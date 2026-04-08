WhatsApp dejará de funcionar en varios móviles en abril

Millones de usuarios de móviles antiguos verán cómo WhatsApp deja de funcionar durante el mes de abril de 2026. La aplicación de mensajería ha confirmado un nuevo corte de compatibilidad que afectará sobre todo a terminales lanzados hace más de una década, muchos de ellos todavía muy presentes en manos de personas mayores o como segundo teléfono en hogares de España y el resto de Europa.

El cambio no es puntual ni aislado: forma parte de la revisión periódica que hace WhatsApp de los sistemas operativos compatibles. Esta vez, el listón sube de forma clara y dejará fuera a buena parte de los dispositivos anteriores a 2014 que ya no pueden actualizarse a las versiones mínimas exigidas, lo que obligará a más de uno a plantearse la compra de un móvil nuevo si quiere seguir usando la app con normalidad.

Cuándo dejará de funcionar WhatsApp en los móviles antiguos

Las distintas comunicaciones de la compañía y de medios especializados apuntan a que el corte llegará de forma escalonada a partir de los primeros días de abril de 2026. En las fechas manejadas se repiten varias jornadas clave: el 1, el 10 y el 15 de abril, en las que irá entrando en vigor la desconexión progresiva de ciertos modelos.

En la práctica, esto significa que, desde esas fechas, los teléfonos afectados dejarán de poder abrir, descargar o actualizar WhatsApp. La app puede empezar mostrando avisos de incompatibilidad y, pasado un tiempo, directamente dejar de funcionar. No habrá forma oficial de volver atrás en esos terminales.

En España y en otros países europeos, el impacto se notará especialmente entre usuarios que siguen usando móviles de gama media y baja de hace más de diez años, a menudo sin haber cambiado nunca el sistema operativo. Quien tenga un dispositivo muy veterano haría bien en revisar su versión de Android o iOS antes de que llegue abril.

La medida afectará tanto a particulares como a pequeños negocios que siguen gestionando pedidos, reservas o consultas por WhatsApp desde terminales muy antiguos. En esos casos, la pérdida de acceso puede traducirse en problemas de comunicación si no se prepara la transición con tiempo.

Requisitos mínimos de sistema: Android 5.0 y iOS 15.1

La clave de este cambio está en los nuevos requisitos mínimos que establece WhatsApp para poder seguir utilizando su servicio. A partir de abril de 2026, solo funcionará con:

Android 5.0 Lollipop o superior en móviles con sistema operativo de Google.

en móviles con sistema operativo de Google. iOS 15.1 o superior en los dispositivos de Apple.

Cualquier teléfono que no pueda alcanzar esas versiones entra directamente en la lista de modelos sin soporte. En la práctica, esto afecta a muchos terminales que se quedaron estancados en versiones anteriores de Android o iOS y que ya no reciben actualizaciones por parte del fabricante desde hace años.

La empresa justifica este movimiento por motivos de seguridad, rendimiento y compatibilidad con funciones nuevas. Los sistemas operativos antiguos no reciben parches frente a vulnerabilidades conocidas y, además, tienen límites técnicos para manejar cifrado avanzado, videollamadas más exigentes o herramientas basadas en inteligencia artificial que la plataforma quiere seguir desplegando.

En el ecosistema Android, la brecha es especialmente grande porque muchos modelos de gama baja y media se quedaron sin actualizaciones apenas un par de años después de su lanzamiento. En el caso de iPhone, el corte se centra en los modelos previos a la generación capaz de llegar a iOS 15.1, lo que deja fuera a varios teléfonos que aún se ven a diario.

Lista de móviles Android que se quedan sin WhatsApp

Aunque la lista oficial completa puede variar según el mercado, los artículos especializados coinciden en señalar un grupo de modelos Android emblemáticos que perderán acceso a WhatsApp en abril de 2026, por no poder actualizarse a Android 5.0 Lollipop:

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S4 mini

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

LG Optimus L5

LG Optimus L7 II

Motorola Moto G (1.ª generación)

Motorola Moto E (1.ª generación)

Sony Xperia Z2

Sony Xperia M

Huawei Ascend Mate

Todos estos dispositivos comparten un mismo problema: su hardware y su software ya no permiten instalar Android 5.0 o superior. Sin esa versión mínima, la aplicación de mensajería dejará de operar, dejando al usuario sin posibilidad de enviar o recibir mensajes, llamadas o archivos a través de la plataforma.

Conviene recordar que muchos de estos modelos llegaron a ser superventas en Europa, sobre todo en la gama media, por lo que todavía es relativamente fácil encontrarlos en uso cotidiano. En mercados como el español, donde se aprovecha el móvil hasta el final de su vida útil, el golpe se concentrará en quienes no han renovado su terminal desde hace años.

