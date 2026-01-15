WhatsApp está preparando un cambio relevante en la forma en la que mostramos nuestra identidad dentro de la app en el iPhone. Más allá de los clásicos ajustes de foto y nombre, la plataforma trabaja en una nueva función que permitirá añadir fotos de portada en los perfiles personales, algo que hasta ahora solo podían usar las cuentas empresariales.

La novedad se ha detectado en la versión beta de WhatsApp para iOS 26.1.10.71, distribuida mediante TestFlight, y apunta a un refuerzo claro del papel del perfil dentro del servicio de mensajería. Con este movimiento, WhatsApp se acerca a un modelo mucho más parecido al de redes sociales como X (Twitter) o Facebook, donde la combinación de foto de perfil y cabecera lleva años siendo la norma.

Qué son las fotos de portada en WhatsApp y cómo cambiarán tu perfil en el iPhone

Hasta ahora, el perfil de WhatsApp en el iPhone se limitaba a una imagen identificativa, un nombre y una frase de estado que casi todos dejamos olvidada desde hace años. Con la llegada de las portadas, se añade una imagen horizontal en la parte superior del perfil, funcionando como un banner que da contexto visual a quien lo visita.

Esta imagen de portada aparecerá justo encima de la foto de perfil y del resto de información personal, convirtiéndose en lo primero que se ve al entrar en un contacto. No sustituye a la clásica foto circular, sino que la complementa: la foto sigue siendo el elemento para reconocerte rápido, mientras que la portada sirve para mostrar aficiones, estado de ánimo, etapa vital o incluso un toque más profesional.

En la práctica, el perfil deja de ser un espacio estático y algo descuidado para convertirse en una especie de tarjeta de presentación dentro de WhatsApp. Esto puede marcar la diferencia en España y en Europa, donde la app se ha convertido en un canal habitual tanto para charlar con amigos como para comunicarse con empresas, clientes o comunidades.

La idea de fondo es unificar lo que ya existía en WhatsApp Business con las cuentas personales: las empresas llevan tiempo usando portadas para reforzar su imagen de marca, mostrar productos o destacar información clave. Ahora, esa misma capacidad de personalización pasa a estar al alcance de cualquier usuario con un iPhone.

Función heredada de WhatsApp Business y camino hacia perfiles más completos

Las fotos de portada no son totalmente nuevas en el ecosistema de WhatsApp. Estaban presentes desde hace tiempo en los perfiles de WhatsApp Business, donde servían para que tiendas, restaurantes o servicios profesionales mostraran algo más que un simple logo y un número de teléfono.

Lo novedoso es que Meta está llevando esta posibilidad a las cuentas personales estándar, eliminando esa frontera entre lo empresarial y lo privado. La experiencia de uso será muy parecida: una franja horizontal en la parte superior del perfil que se combina con la foto circular, creando una composición más rica a nivel visual.

Este movimiento encaja con la evolución de la app en los últimos años. Lo que nació como una herramienta sencilla de mensajería entre amigos y familiares se ha convertido en un eje central de comunicación: grupos mixtos en los que no conoces a todo el mundo, comunidades, conversaciones con comercios, soporte técnico, formación, proyectos de trabajo y mucho más.

En ese contexto, el perfil empieza a tener un peso mayor. Ya no es solo un dato anecdótico, sino una parte visible de cómo te presentas ante desconocidos, contactos profesionales o clientes potenciales. La portada añade ese punto extra de contexto que hasta ahora faltaba en WhatsApp, sin necesidad de recurrir a estados temporales o a cambios constantes de foto de perfil.

Cómo se configurarán las fotos de portada en la beta de iOS

Según lo observado en la beta 26.1.10.71 para iPhone, WhatsApp ha incorporado una sección específica dentro de la pantalla de edición del perfil. Desde ahí, el usuario podrá elegir una imagen de su galería y establecerla como foto de portada, siguiendo un proceso muy similar al que ya existe para cambiar la foto de perfil.

El sistema permitirá reposicionar la imagen para que encaje correctamente en el formato horizontal, recortando o ajustando el encuadre según las preferencias de cada persona. Del mismo modo, se podrá sustituir por otra en cualquier momento, sin que esto afecte al resto de la configuración de la cuenta.

La portada será visible en dos escenarios principales: cuando otro usuario consulte tu perfil desde un chat o desde la lista de contactos, y cuando tú mismo entres en los ajustes de tu cuenta. De esta forma, la personalización no queda escondida, sino integrada en el diseño habitual de la app.

Visualmente, el resultado recuerda a las cabeceras de Twitter (X) o Facebook: una gran imagen en la parte superior, la foto de perfil superpuesta o situada justo debajo y, a continuación, el resto de datos como nombre, información y número. Es un formato familiar para cualquiera que use redes sociales, por lo que no debería generar confusión.

Esta nueva capa visual no modifica la forma en la que se envían mensajes, se crean grupos o se realizan llamadas, pero sí aporta una sensación de perfil más trabajado y actual para quienes lo visitan, algo cada vez más relevante en un entorno donde buena parte de nuestras interacciones pasan por WhatsApp.

