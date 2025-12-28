WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada en España y en buena parte de Europa, tiene fecha para dejar atrás a varios iPhone antiguos. A partir de 2026, algunos modelos dejarán de ser compatibles con la app porque ya no cumplen los requisitos mínimos de software que exige la plataforma para seguir ofreciendo sus funciones con garantías.

Para quienes todavía utilizan un iPhone veterano como móvil principal o secundario, esta decisión implica que no solo dejarán de llegar actualizaciones, sino que con el tiempo será imposible abrir WhatsApp, enviar mensajes o acceder a los chats guardados. Adelantarse al cambio es fundamental para no perder información importante ni quedarse incomunicado de un día para otro.

Requisitos mínimos de WhatsApp en iPhone a partir de 2026

A partir de 2026, WhatsApp solo seguirá funcionando en iPhone que tengan instalado iOS 15.1 o una versión posterior. Cualquier modelo de Apple que no pueda actualizarse hasta ese sistema operativo quedará fuera del soporte oficial de la app.

Esto significa que no bastará con tener la aplicación instalada: será obligatorio contar con una versión de iOS suficientemente reciente. Sin ese requisito, WhatsApp dejará de recibir mejoras, ni siquiera se podrán descargar nuevas versiones desde la App Store y, en una fase posterior, la aplicación directamente dejará de abrirse.

WhatsApp justifica este movimiento en la necesidad de mantener un nivel mínimo de seguridad y rendimiento. Las nuevas funciones, las herramientas de privacidad y los parches contra vulnerabilidades requieren un sistema operativo moderno y mantenido por Apple, algo que los iPhone más antiguos ya no pueden ofrecer.

En Europa, y especialmente en España, todavía hay muchos usuarios que conservan un iPhone antiguo para uso básico, llamadas o como segundo terminal. Todos ellos se verán afectados si su dispositivo no alcanza iOS 15.1.

Qué modelos de iPhone se quedan sin WhatsApp en 2026

La lista de modelos señalados es clara: todos aquellos que no pueden actualizarse hasta iOS 15.1 se quedarán sin WhatsApp. Entre los más conocidos están varios iPhone que fueron muy populares en su momento y que aún hoy siguen presentes en muchos hogares.

Entre los iPhone que perderán compatibilidad con WhatsApp en 2026 se encuentran:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Modelos anteriores a estos (como iPhone 4s y generaciones previas)

Todos estos dispositivos se quedaron hace tiempo sin actualizaciones de iOS por parte de Apple, de modo que no es posible forzar la instalación de una versión más moderna del sistema. WhatsApp se apoya precisamente en ese fin de soporte oficial para decidir hasta qué punto mantiene la compatibilidad.

El proceso no será necesariamente inmediato el mismo día del cambio. En muchos casos, la app dejará de actualizarse primero, empezará a mostrar avisos de que el dispositivo ya no es compatible y, finalmente, bloqueará por completo el acceso. Pero el resultado final será el mismo: esos iPhone dejarán de poder usar WhatsApp.

Conviene tener en cuenta que, aunque algunos iPhone algo más recientes sí alcanzan iOS 15.1, es responsabilidad del usuario comprobar la versión instalada en Ajustes > General > Actualización de software. Si no se actualiza a tiempo, la app puede dejar de funcionar igualmente aunque el modelo sea compatible.

Por qué WhatsApp deja fuera a los iPhone antiguos

El motivo principal no es caprichoso: WhatsApp revisa cada cierto tiempo qué sistemas operativos siguen recibiendo soporte de seguridad y cuántos usuarios activos tienen los dispositivos más antiguos. A partir de esos datos, decide dejar de dar servicio en los modelos que ya no resultan viables.

Los iPhone que se quedan sin WhatsApp llevan años sin recibir parches de seguridad de Apple, lo que los hace más vulnerables frente a fallos del sistema o posibles ataques. Para una aplicación tan sensible como una plataforma de mensajería, mantener el servicio en estas condiciones supone un riesgo tanto para la propia empresa como para sus usuarios.

