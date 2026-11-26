WhatsApp ha empezado a activar en España los mensajes programados, una función que permite escribir un texto, adjuntar una foto o un vídeo y decidir la fecha y la hora exactas de entrega. El despliegue es progresivo y global durante las próximas semanas, así que puede tardar en aparecer aunque la aplicación esté actualizada.

La herramienta está disponible tanto en conversaciones individuales como en grupos. El destinatario recibe el contenido como cualquier otro mensaje, sin ninguna marca que indique que se preparó con antelación. El margen de programación va desde 10 minutos hasta 14 días, según ha detallado la compañía.

¿Cómo se programan los mensajes en WhatsApp?

El proceso empieza en el chat correspondiente. Hay que redactar el mensaje o adjuntar el archivo como se haría normalmente y, después, mantener pulsado el botón de enviar unos segundos. En ese momento aparece un menú para elegir el día y la hora.

Abrir una conversación individual o un grupo.

Escribir el texto o seleccionar una foto o un vídeo.

Mantener presionado el botón de enviar.

Elegir la fecha y la hora dentro del margen permitido.

dentro del margen permitido. Confirmar la programación y revisar la lista de pendientes.

El menú no se abre con un toque normal, sino tras mantener presionado el botón de enviar. El usuario elige día y hora, confirma y puede comprobar después el envío en la lista de pendientes. Si se equivoca, tiene la opción de eliminarlo antes de que llegue.

Antes del envío, el usuario puede consultar los mensajes pendientes y eliminarlos si cambia de opinión. El destinatario no recibe ningún aviso de esa cancelación. La revisión se hace desde el apartado de envíos pendientes de la aplicación.

¿Qué se puede enviar y con cuánta antelación?

WhatsApp permite programar textos, fotografías y vídeos con una antelación mínima de 10 minutos y máxima de 14 días. Esa ventana sirve para recordatorios cercanos, felicitaciones, avisos de trabajo o mensajes que deben llegar a primera hora. La compañía ha presentado la función como una de las más solicitadas por los usuarios.

La programación no se limita al texto: también admite fotos y vídeos en chats individuales y grupales. El receptor no ve una etiqueta que indique que el mensaje había sido preparado antes. Para él aparece como un envío normal, integrado en la conversación.

El envío se completa aunque el teléfono esté apagado, sin batería o sin conexión a internet. La compañía asegura que estos contenidos mantienen el cifrado de extremo a extremo y que nadie más puede leerlos, ni siquiera la propia empresa.

¿Cuándo llegará a cada móvil y cómo se revisan los pendientes?

La disponibilidad depende de la región, la versión de la aplicación y el dispositivo. WhatsApp no ha fijado una fecha exacta para cada teléfono en España; la opción se irá activando poco a poco en las cuentas. Por eso, es posible que no aparezca de inmediato incluso con la app actualizada.

El despliegue mundial llega después de las pruebas beta en Android e iOS. La compañía no ha detallado una fecha concreta por país ni por modelo de teléfono. La llegada a cada móvil español dependerá del ritmo de activación y de la versión instalada.

Los usuarios pueden revisar la cola de mensajes programados y borrar un envío antes de que llegue. Si se elimina, no se entrega al destinatario. La función está anunciada para chats individuales y grupales, con texto, fotos y vídeos, y su llegada efectiva a cada móvil español dependerá del ritmo de despliegue.

La herramienta encaja en usos cotidianos como felicitaciones de cumpleaños, recordatorios personales o avisos para grupos de trabajo. También resulta práctica para mensajes que deben recibirse al inicio de una jornada o en una fecha señalada sin tener que estar pendiente del reloj.