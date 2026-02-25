La posibilidad de programar mensajes en WhatsApp está más cerca que nunca. Tras años de peticiones y soluciones algo rebuscadas, la app de mensajería de Meta ha empezado a probar de forma interna una función nativa que permitirá escribir un mensaje y dejar fijado el día y la hora exactos en los que se enviará de manera automática.

La novedad se ha detectado en la beta 26.7.10.72 de WhatsApp para iOS, distribuida a través de TestFlight, y aunque todavía no está operativa para los usuarios, el código y la interfaz ya dejan claro que la herramienta de mensajes programados está en una fase avanzada de desarrollo. Todo apunta a que, en los próximos meses, esta opción comenzará a llegar de forma progresiva primero a quienes utilizan la versión de pruebas y más tarde al resto.

Cómo funcionará la programación de mensajes en WhatsApp

La mecánica será bastante directa, sin necesidad de recurrir a trucos. El usuario redactará el mensaje dentro de un chat individual o de grupo, y antes de pulsar enviar tendrá acceso a una opción específica de programación. Desde ahí podrá elegir la fecha y la hora en la que quiere que el texto se entregue en la conversación.

Una vez fijado el envío, el mensaje no se manda de inmediato, sino que queda en cola hasta el momento programado. Cuando el reloj marque la hora seleccionada, WhatsApp lo enviará automáticamente sin que el usuario tenga que hacer nada más, siempre que el dispositivo tenga conexión activa.

Para que no se pierda el control, la app incorporará una sección dedicada a los mensajes programados. En iPhone, esta opción aparece referenciada dentro de la pantalla de información del chat —junto a apartados como archivos multimedia o mensajes destacados— y también se ha mencionado un área global llamada algo así como “Mensajes programados”, donde se podría consultar todo lo que está pendiente de envío.

Desde esa sección será posible revisar cuántos mensajes hay programados, editarlos o eliminarlos antes de que se envíen. Si el usuario decide borrar uno de ellos, el destinatario no recibe ninguna notificación ni rastro del intento de envío, ya que el mensaje se cancela antes de llegar a su dispositivo.

WhatsApp tiene previsto que la función esté disponible tanto en chats privados como en grupos. Esto abre la puerta a usos muy distintos: desde preparar una felicitación que se envíe a medianoche en una conversación familiar, hasta programar recordatorios para un equipo de trabajo sin tener que conectarse en pleno fin de semana.

Una función muy demandada que llega después que la competencia

La idea de programar el envío de mensajes no es nueva en el mundo de la mensajería. Plataformas como Telegram ya permite programar el envío de mensajes o incluso la app Mensajes en iOS 18 llevan tiempo ofreciendo esta posibilidad, tanto en chats como en canales y grupos. Muchos usuarios habían señalado esta diferencia como una de las carencias históricas de WhatsApp frente a sus rivales.

Hasta ahora, quien quería algo parecido en el iPhone estaba obligado a tirar de la app Atajos (Shortcuts) de Apple para crear automatizaciones que simulasen el envío programado. El sistema funcionaba, pero resultaba complejo y nada intuitivo para el usuario medio, además de depender de permisos adicionales y procesos en segundo plano que no siempre eran fiables.

En el ámbito empresarial, WhatsApp ya había explorado la programación de envíos a través de sus herramientas para negocios. Las llamadas Business Broadcasts —anteriores mensajes de marketing— permiten a las empresas planificar campañas, ofertas o promociones y lanzarlas en momentos concretos, aunque se trata de servicios de pago pensados para un uso profesional y masivo.

La gran diferencia ahora es que la nueva función de mensajes programados será gratuita y estará integrada en la app estándar, sin necesidad de contratar soluciones de negocio ni instalar aplicaciones externas. Meta traslada así a los usuarios particulares una capacidad que hasta ahora estaba limitada al entorno corporativo.

El movimiento se enmarca en una estrategia más amplia para reforzar el papel de WhatsApp como herramienta también válida en contextos laborales, sin dejar de lado su sencillez. Con una base de más de 2.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, la aplicación ha sido tradicionalmente conservadora a la hora de adoptar nuevas funciones, priorizando la estabilidad sobre la innovación rápida. Esta novedad apunta a recortar distancias con competidores que han presumido de ir por delante en funciones avanzadas.

