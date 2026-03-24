WhatsApp está ultimando una de las novedades que más puede cambiar la forma en la que chateamos desde el iPhone: la traducción automática de mensajes dentro de la propia aplicación en iOS. La idea es sencilla: que cualquier usuario pueda entender lo que le escriben en otro idioma sin tener que copiar el texto, abrir un traductor externo y volver al chat.

Esta función se está probando ya en la versión beta de WhatsApp para iOS, detectada a través de TestFlight y documentada por WABetaInfo. El objetivo es reducir al mínimo una fricción muy habitual, sobre todo en Europa y en países como España, donde es frecuente chatear en varios idiomas por trabajo, estudios o viajes, manteniendo a la vez la privacidad que caracteriza al servicio.

Qué es exactamente la traducción automática en WhatsApp para iOS

La nueva función introduce una opción específica para “traducir mensajes” asociada a cada chat o grupo. Una vez activada en la información de la conversación, todos los mensajes que lleguen en un idioma distinto al que usa el usuario se mostrarán automáticamente traducidos, sin necesidad de ir mensaje a mensaje.

Hasta ahora, WhatsApp solo ofrecía una traducción manual: había que mantener pulsado el mensaje, tocar en «Más…» y seleccionar «Traducir» para ver el texto en otro idioma. Con el nuevo sistema, ese proceso se automatiza por completo, de modo que los mensajes entrantes ya aparecen en el idioma elegido en cuanto se reciben.

En la configuración de cada chat se podrá elegir desde qué idioma se traducen los mensajes y a qué idioma se muestran. En los ejemplos de la beta, los textos se traducen al idioma principal configurado en el iPhone (por ejemplo, español para un usuario en España o inglés para quien tenga el sistema en ese idioma), pero será posible ajustar estos parámetros según las necesidades de cada conversación.

Un detalle importante es que, aunque el mensaje aparezca traducido, el contenido original seguirá estando accesible. El usuario podrá alternar entre el texto tal y como fue enviado y su traducción, e incluso eliminar la versión traducida desde el menú contextual si prefiere ver solo el mensaje original.

Todo esto busca que la experiencia sea lo más fluida posible: leer directamente en tu idioma sin perder el contexto ni la posibilidad de revisar el contenido original cuando haga falta, algo útil tanto en conversaciones informales como en intercambios profesionales.

Procesamiento local y respeto absoluto a la privacidad

Uno de los puntos clave de esta novedad es cómo gestiona los datos. A diferencia de otros servicios que envían el texto a servidores en la nube, la traducción automática en WhatsApp para iOS se procesará íntegramente en el dispositivo. Es decir, el iPhone se encarga de todo el trabajo sin sacar el contenido del teléfono.

Para conseguirlo, WhatsApp se apoya en la API de traducción y en los paquetes de idiomas de Apple. Estos paquetes se descargan en el propio iPhone y permiten traducir los mensajes de forma local y, en muchos casos, incluso sin conexión a Internet. De esta manera, el cifrado de extremo a extremo se mantiene intacto en todo momento.

En la práctica, el proceso funciona así: el mensaje llega cifrado al receptor, se descifra en su dispositivo y, una vez en claro, es el propio iPhone el que genera la traducción sin enviarla a ningún servidor externo. Ni Meta ni Apple deberían recibir el contenido de esos mensajes, ya que la operación se realiza por completo en el terminal del usuario.

Este enfoque es especialmente relevante en el contexto europeo, donde la protección de datos y el cumplimiento de la normativa de la UE son factores determinantes. Frente a soluciones que pasan parte de las conversaciones por la nube para traducirlas, WhatsApp adopta aquí un modelo más prudente, pensado para usuarios que quieren comodidad sin renunciar a la seguridad.

Además, el hecho de que las traducciones puedan realizarse en modo offline gracias a los paquetes descargados aporta un plus de utilidad en viajes, desplazamientos o zonas con mala cobertura, algo que muchos usuarios de iPhone en España y el resto de Europa valorarán en su día a día.

Idiomas disponibles y soporte inicial en iOS

Otro de los aspectos más llamativos es el alcance lingüístico desde el primer momento. Distintas referencias en la beta apuntan a que WhatsApp podrá traducir mensajes en torno a 20‑21 idiomas diferentes, aprovechando el catálogo de lenguas que ya soporta la tecnología de Apple en iOS.

Entre los idiomas detectados se incluyen español, inglés, francés, alemán, italiano y portugués, así como otros de amplia presencia global: árabe, ruso, hindi, turco, japonés, coreano, neerlandés, polaco, indonesio y varias modalidades de chino mandarín. También aparecen variantes regionales como el portugués de Brasil o el español empleado en distintos territorios.

La clave está en que WhatsApp no incorpora su propio motor de traducción, sino que depende de los paquetes de idiomas que ofrece Apple. Actualmente, el sistema de traducción de iOS admite lenguas como árabe, neerlandés, inglés (Reino Unido y EE. UU.), francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, japonés, coreano, chino mandarín (China continental y Taiwán), polaco, portugués (Brasil), ruso, turco y español, entre otros.

Esto tiene una consecuencia directa: la disponibilidad de cada idioma variará en función de la versión de iOS instalada en el iPhone y de los paquetes que Apple haya incorporado a ese sistema. Los dispositivos con versiones más recientes contarán con un abanico de idiomas mayor desde el inicio, mientras que modelos anclados en versiones antiguas podrían tardar algo más en recibir ciertos paquetes.