A esto se suma que los fabricantes dejaron de ofrecer actualizaciones de seguridad y mantenimiento para estos teléfonos hace bastante tiempo. Es decir, no solo se quedan sin WhatsApp, sino que también son menos seguros para cualquier otro uso conectado, desde navegar hasta instalar nuevas aplicaciones.

Modelos de iPhone que dejarán de ser compatibles

En el caso de Apple, el foco está en los iPhone que no pueden alcanzar iOS 15.1, versión mínima que la plataforma exige para seguir funcionando. Entre los dispositivos que perderán compatibilidad destacan los siguientes:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5 y modelos anteriores

Estos terminales fueron muy populares en su momento y todavía se usan como teléfono principal o de apoyo en muchos hogares. Sin embargo, su ciclo de actualizaciones oficiales terminó hace años, de modo que no pueden instalar iOS 15.1 ni beneficiarse de las últimas mejoras de seguridad.

Aunque algunos usuarios hayan mantenido estos iPhone con un rendimiento aceptable para llamadas, navegación básica o apps poco exigentes, WhatsApp ya no los considera aptos para soportar sus nuevas funciones. La consecuencia directa es que, una vez llegada la fecha límite, la aplicación dejará de abrir o actualizarse.

También se ha señalado que otros modelos algo más recientes, como iPhone 6s, 6s Plus, SE de 1.ª generación o la familia iPhone 7, podrían experimentar limitaciones si no se mantienen al día con las últimas versiones del sistema compatibles. En cualquier caso, la recomendación general es comprobar la versión instalada en cada dispositivo.

Cómo saber si tu móvil perderá WhatsApp en abril de 2026

Antes de alarmarse, merece la pena comprobar qué versión de sistema operativo tiene instalado el teléfono. El proceso es sencillo y se puede hacer en menos de un minuto desde los ajustes del propio dispositivo.

En móviles Android, los pasos habituales son:

Abrir la app de «Ajustes» del sistema.

del sistema. Entrar en el apartado «Acerca del teléfono» o similar.

o similar. Buscar la sección «Información de software» o «Versión de Android».

o «Versión de Android». Comprobar el número de versión instalado (por ejemplo, 4.4, 5.0, 6.0…).

Si el dispositivo tiene Android 5.0 o superior, debería seguir funcionando, siempre que el fabricante o la operadora no haya limitado otras actualizaciones. En cambio, si se queda en versiones anteriores como Android 4.2, 4.3 o 4.4, entrará en el grupo de terminales que perderán la app.

En el ecosistema de Apple, la ruta es muy similar:

Ir a la aplicación de «Ajustes» del iPhone.

del iPhone. Pulsar en la sección «General» .

. Acceder al apartado «Información» o «Versión de iOS».

o «Versión de iOS». Comprobar qué versión del sistema operativo aparece instalada.

Solo los iPhone que puedan actualizarse a iOS 15.1 o una versión posterior mantendrán el acceso a WhatsApp sin grandes problemas. Si el terminal se ha quedado bloqueado en versiones antiguas, lo más probable es que se vea afectado por el corte de compatibilidad en abril.

Qué ocurrirá cuando el móvil deje de ser compatible

Una vez que el dispositivo entre en la lista de no compatibles, los efectos serán claros: WhatsApp dejará de abrirse o mostrar un mensaje de error, y no será posible enviar ni recibir mensajes, realizar llamadas o recibir notificaciones desde la app.

También se bloqueará la descarga de actualizaciones desde las tiendas oficiales (Google Play Store o App Store) para esos modelos, de modo que la versión instalada quedará desfasada y sin parches de seguridad. Tampoco tendrá soporte ni asistencia técnica por parte del servicio.

Metodologías como reinstalar manualmente la aplicación, instalar versiones antiguas de WhatsApp o recurrir a tiendas no oficiales no son soluciones recomendables ni garantizan que el servicio vuelva a funcionar. Además, aumentan el riesgo de instalar software modificado o malicioso.

Desde la propia compañía se insiste en que se trata de una desconexión definitiva para esos dispositivos. La única forma viable de seguir utilizando la plataforma, manteniendo el número de teléfono y las conversaciones, pasa por pasar a un móvil que sí cumpla con los requisitos mínimos marcados.

Por qué WhatsApp aumenta los requisitos y deja atrás estos móviles

La decisión de elevar los requisitos mínimos no responde solo a un cambio caprichoso. WhatsApp justifica este movimiento por la necesidad de reforzar la seguridad y la estabilidad del servicio, así como de preparar el terreno para funciones más complejas.

