Aunque Meta no lo ha comunicado oficialmente, algunos usuarios de WhatsApp en iPhone ya están viendo una interfaz renovada que adopta el nuevo lenguaje visual de Apple conocido como Liquid Glass. Las capturas y vídeos compartidos en redes muestran que el ajuste ya está activo para una parte de la base de usuarios. Por ahora parece tratarse de una prueba limitada previa a un despliegue más amplio. Entre los cambios, el más evidente es la actualización de la barra de pestañas inferior, que asume la estética característica del sistema de Apple.

¿Qué es Liquid Glass y cómo se refleja en WhatsApp?

Liquid Glass es el lenguaje de diseño más reciente de Apple, centrado en sensaciones de profundidad y transparencia. En WhatsApp, este enfoque se aprecia especialmente en la navegación inferior, que adopta un aspecto más limpio y coherente con la interfaz del sistema, con transiciones más sutiles y un acabado visual acorde a iOS.

Los primeros testimonios señalan que la barra inferior gana protagonismo con el nuevo estilo, mientras que el resto de la interfaz mantiene su estructura habitual. De momento, los reportes apuntan a retoques centrados en la navegación, sin grandes alteraciones en la disposición de chats o ajustes.

Disponibilidad: un despliegue por fases

Tal y como suele hacer WhatsApp con novedades importantes, como las novedades en comunidades, la activación de este rediseño se está realizando de forma escalonada. Según ha observado WABetaInfo, el soporte para Liquid Glass comenzó a probarse en la beta el mes pasado y ahora está llegando también a algunos usuarios de la versión pública.

La compañía acostumbra a extender los cambios con mucha cautela debido a su enorme base global. En las notas de versión, WhatsApp recuerda que algunas funciones pueden tardar varias semanas en estar disponibles para todos, así que no es extraño que no aparezca de inmediato.

Para verificar si tu iPhone ha recibido el cambio, actualiza WhatsApp a la última versión disponible en la App Store y revisa la barra de pestañas. Si sigue igual, lo más probable es que la activación aún no se haya aplicado en tu cuenta y debas esperar algunos días.

Señales y testimonios en redes

En las últimas horas, numerosos usuarios han compartido capturas en X y otras plataformas enseñando la nueva interfaz. Estos indicios, junto con el seguimiento de WABetaInfo, refuerzan la idea de que estamos ante un despliegue real, aunque inicial y controlado, que irá ampliándose progresivamente.

La actualización de WhatsApp en iOS está empezando a integrar el rediseño Liquid Glass de Apple en un grupo reducido de usuarios, con un cambio visible en la barra inferior y una expansión que avanzará poco a poco. Si aún no lo ves, lo más probable es que aparezca en tu iPhone en los próximos días o semanas.