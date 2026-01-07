Con el uso diario de WhatsApp en el iPhone, no es raro que la aplicación acabe ocupando buena parte de la memoria disponible. Entre grupos familiares, chats de trabajo y fotos que se reenvían una y otra vez, el almacenamiento se llena casi sin que nos demos cuenta y el móvil empieza a mostrar avisos de espacio insuficiente.

Para aliviar este problema, Meta está probando una nueva función de limpieza avanzada en WhatsApp para iOS que permite liberar espacio de manera mucho más precisa. La idea es que el usuario pueda decidir qué borrar y qué conservar dentro de cada conversación, evitando tener que eliminar chats completos o recurrir a soluciones externas para recuperar algo de almacenamiento.

Una nueva forma de limpiar WhatsApp en el iPhone

La novedad llega como una mejora de la herramienta de gestión de almacenamiento que ya existía en la app, pero ahora con un control mucho más granular en cada chat. Cuando un usuario de iPhone intenta vaciar una conversación, ya no se ejecuta un borrado genérico sin matices: aparece una pantalla de confirmación con distintas opciones para seleccionar qué se mantiene y qué se elimina.

En ese panel, WhatsApp muestra de forma desglosada fotos, vídeos, documentos, notas de voz, stickers y otros archivos adjuntos asociados a la conversación. Además, identifica los mensajes y contenidos marcados con estrella, que suelen utilizarse para guardar información importante como direcciones, recibos o datos de trabajo.

De esta forma, la aplicación deja atrás el enfoque de “todo o nada” y apuesta por una limpieza mucho más quirúrgica. El usuario puede, por ejemplo, eliminar únicamente los vídeos pesados de un grupo muy activo y conservar el resto de mensajes de texto y fotos que considere relevantes, algo especialmente útil en iPhone con poco espacio de almacenamiento.

La compañía explica que esta herramienta está orientada a hacer que el proceso de liberar memoria sea más claro y menos arriesgado, reduciendo el miedo a borrar sin querer un archivo importante. La clave está en que el propio WhatsApp muestra con detalle qué se va a suprimir antes de confirmar la operación.

Proceso en dos pasos: más control al borrar chats

La nueva función se ha estructurado en un proceso de dos pasos pensado para equilibrar rapidez y precisión. En el primer nivel, al intentar eliminar un chat, aparece una ventana con accesos directos que permiten borrar todos los mensajes o, si se prefiere, conservar únicamente los que han sido marcados con estrella.

Esta posibilidad de salvar los mensajes destacados es uno de los cambios más valorados, ya que hasta ahora, al limpiar un chat, resultaba fácil perder notas importantes o información que se había guardado precisamente con esa marca. Ahora se puede vaciar prácticamente toda la conversación y seguir manteniendo esos mensajes clave.

En el segundo nivel entra en juego la parte más detallada de la herramienta. Desde la opción de “borrar archivos multimedia”, se accede a una nueva pantalla donde se pueden seleccionar, de forma independiente, las categorías de contenido que se desean eliminar: documentos, fotos, vídeos, stickers o archivos de audio. Cada tipo de archivo cuenta con su propio selector para marcarlo o desmarcarlo según convenga.

El sistema también contempla los archivos multimedia que se han marcado como favoritos. En las pruebas de la versión beta se ha visto una opción específica para gestionar ese contenido destacado, de manera que el usuario pueda decidir si lo incluye en la limpieza o lo mantiene intacto aunque vacíe el resto del chat.

Para quienes prefieran no complicarse demasiado, la herramienta permite marcar todas las categorías y borrar en bloque todo el contenido multimedia de una conversación. Aun así, la app insiste en mostrar siempre un resumen de lo que se va a eliminar, con el objetivo de minimizar errores y mantener la experiencia lo más comprensible posible para todo tipo de usuarios.

Cuánto espacio se gana: datos en tiempo real

Una de las particularidades de esta función es que muestra en todo momento el espacio que se va a liberar al aplicar los cambios. Junto a cada categoría —fotos, vídeos, documentos, audios, stickers— aparece el tamaño que ocupan en el dispositivo, expresado en megabytes o gigabytes.

A medida que el usuario selecciona o desmarca elementos, WhatsApp va actualizando el cálculo total del almacenamiento que se recuperará, sin necesidad de hacer cuentas aparte ni de ir consultando la configuración general del iPhone. Esta vista detallada ayuda a priorizar qué borrar primero, centrando la limpieza en los archivos que realmente ocupan más.