Conforme Apple vaya añadiendo nuevos idiomas y mejorando su motor de traducción a través de actualizaciones de iOS, ese soporte se extenderá automáticamente también a WhatsApp. No será necesario que la app implemente nada adicional: bastará con que el sistema operativo ofrezca esa lengua para que se pueda usar en la función de traducción automática.

Funcionamiento en chats individuales y grupos

La nueva herramienta no se limitará a las conversaciones uno a uno. Según se ha podido ver en la beta, WhatsApp permitirá activar la traducción automática tanto en chats individuales como en grupos, con un comportamiento adaptado a cada caso.

En los chats privados, la lógica es sencilla: cuando el usuario active la opción de traducir mensajes en esa conversación, todos los textos entrantes que estén en el idioma configurado como origen se mostrarán directamente traducidos al idioma de destino elegido. El mensaje original seguirá disponible para consultarlo cuando se desee.

En los grupos, la función también estará presente, pero con ciertos matices. Para que el sistema pueda trabajar de forma verdaderamente automática, todos los participantes deberían escribir en el mismo idioma de origen. Si la conversación mezcla constantemente varias lenguas, la aplicación no aplicará la traducción automática a todos los mensajes y, en algunos casos, el usuario tendrá que recurrir a la traducción manual de mensajes concretos.

Esta limitación tiene sentido si se piensa en la tecnología que hay detrás: identificar de forma fiable el idioma de cada mensaje en grupos donde se cruzan varias lenguas puede generar resultados confusos o inconsistentes. Por eso, WhatsApp opta por un enfoque más conservador en grupos, priorizando la claridad frente a una automatización total que podría dar más problemas que soluciones.

En cualquier caso, para quienes participan en equipos internacionales, comunidades europeas multilingües o grupos de amigos repartidos por distintos países, poder activar la traducción automática por grupo supondrá un cambio importante en la forma de comunicarse, reduciendo la barrera del idioma sin tener que salir del chat.

Activación, descarga de paquetes e integración en iOS

Desde el punto de vista del uso diario, la activación de la función será bastante directa. Todo apunta a que la opción de “Traducir mensajes” estará accesible desde la información de cada chat o grupo. Al pulsarla, el usuario podrá elegir el idioma original de los mensajes que recibe y el idioma al que quiere que se muestren.

Si el sistema detecta que falta algún recurso para completar esa configuración, WhatsApp solicitará al usuario que descargue los paquetes de idioma necesarios en el iPhone. Estos archivos son los que permiten realizar las traducciones localmente, sin depender de conexiones constantes con servidores externos.

Una vez descargados esos paquetes, el iPhone utilizará su propia capacidad de procesamiento para ofrecer traducciones instantáneas, incluso en modo offline. Esto será especialmente práctico en viajes al extranjero, cuando no siempre se dispone de datos móviles o la conexión es inestable, y aun así se quiere seguir chateando con normalidad.

Conviene tener en cuenta que, dependiendo del modelo de iPhone y de la versión de iOS, no todos los idiomas aparecerán desde el primer día. En terminales más actuales y con versiones recientes del sistema, la lista será más amplia, mientras que otros dispositivos verán cómo el catálogo se va ampliando con el tiempo a medida que Apple publique nuevas actualizaciones.

Pese a estas diferencias, la intención de Meta es que la herramienta llegue al mayor número posible de usuarios de iPhone, con especial atención a mercados donde la diversidad lingüística es el pan de cada día, como la Unión Europea, en la que conviven numerosos idiomas oficiales y regionales.

Estado del desarrollo y despliegue progresivo en Europa

Por ahora, la traducción automática en WhatsApp para iOS se encuentra en fase de pruebas dentro del programa beta. El código de la función ya está presente en las versiones de desarrollo, pero no todas las personas inscritas en la beta la tienen aún activa, y mucho menos los usuarios de la versión pública.

En este tipo de lanzamientos, WhatsApp suele seguir un proceso escalonado: primero se detecta la novedad en versiones preliminares, luego se amplía el número de probadores con acceso a la función y, tras varias semanas de ajustes, se libera de forma general a través de una actualización en la App Store.

No hay plazos oficiales para su llegada definitiva, pero todo indica que la implementación será gradual y controlada, sobre todo en regiones con marcos regulatorios estrictos como la Unión Europea. El objetivo es pulir el comportamiento, garantizar que las traducciones se procesan de forma segura en el dispositivo y evitar sorpresas en materia de privacidad.

Mientras tanto, quienes ya usan la beta pueden ir viendo pistas de la nueva función en la configuración de los chats, aunque en muchos casos la opción aún no sea funcional. Como suele ocurrir con estas novedades, la activación remota desde los servidores de WhatsApp marcará el momento en que empiece a extenderse a más cuentas de prueba.

En conjunto, la llegada de la traducción automática a WhatsApp para iOS apunta a cambiar la manera en que nos relacionamos a través del móvil: menos pasos, menos dependencia de apps externas y más conversaciones cruzando fronteras idiomáticas, todo ello sin renunciar al cifrado de extremo a extremo y apoyándose en la infraestructura de traducción que Apple ya ha integrado en su ecosistema.