Más personalización y un perfil de WhatsApp cada vez más parecido a una red social

La llegada de las fotos de portada se suma a otros pasos que WhatsApp ha dado recientemente para aumentar la personalización de la experiencia. Lo que hace unos años era una aplicación de aspecto casi inmutable, con un fondo verde y pocas opciones de cambio, ahora ofrece temas, ajustes de interfaz y distintas formas de mostrar la información.

Para muchos usuarios acostumbrados a redes sociales tradicionales, cambiar la portada puede convertirse en un gesto habitual, igual que sucede con Facebook o con la cabecera de X. Se abre así la puerta a que la gente renueve su imagen según la época del año, sus intereses o simplemente por gusto estético.

Este movimiento es también una forma de responder a la competencia de otras plataformas como Telegram, que desde hace tiempo exploran formas más avanzadas de personalización y perfiles ricos en contenido. WhatsApp, especialmente en mercados como el español, donde es la app dominante, opta por ir incorporando cambios de manera gradual, pero sin perder de vista esa tendencia.

Aunque la función está en fase de pruebas en iOS, la intención de la compañía es unificar la experiencia con Android, donde la característica ya se había dejado ver anteriormente en una beta. La idea es que, cuando se despliegue de forma estable, las cuentas personales funcionen de forma muy parecida independientemente del sistema operativo.

Más allá de lo visual, la portada también puede facilitar la identificación rápida en grupos y conversaciones donde no tienes a todo el mundo guardado en la agenda. Una imagen reconocible puede ayudar a asociar un perfil concreto con una persona o un entorno (trabajo, estudios, proyecto común) sin necesidad de revisar el número de teléfono.

Portadas, privacidad y el futuro de los nombres de usuario

Esta novedad encaja con otro cambio estratégico que WhatsApp prepara desde hace meses: la llegada de los nombres de usuario. Cuando los perfiles dejen de depender únicamente del número de teléfono, será aún más importante contar con elementos visuales claros que ayuden a identificar a cada persona.

En ese escenario, la combinación de nombre de usuario, foto de perfil y foto de portada permitirá crear perfiles más completos, algo muy útil para interacciones con personas que no están en tu lista de contactos o para contextos en los que prefieres no mostrar tu número directamente.

Aunque la información más detallada sobre los controles de privacidad de las portadas procede de otras compilaciones beta, todo apunta a que WhatsApp integrará opciones similares a las de la foto de perfil y los estados. Es decir, podrás decidir si la portada la ve todo el mundo, solo tus contactos, todos salvo algunos seleccionados o nadie.

Este tipo de ajustes resultan especialmente relevantes en Europa, donde la sensibilidad hacia la privacidad y el control de la información personal es alta. Poder usar una portada atractiva sin renunciar a un perfil discreto para desconocidos encaja con las demandas de muchos usuarios.

De momento, eso sí, la función sigue en desarrollo y limitada a las versiones beta. Meta está ajustando la integración de la portada en el diseño actual, probando cómo se muestra en diferentes tamaños de pantalla y puliendo detalles para que no resulte invasiva ni recargada.

Qué se sabe de los plazos y qué pueden esperar los usuarios de iPhone

Por ahora, no hay una fecha oficial de lanzamiento para las fotos de portada en la versión estable de WhatsApp para iOS. El hecho de que aparezcan en la beta 26.1.10.71 indica que el desarrollo está avanzado, pero la compañía suele tomarse un tiempo antes de hacer públicos este tipo de cambios masivos.

El despliegue probablemente vaya llegando de forma progresiva a los usuarios de iPhone en España y el resto de Europa, primero a quienes actualicen con más frecuencia y, después, al resto. También cabe esperar que la función termine llegando a Android, ya que la estrategia habitual de WhatsApp es mantener paridad de características entre plataformas.

Mientras tanto, la aplicación continúa añadiendo otras mejoras de interfaz y funciones complementarias que refuerzan la experiencia global: desde nuevos diseños de chat hasta cambios en cómo se muestran enlaces o se gestionan videollamadas, aunque estas últimas novedades pertenecen a actualizaciones distintas de la que trae las portadas.

Para los usuarios habituales de WhatsApp en el iPhone, el siguiente gran cambio no estará en los chats en sí, sino en la forma en la que se presenta cada persona dentro de la app. Las fotos de portada suponen un paso más hacia perfiles más expresivos y detallados, sin alterar la base de la mensajería que ha hecho popular al servicio.

Cuando la función se extienda a todos, lo más probable es que veamos perfiles menos estáticos y más cuidados: gente que utiliza la portada para mostrar viajes, intereses, proyectos o simplemente un diseño que le guste. Todo apunta a que WhatsApp quiere que el perfil, especialmente en el iPhone, deje de ser “ese rincón que nunca tocas” para convertirse en un espacio al que apetezca dedicarle unos minutos de vez en cuando.