantizar la protección de los datos cuando se usan versiones de Android o iOS demasiado antiguas. Algunos estudios citados por especialistas señalan que, en equipos sin soporte, la probabilidad de sufrir una brecha de seguridad puede dispararse, precisamente porque no llegan los parches necesarios.

Además, estos dispositivos suelen sufrir cierres inesperados, lentitud y errores de compatibilidad con nuevas funciones de la app. A medio plazo eso se traduce en más incidencias, peor experiencia de uso y mayor dificultad para ofrecer ayuda técnica efectiva.

Por todo ello, WhatsApp fija unos requisitos mínimos y, cuando un modelo no puede alcanzarlos, queda automáticamente excluido del servicio, por muy bien que funcione todavía para otras tareas del día a día.

Requisitos mínimos de WhatsApp a partir de enero de 2026

A partir de mediados de enero de 2026, la aplicación exigirá dos condiciones básicas según el sistema operativo. Si tu teléfono no puede llegar a estas versiones, tarde o temprano te quedarás sin acceso.

En lo que respecta a Android, el requisito oficial será disponer como mínimo de Android 5.0 Lollipop o una versión superior. Cualquier dispositivo que funcione con una versión anterior a esa quedará fuera de soporte.

En el caso de iPhone, WhatsApp pedirá al menos iOS 15.1. Los modelos que no puedan actualizarse hasta ese sistema operativo, por limitaciones técnicas o por fin de soporte de Apple, no podrán seguir utilizando la app.

Es importante tener en cuenta que no basta con que el teléfono sea relativamente moderno: lo determinante es la versión del sistema operativo instalada y si el fabricante sigue ofreciendo actualizaciones para ese modelo.

De cara al usuario, esto se traducirá en que no podrá instalar nuevas versiones de WhatsApp, y con el tiempo la aplicación dejará de abrirse o funcionará de forma muy inestable, hasta el corte definitivo. Si tu teléfono no puede llegar a estas versiones, tarde o temprano te quedarás sin acceso.

iPhone que perderán compatibilidad con WhatsApp

Dentro del ecosistema de Apple, la lista de afectados se concentra en modelos lanzados entre 2012 y 2015, que ya no tienen acceso a iOS 15.1. Aunque muchos de ellos siguen funcionando para llamadas, navegación web o apps sencillas, se quedarán cortos para las exigencias actuales de WhatsApp.

Entre los iPhone que dejarán de ser compatibles con la aplicación a partir de enero de 2026 se encuentran:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Estos dispositivos se quedarán sin la posibilidad de instalar o actualizar la app, ya que no alcanzan el requisito de iOS 15.1. Incluso si por ahora WhatsApp sigue funcionando, es cuestión de tiempo que empiecen a aparecer avisos de incompatibilidad.

Meta suele activar un sistema de notificaciones internas en la propia aplicación para que los usuarios reciban varios avisos previos antes de que el servicio deje de estar operativo. En esos mensajes se recomienda actualizar el sistema o dar el salto a un modelo más reciente.

En España y otros países europeos es habitual que estos iPhone sigan circulando como segundo teléfono, móvil de empresa o dispositivo para menores. En todos esos casos, conviene comprobar cuanto antes qué versión de iOS tienen instalada y valorar alternativas si no se puede actualizar.

Móviles Android en los que WhatsApp dejará de funcionar

El panorama en Android es más amplio y complejo, porque existen decenas de fabricantes y una infinidad de modelos. La norma general es clara: todo teléfono que no alcance Android 5.0 o superior quedará fuera del servicio de mensajería.

Entre los modelos más conocidos que ya no podrán ejecutar la app de forma oficial se encuentran terminales muy populares en su momento, como:

Samsung Galaxy S3, S4, S4 Mini, S5, Note 2, Note 3, Core Prime y J2

Samsung Galaxy Ace 4

Motorola Moto G y Moto E de primera generación

Huawei Ascend Mate, G740, D2 y P6

LG Optimus L3, L5, L3 II, L3 II Dual, Optimus L7 II, F5, así como el LG G3 y el Nexus 4

HTC One M8 y HTC Desire 500

Sony Xperia M

A estos se suman otros modelos lanzados antes de 2014 que no han recibido las actualizaciones necesarias. Muchos continúan en circulación en mercados secundarios o como móviles de emergencia, pero el hecho de no poder instalar una versión reciente de Android los deja automáticamente sin soporte oficial de WhatsApp.

En algunos casos marginales puede que un fabricante haya liberado una actualización concreta que permita alcanzar Android 5.0, pero lo habitual es que los móviles más antiguos se queden anclados en versiones previas, sin opción real de cumplir con el requisito.

Quien intente seguir usando WhatsApp en estos equipos notará con el tiempo cierres continuos, fallos al enviar archivos y problemas para iniciar sesión, hasta que la app deje directamente de abrirse o desaparezca de las tiendas oficiales para ese modelo.