Ventajas prácticas en el día a día: de cumpleaños a trabajo remoto

Más allá de la novedad tecnológica, lo relevante es qué permite hacer. Una de las ventajas más claras es la mejora de la planificación personal y profesional. Poder dejar escritos con antelación mensajes de trabajo, recordatorios de reuniones, citas médicas o avisos familiares ayuda a evitar olvidos en días cargados de tareas.

También tiene un impacto directo en la gestión del tiempo y el respeto a los horarios. Con esta función, es posible escribir mensajes fuera de la jornada laboral y programarlos para que se envíen en un horario más razonable, sin molestar a compañeros o clientes a horas intempestivas y sin depender de la memoria para acordarse al día siguiente.

En conversaciones personales, la programación facilita felicitar cumpleaños o aniversarios a la hora exacta sin tener que estar pendiente del teléfono a medianoche, así como enviar mensajes a personas en otras franjas horarias sin invadir su descanso.

Los grupos también se benefician. Administradores de chats comunitarios, de asociaciones, equipos deportivos o clases pueden preparar avisos y anuncios con antelación y dejarlos programados para momentos clave: inicio de un evento, recordatorio de una reunión, apertura de inscripciones, etcétera. Sin necesidad de conectarse justo en ese instante.

En paralelo, la opción de consultar y modificar los mensajes programados da margen para corregir errores, cambiar la hora de envío o cancelar textos que ya no tengan sentido. El hecho de que el destinatario no vea ningún aviso cuando se borra un mensaje en cola refuerza esa sensación de control total por parte del remitente.

Detalles técnicos, privacidad y alcance de la función

Uno de los interrogantes que sobrevuela esta novedad es cómo encaja con el cifrado de extremo a extremo, una de las señas de identidad de WhatsApp. La gran duda es dónde se almacena el mensaje mientras espera a ser enviado: si se guardase sin encriptar en los servidores de Meta, se abriría una brecha en el modelo de seguridad actual.

Las filtraciones no ofrecen aún una respuesta cerrada, pero todo apunta a que la compañía optará por una gestión que mantenga el mensaje cifrado y bajo control del dispositivo. Eso implicaría que el iPhone conservaría localmente el contenido programado y lo enviaría cuando llegue la hora fijada, siempre y cuando el móvil tenga conexión y esté operativo, algo que encaja mejor con el enfoque de privacidad de la plataforma.

Por ahora, lo que sí está claro es que la función se ha detectado solo en la versión beta de iOS. Esto no significa que vaya a quedarse exclusiva en el iPhone: el patrón habitual de desarrollo de WhatsApp pasa por probar algunas novedades primero en una plataforma y después extenderlas a la otra, por lo que se da prácticamente por hecho que Android también la recibirá más adelante.

No hay indicios firmes sobre si la programación de mensajes llegará desde el primer momento a WhatsApp Channels o a todas las variantes de la app. En las capturas y descripciones filtradas, la prioridad son los chats tradicionales —individuales y grupales—, aunque nada impide que, en fases posteriores, la herramienta se adapte a otros formatos dentro del ecosistema.

Otro aspecto a vigilar serán los posibles límites y mecanismos antiabuso: número máximo de mensajes programados por usuario, restricciones por intervalo de tiempo o filtros para evitar el uso masivo con fines de spam. Aunque todavía no hay detalles oficiales, no sería extraño que Meta ajuste estas variables en función de las pruebas con los usuarios beta.

En conjunto, la llegada de los mensajes programados a WhatsApp apunta a cambiar la forma en la que muchas personas organizan sus conversaciones, tanto en España como en el resto de Europa. Al integrar de forma gratuita una herramienta que hasta ahora dependía de atajos, apps externas o soluciones pensadas para empresas, la aplicación da un paso hacia un uso más planificado y flexible: menos olvidos, menos mensajes a deshora y más control sobre cuándo se dicen las cosas, sin complicar en exceso una interfaz que millones de usuarios ya tienen interiorizada.