El funcionamiento se apoya en la misma idea que ya se venía utilizando en el menú de Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento, pero ahora llevado al terreno de cada chat concreto. Es decir, en lugar de ver solo un resumen global de todo WhatsApp, se ofrece un análisis pormenorizado por conversación.

En la práctica, esto permite identificar con rapidez esos grupos de WhatsApp que se han convertido en los mayores consumidores de memoria del iPhone, ya sea porque se comparten muchos vídeos, porque se reenvían imágenes constantemente o porque se acumulan audios muy largos. Con la nueva interfaz, se pueden atacar directamente esos chats problemáticos sin tocar el resto.

Para usuarios que están continuamente al límite de su almacenamiento, esta vista en tiempo real se convierte en una guía bastante útil: basta con revisar cuántos megas o gigas se van a liberar antes de pulsar el botón de borrar para saber si compensa o si es mejor revisar otra conversación.

Diferencias con la versión actual de WhatsApp

Hasta ahora, la gestión de almacenamiento en WhatsApp ofrecía principalmente una visión global por tipo de archivo, sin entrar demasiado al detalle de lo que ocurría en cada conversación. Se podían borrar elementos pesados desde un apartado general, pero el margen de decisión dentro de un chat concreto era bastante limitado.

Con la nueva herramienta, la compañía da un paso más y ofrece control selectivo en la propia información del chat. Desde esa pantalla es posible ver qué espacio ocupa cada categoría, mantener mensajes destacados, separar el contenido multimedia guardado como favorito y tomar decisiones más ajustadas a cada caso.

Otra diferencia importante está en la claridad de la interfaz. En las versiones beta para iPhone se observa un diseño más limpio, con apartados por categorías y textos explicativos que facilitan entender qué se va a borrar exactamente. Esto reduce la probabilidad de que alguien elimine un archivo relevante simplemente por no comprender bien el aviso.

También se introduce una opción pensada para quienes quieren limpiar a fondo sin perder lo más importante: borrar todo el contenido de una conversación excepto los mensajes que han sido marcados con estrella. Esta posibilidad no estaba tan clara en la herramienta estable actual y ahora se presenta como una alternativa destacada dentro del proceso en dos pasos.

En conjunto, el cambio responde a una necesidad bastante extendida entre los usuarios europeos, donde el uso intensivo de grupos y el intercambio constante de fotos y vídeos hace que WhatsApp sea uno de los primeros candidatos cuando toca liberar espacio en el móvil.

Disponibilidad: primero en la beta de iOS y después al resto

La función de limpieza avanzada de chats en WhatsApp para iPhone se encuentra por ahora en fase beta. Está llegando de manera gradual a usuarios que participan en el programa de pruebas de la app en iOS, por lo que no todos los iPhone la tienen disponible todavía en España y el resto de Europa.

Meta no ha facilitado una fecha cerrada para su lanzamiento en la versión estable, pero la compañía suele extender este tipo de novedades al conjunto de usuarios una vez que se pulen los últimos detalles y se comprueba que la experiencia es suficientemente estable. En paralelo, se están realizando pruebas similares en Android, con la vista puesta en un despliegue más amplio en los próximos meses.

Como en otras funciones que empiezan en beta, es posible que algunos textos, iconos o posiciones de los menús cambien ligeramente antes de la llegada definitiva a todos los dispositivos. No obstante, la idea central se mantendrá: ofrecer una herramienta que permita liberar espacio en el móvil sin tener que renunciar a mensajes o archivos valiosos.

Conviene recordar, además, que estas operaciones se realizan únicamente sobre los datos guardados en el teléfono. El proceso de limpieza no afecta al cifrado de extremo a extremo ni a la seguridad de las conversaciones, que siguen protegidas de la misma manera que en el resto de funciones de la plataforma.

En un contexto en el que las fotos, los vídeos y los audios no paran de crecer en peso, esta nueva opción de WhatsApp para iPhone se coloca como una ayuda práctica para mantener a raya el almacenamiento: permite hacer una limpieza a fondo de los chats, ver al instante cuánta memoria se recupera y conservar al mismo tiempo los mensajes y archivos que cada usuario considera imprescindibles.