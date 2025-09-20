WhatsApp ha comenzado a activar en iPhone una función pensada para que no se te pase nada por alto: los recordatorios sobre mensajes concretos. Esta novedad permite señalar un texto o una foto y programar una alerta para retomarlo más tarde, algo especialmente útil cuando llegan consultas, tareas o citas en mitad de una conversación. Con esta actualización, la app evita soluciones caseras como dejar chats sin leer o recurrir a aplicaciones externas. El sistema de avisos se integra en el propio WhatsApp y ofrece opciones rápidas y avanzadas, manteniendo una experiencia sencilla, discreta y privada para el usuario.

Qué permite la nueva función

La herramienta «Recordarme», que ya estaba en pruebas en la beta de iOS según WABetaInfo, añade la posibilidad de programar un aviso sobre cualquier mensaje en conversaciones individuales o grupales. Puedes elegir entre intervalos predefinidos (por ejemplo, unas horas o un día) o fijar una fecha y hora concretas según tus necesidades.

Una vez configurado, el mensaje marcado muestra un pequeño icono de campana dentro de la burbuja como indicador visual. Este detalle ayuda a identificar de un vistazo qué contenidos tienen un recordatorio activo sin interferir en el ritmo del chat.

Cómo activarla en tu iPhone

El proceso es rápido y se integra en el menú de acciones del mensaje. En pocos toques, puedes preparar un aviso adaptado a tu agenda y decidir si te basta con un intervalo corto o prefieres una programación exacta con fecha y hora.

Mantén pulsado el mensaje que quieres recordar. Toca la opción «Recordarme» en el menú contextual. Elige un intervalo preestablecido o configura fecha y hora a medida. Confirma para que el recordatorio quede activo.

Si cambias de idea, es posible cancelar el recordatorio desde el mismo mensaje antes de que llegue la hora programada. De esta forma, tienes control total sobre cada aviso en todo momento.

Cómo llegan las alertas y qué incluyen

Cuando se cumple el plazo, WhatsApp envía una notificación similar a la de un mensaje nuevo, pero con una etiqueta que indica que es un «Reminder» programado por ti. Así no se confunde con una novedad del chat y sabes que es algo que decidiste recuperar.

La notificación muestra el texto completo del mensaje, el nombre del chat y, si lo hubiera, una vista previa del contenido multimedia, como notas de voz en tu iPhone. Esto evita tener que abrir la conversación y rebuscar, porque la información clave aparece directamente en el aviso.

Los recordatorios son privados: nadie más en la conversación los ve ni recibe aviso. Además, su gestión se realiza en el propio dispositivo, por lo que WhatsApp y Meta no acceden a los detalles del recordatorio. Es una función pensada para tu organización personal, sin impacto en el resto. Tras activarse la alerta, el sistema limpia el recordatorio para no llenar el chat de marcas o avisos innecesarios. Este enfoque ayuda a mantener las conversaciones ordenadas y sin ruido, incluso si programas varios recordatorios al día.

¿Cuándo estará disponible y para quién?

La función está llegando de forma gradual a usuarios de iOS con la versión 25.25.74. Puede que todavía no aparezca en todos los iPhone, pero el despliegue se ampliará en las próximas semanas conforme WhatsApp complete la activación.

Esta novedad ya se probó anteriormente y, según reportes, estuvo disponible antes en Android, similar a cuando WhatsApp probó el modo invitado. Ahora aterriza en iOS y todo apunta a que más adelante podría extenderse también a la versión de escritorio para completar el ecosistema.