Cómo saber si tu móvil está en riesgo

Comprobar si tu teléfono seguirá siendo compatible es relativamente sencillo y no requiere conocimientos técnicos: basta con revisar la versión del sistema operativo desde los ajustes del dispositivo.

En un móvil Android, los pasos habituales son:

Abrir el menú de Ajustes o Configuración .

o . Entrar en la sección Acerca del teléfono o similar.

o similar. Buscar el apartado Versión de Android y anotar el número que aparece.

Si ese número es inferior a Android 5.0 y el fabricante ya no ofrece nuevas versiones para tu dispositivo, es prácticamente seguro que WhatsApp dejará de funcionar a partir de enero de 2026.

En un iPhone, el proceso es muy parecido:

Ir a Ajustes .

. Acceder a General .

. Entrar en Información .

. Comprobar el campo Versión de software, donde aparece la versión de iOS instalada.

Si el dispositivo no puede instalar iOS 15.1 o una versión posterior, en algún momento durante 2026 la app dejará de estar disponible. Intentar forzar su uso supondrá asumir fallos constantes y una exposición mayor a problemas de seguridad.

Qué pasará cuando tu móvil deje de ser compatible

El proceso no suele ser un corte repentino de un día para otro, sino una transición progresiva. WhatsApp comenzará a mostrar mensajes dentro de la app advirtiendo de que el dispositivo dejará de ser compatible con futuras versiones.

Conforme se acerque la fecha límite, el usuario puede notar que no llegan actualizaciones desde Google Play o la App Store. En otras ocasiones, la aplicación deja de abrirse, se cierra de forma automática o directamente impide iniciar sesión en la cuenta.

Llegado cierto punto, el servicio queda bloqueado en esos modelos y ya no es posible enviar ni recibir mensajes, hacer llamadas ni acceder al historial de chats desde ese teléfono. Aunque el número siga activo, la cuenta tendrá que iniciarse en un dispositivo compatible.

Conviene no esperar hasta el último día, porque los problemas pueden empezar semanas antes del corte definitivo, sobre todo en versiones de la app muy desactualizadas.

Cómo proteger tus chats y fotos antes de la fecha límite

Si tu móvil está en la lista de afectados o no puede alcanzar la versión mínima requerida, el paso más importante es hacer una copia de seguridad de tus conversaciones y archivos antes de que el servicio deje de funcionar.

En teléfonos Android, la opción habitual es usar Google Drive como sistema de respaldo:

Abrir WhatsApp y entrar en Configuración .

. Acceder al apartado Chats .

. Seleccionar Copia de seguridad y elegir la cuenta de Google donde se guardarán los datos.

y elegir la cuenta de Google donde se guardarán los datos. Iniciar una copia manual y esperar a que finalice el proceso.

En iPhone, la copia se realiza mediante iCloud de forma similar:

Abrir la aplicación y entrar en Configuración .

. Ir a Chats y luego a Copia de seguridad .

y luego a . Conectar con la cuenta de iCloud y activar el respaldo.

Forzar una copia inmediata para asegurarse de que todo queda guardado.

Con esta copia, cuando cambies de móvil podrás restaurar tus conversaciones y archivos multimedia en el nuevo dispositivo, siempre que utilices el mismo número de teléfono y la misma cuenta asociada.

Opciones si tu móvil se queda sin WhatsApp

Una vez confirmado que no podrás seguir usando la app en tu teléfono actual, las alternativas reales son limitadas. La principal recomendación de los expertos es valorar el cambio a un dispositivo más reciente que cumpla de sobra con los nuevos requisitos.

En el caso de Android, puede ser interesante apostar, si el presupuesto lo permite, por un modelo con al menos Android 10 o superior, ya que eso aumentará las probabilidades de recibir actualizaciones durante más años. Para quienes prefieran iPhone, lo ideal es elegir un terminal que siga recibiendo versiones de iOS sin problemas.

Mientras llega ese cambio, algunos usuarios optan por probar otras aplicaciones de mensajería que sigan funcionando en sistemas obsoletos. No obstante, en Europa y en España el grueso de contactos personales y profesionales sigue utilizando WhatsApp, por lo que esa solución puede generar más complicaciones de comunicación.

Sea cual sea la decisión, es recomendable avisar a familiares, amigos y grupos de trabajo si vas a cambiar de número o de dispositivo, para evitar malentendidos y que los mensajes se pierdan por el camino.

Aunque pueda resultar molesto tener que jubilar un móvil que sigue encendiendo sin problemas, estas medidas responden a un mismo objetivo: mejorar la seguridad, la estabilidad y las funciones de una plataforma que se ha convertido en pieza clave de la vida digital de millones de personas.