Los sistemas operativos antiguos se convierten con el tiempo en un punto débil en términos de ciberseguridad. Dejan de recibir parches frente a vulnerabilidades, no son capaces de implementar los últimos estándares de cifrado y, en muchos casos, ya no tienen soporte de los propios fabricantes de móviles.

Además, la aplicación viene incorporando y probando herramientas cada vez más exigentes: videollamadas más estables, opciones avanzadas de privacidad, copias de seguridad en la nube más seguras, mensajes temporales, reacción a mensajes, e incluso funciones basadas en inteligencia artificial.

Para que todo eso funcione sin problemas, se necesita un mínimo de potencia de procesamiento, memoria y capacidad gráfica que muchos móviles de hace más de diez años no pueden ofrecer. Mantener la compatibilidad con esos equipos encarece el desarrollo y limita el despliegue de novedades para el resto.

En ese contexto, empresas como WhatsApp optan por concentrar sus esfuerzos en los dispositivos más utilizados y con sistemas actualizados. Aunque el cambio puede resultar molesto para quien aún tiene un terminal antiguo operativo, esta dinámica es habitual en toda la industria tecnológica, desde navegadores web hasta aplicaciones bancarias.

Cómo hacer copia de seguridad antes de perder el acceso

Para quienes estén afectados por el fin de soporte, uno de los pasos clave es guardar una copia de seguridad de todos los chats y archivos antes de que la aplicación deje de funcionar. De lo contrario, existe un riesgo real de perder conversaciones importantes, fotografías, vídeos o documentos de trabajo.

En dispositivos Android, el proceso estándar para respaldar la información es el siguiente:

Abrir WhatsApp en el móvil.

Pulsar el icono de los tres puntos verticales situado en la esquina superior derecha.

situado en la esquina superior derecha. Entrar en «Ajustes» y luego en el apartado «Chats» .

y luego en el apartado . Seleccionar la opción «Copia de seguridad» .

. Elegir la cuenta de Google donde se guardará la copia y pulsar en «Guardar» o «Realizar copia ahora».

El sistema permite programar copias automáticas en Google Drive, siempre que el usuario tenga espacio disponible en su cuenta. De este modo, al cambiar a un móvil nuevo, bastará con iniciar sesión en la misma cuenta de Google y en WhatsApp para recuperar el historial de conversaciones.

En iPhone, los pasos son muy similares, aunque el respaldo se guarda en iCloud:

Abrir la aplicación WhatsApp en el iPhone.

Ir a la pestaña «Configuración» , en la parte inferior derecha.

, en la parte inferior derecha. Pulsar en «Chats» .

. Acceder al apartado «Copia de seguridad» .

. Seleccionar «Realizar copia ahora» para almacenar la información en iCloud.

Es importante comprobar que la cuenta de iCloud tenga espacio suficiente antes de hacer el proceso, para evitar errores. Una vez completado, el usuario podrá restaurar sus conversaciones al configurar WhatsApp en un iPhone compatible que cumpla las condiciones de iOS exigidas.

Qué pueden hacer los usuarios afectados

Más allá de la copia de seguridad, las opciones para quienes se queden sin soporte son limitadas. La principal recomendación es valorar el cambio a un móvil más reciente que cumpla con los requisitos técnicos de WhatsApp y del resto de aplicaciones que se utilicen a diario.

En algunos casos, si el teléfono todavía tiene margen para actualizar el sistema operativo, puede bastar con instalar la última versión de Android o iOS disponible para alargar un poco más la vida útil del dispositivo. Sin embargo, en los modelos mencionados la falta de soporte del fabricante hace que esta vía no sea viable.

Los expertos en tecnología recomiendan aprovechar el cambio para buscar terminales con soporte prolongado de actualizaciones, algo que cada vez tienen más en cuenta los fabricantes, especialmente en Europa, donde las políticas de sostenibilidad y derecho a reparación cobran peso.

Mientras tanto, quienes sigan utilizando uno de los móviles que perderán compatibilidad deberían estar atentos a las notificaciones que enviará la propia app. WhatsApp suele avisar con antelación dentro del chat cuando un dispositivo está próximo a quedar fuera de soporte, precisamente para que el usuario tenga margen para decidir qué hacer.

La desconexión de WhatsApp en varios móviles en abril de 2026 supone un nuevo paso en la tendencia de exigir dispositivos más actualizados y seguros para seguir conectados. Para muchos usuarios con teléfonos veteranos, el cambio será el empujón definitivo para renovar terminal y trasladar sus chats a un entorno con mejores garantías de privacidad, rendimiento y soporte técnico a medio y largo plazo.