Además, las funciones que WhatsApp ha ido incorporando —copias de seguridad cifradas, mensajes temporales, mejoras en llamadas, videollamadas y herramientas de privacidad— exigen más potencia y recursos del sistema. Mantener compatibilidad con hardware muy limitado frena el desarrollo de nuevas características.

Desde el punto de vista técnico, seguir programando y probando versiones específicas para sistemas obsoletos encarece y complica el mantenimiento. Por eso, la compañía prefiere concentrar sus esfuerzos en un catálogo más reducido de dispositivos que cumplan con los requisitos modernos.

Todo esto forma parte de un fenómeno más amplio: el recambio tecnológico en el ecosistema móvil, donde tanto Apple como desarrolladores de apps van dejando atrás generaciones antiguas de teléfonos. No es una medida popular para quienes se resisten a cambiar de móvil, pero es la dinámica habitual del mercado.

Qué va a pasar si sigues usando un iPhone no compatible

Si tienes uno de los modelos afectados, el primer síntoma será que las nuevas versiones de WhatsApp dejarán de aparecer en la App Store. La app seguirá funcionando un tiempo con la versión instalada, pero sin mejoras ni parches.

A medida que avance el calendario, pueden empezar los fallos: mensajes que tardan en enviarse, problemas al recibir archivos, errores al abrir la aplicación o avisos recurrentes de que el dispositivo ya no es compatible. En la fase final, WhatsApp directamente no se abrirá o mostrará un mensaje bloqueando el acceso.

En ese punto, los chats permanecerán guardados solo de manera local en el iPhone. Si el usuario no hace una copia de seguridad previa, existe el riesgo real de perder conversaciones, fotos, vídeos y documentos que se hayan ido acumulando con los años.

Además, usar un teléfono que ya no recibe actualizaciones del sistema tiene otras consecuencias: mayor exposición a fallos de seguridad, aplicaciones que dejan de instalarse, navegadores desactualizados y una experiencia general más limitada en el día a día.

Qué puedes hacer si tu iPhone se queda sin WhatsApp

Para no llevarte una sorpresa desagradable justo cuando WhatsApp deje de ser compatible, es recomendable tomar una serie de medidas con antelación. No hace falta esperar al último momento: cuanto antes se prepare la transición, mejor.

Lo primero es comprobar la versión de iOS y, si es posible, actualizar el sistema. Entra en Configuración > General > Actualización de software y revisa si tu iPhone ofrece una versión más reciente. Si el móvil admite iOS 15.1 o superior, instalar esa actualización puede darte todavía un margen para seguir usando WhatsApp.

Si el iPhone ya no permite avanzar más, el siguiente paso imprescindible es hacer una copia de seguridad de tus conversaciones. En iOS, el respaldo se realiza a través de iCloud desde la propia app: ve a Configuración de WhatsApp > Chats > Copia de seguridad y crea una copia actualizada, preferentemente con conexión Wi‑Fi.

Con esa copia en la nube, podrás restaurar tus chats en un nuevo iPhone compatible. Basta con instalar WhatsApp en el dispositivo nuevo, verificar el número de teléfono y aceptar la restauración de la copia de seguridad cuando la app lo solicite.

Si no te queda otra que cambiar de móvil, lo más sensato es elegir un modelo que garantice varios años de actualizaciones de iOS. De esta manera, reducirás la posibilidad de volver a encontrarte en la misma situación a corto plazo y tendrás más margen para beneficiarte de las futuras funciones de WhatsApp y del resto de aplicaciones.

En caso de que, por cualquier motivo, no quieras o no puedas renovar el iPhone, puedes valorar el uso de otras plataformas de mensajería que aún mantengan soporte en versiones antiguas de iOS. Sin embargo, la realidad en España y Europa es que la mayoría de contactos sigue utilizando WhatsApp de forma mayoritaria, por lo que cambiar de app no siempre garantiza que las comunicaciones se mantengan igual de fluidas.

De cara a los próximos años, contar con un teléfono mínimamente actualizado se vuelve casi imprescindible si quieres seguir usando sin problemas servicios básicos como WhatsApp. Los iPhone más veteranos han aguantado durante mucho tiempo, pero la combinación de nuevas funciones, requisitos de seguridad y fin de soporte oficial hace que 2026 marque un punto y aparte para muchos de ellos.