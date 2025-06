Meta ha anunciado la esperada llegada de anuncios y opciones de suscripción en WhatsApp, poniéndole fin a su histórica política de no publicidad dentro de la popular aplicación de mensajería. Tras años de rumores y pruebas piloto, la compañía introduce un cambio relevante en la experiencia de sus más de 2.000 millones de usuarios, aunque asegura que los mensajes y conversaciones privadas seguirán sin verse afectados, al menos de momento.

¿Dónde aparecerán los anuncios en WhatsApp?

El movimiento busca abrir una nueva fuente de ingresos para Meta, en línea con lo que ya viene haciendo en otras plataformas del grupo como Facebook e Instagram. Según la compañía, el despliegue será gradual y los primeros experimentos estarán disponibles para marcas, empresas y creadores seleccionados antes de llegar de forma global.

La publicidad en WhatsApp estará limitada a la pestaña destinada a Novedades, conocida también como Actualizaciones. Este espacio incluye los Estados—la versión de WhatsApp de las historias temporales—y los Canales, donde empresas, creadores o medios de comunicación pueden publicar de forma unidireccional para sus seguidores. La pestaña Novedades o Actualizaciones recibe, según cifras de Meta, 1.500 millones de visitas diarias.

Anuncios en Estados : Cuando el usuario visualice los Estados de sus contactos, podrá encontrar de forma intercalada contenidos promocionales —muy al estilo de lo que sucede en las historias de Instagram o Facebook.

: Cuando el usuario visualice los Estados de sus contactos, podrá encontrar de forma intercalada contenidos promocionales —muy al estilo de lo que sucede en las historias de Instagram o Facebook. Promociones en el directorio de Canales : Algunas empresas y administradores podrán pagar para que su canal aparezca destacado cuando busques o explores nuevas cuentas a seguir.

: Algunas empresas y administradores podrán pagar para que su canal aparezca destacado cuando busques o explores nuevas cuentas a seguir. Suscripciones a Canales: Los canales podrán ofrecer contenidos exclusivos para quienes decidan pagar una cuota mensual, abriendo así una oportunidad adicional para creadores y empresas de monetizar su presencia.

La publicidad, al menos de momento, no llegará a las conversaciones privadas, ni se verá dentro de los chats o grupos, lo que para muchos usuarios suponía la gran preocupación ante la llegada del cambio. Meta insiste en que la experiencia de quienes solo usan WhatsApp para mensajearse con amigos o familiares «no se verá alterada».

¿Cómo se decide qué anuncios verás?

La segmentación de los anuncios en WhatsApp funcionará, según la empresa, usando información limitada. Los criterios principales serán el país y la ciudad, el idioma de tu dispositivo, los canales que sigues y la forma en la que interactúas con los anuncios o las novedades que ves en la aplicación. Meta también aclara que si el usuario vincula WhatsApp en su Centro de cuentas de Meta (juntándolo con Facebook o Instagram), podrán usar preferencias publicitarias y datos de esas otras plataformas para personalizar aún más los anuncios que se vean en WhatsApp.

No se utilizarán mensajes personales, llamadas, ni grupos para segmentar la publicidad, y Meta afirma que nunca venderá ni compartirá el número de teléfono de los usuarios con anunciantes.

Nuevas vías de ingresos y oportunidades para negocios y creadores

Además de la inserción directa de anuncios, WhatsApp introduce dos herramientas adicionales de monetización en la plataforma. Por un lado, los canales podrán ofrecer suscripciones de pago —permitiendo a seguidores obtener contenido exclusivo— y, por otro, los administradores podrán invertir para que sus canales ganen visibilidad en el directorio.

Meta no cobrará comisión de las suscripciones inicialmente, pero ya ha señalado la intención de quedarse con un porcentaje en el futuro, probablemente en torno al 10%. Este desembarco pretende equiparar WhatsApp con otras plataformas como YouTube, X (antes Twitter) o Telegram, donde ya existen sistemas similares de pago y promoción.

Privacidad y polémica legal en Europa

La llegada de la publicidad ha vuelto a poner sobre la mesa las dudas sobre privacidad y el uso de datos personales, especialmente en lo que respecta a la Unión Europea. Diversas organizaciones y expertos jurídicos han advertido de que Meta podría estar vinculando datos de WhatsApp con los de Facebook e Instagram sin el consentimiento explícito de los usuarios, lo cual puede no ajustarse a la normativa comunitaria (LMD y GDPR). En otros servicios del grupo, como Instagram y Facebook, Meta ha ofrecido la opción «paga o consiente» para evitar la publicidad personalizada, algo que los reguladores europeos han cuestionado por considerar que no garantiza una elección realmente libre.

Meta defiende que no accede a los mensajes privados, llamadas ni grupos para definir los anuncios, y que la información utilizada es limitada y orientada a proteger la privacidad. Sin embargo, la empresa ha sido objeto de multas millonarias en los últimos años por el uso inadecuado de datos personales, y no descartan que puedan llegar nuevas sanciones si la estrategia de publicidad en WhatsApp no se ajusta a la legalidad europea.

Este cambio en el modelo de negocio de la app implica una transformación importante. La experiencia cotidiana de mensajería privada no cambiará a corto plazo, pero la plataforma se abre a nuevas formas de interacción y a una mayor integración con el ecosistema comercial y publicitario de Meta. La evolución de la normativa y la respuesta de los usuarios determinarán los próximos pasos de este cambio.