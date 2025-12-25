WhatsApp sigue afinando su integración con el ecosistema de Apple y está probando un sistema que permitirá a los usuarios de iPhone ver de forma clara qué accesorios están conectados a su cuenta. En paralelo, Meta también está mejorando la gestión de chats y del espacio de almacenamiento dentro de la app, con nuevas pantallas para limpiar conversaciones y eliminar archivos multimedia de forma más precisa. Todo ello se está probando primero en versiones beta para iOS y, previsiblemente, acabará llegando al resto de usuarios europeos en los próximos meses.

Nuevo apartado de periféricos dentro de Dispositivos vinculados

Con este nuevo apartado (WABetaInfo), la aplicación pasa a mostrar también esos accesorios que se enlazan de manera automática en segundo plano, sin que el usuario tenga que hacer nada. En el listado de periféricos se ve el nombre del accesorio y la fecha y hora de la última vez que estuvo activo, lo que sirve como indicador rápido de qué hardware tiene acceso a las conversaciones.

La función responde a una preocupación creciente sobre el control de la cuenta, sobre todo desde que WhatsApp se ha vuelto más accesible desde el reloj. En situaciones delicadas, como relaciones abusivas o accesos no autorizados, un Apple Watch podría vincularse sin que el propietario del iPhone se diera cuenta, permitiendo leer mensajes o recibir notificaciones de forma silenciosa.

Al trasladar esta información al menú de Dispositivos vinculados, la compañía introduce un nivel extra de transparencia: el usuario puede revisar de un vistazo si su cuenta está asociada a un reloj u otro accesorio, con la tranquilidad de saber cuándo se ha usado por última vez. Este enfoque encaja con las exigencias de privacidad y protección de datos que marcan la regulación europea.

Apple Watch, primer periférico compatible

Por el momento, el único accesorio que aparece en este nuevo listado es el Apple Watch, que figura como periférico conectado al WhatsApp del iPhone. Cuando el reloj está emparejado, el usuario ve el nombre del dispositivo y su estado dentro de la sección específica de periféricos.

Al tocar sobre el reloj, se abre una página de información del dispositivo con detalles sobre la conexión y una guía sobre cómo dejar de usarlo con esa cuenta. En esta pantalla se remite al usuario a un procedimiento algo peculiar: no existe todavía un botón directo para “Desvincular” desde WhatsApp, sino que se indica que es necesario desinstalar la app de WhatsApp en el Apple Watch para romper el enlace.

Esta limitación plantea ciertos interrogantes desde el punto de vista de la seguridad, porque si el reloj se pierde o es robado, el usuario no dispone hoy de una forma sencilla de revocar el acceso directamente desde el iPhone. No obstante, al tratarse de una característica en pruebas, es razonable esperar que WhatsApp acabe incorporando un control de desvinculación completo antes de llevar la función a todas las versiones estables.

Aun con ese matiz, el nuevo panel ya aporta un beneficio claro: permite al usuario saber en tiempo real si su cuenta está asociada a un Apple Watch, evitando que la sincronización de mensajes y notificaciones pase totalmente inadvertida. Para quienes usan el reloj a diario para llamadas, notas de voz o responder chats rápidos, también sirve como herramienta de diagnóstico si los mensajes dejan de aparecer, al poder comprobar el último momento de actividad del dispositivo.

Despliegue gradual en la beta y salto a la versión estable

La función se está introduciendo de manera escalonada. WABetaInfo, medio especializado en seguir los cambios internos de la aplicación, ha detectado la sección de periféricos en usuarios de la beta de iOS con la versión 25.37.10.71. Sin embargo, algunos testers han asegurado que la novedad también ha aparecido en una versión estable reciente de WhatsApp para iOS, concretamente en la 2.25.37.76, lo que revela un despliegue por fases más amplio de lo habitual.

Este tipo de estrenos escalonados es relativamente frecuente: WhatsApp activa la característica primero a un pequeño grupo de personas, mide el impacto y el funcionamiento, y después amplía el acceso a más cuentas, tanto en canales beta como en la versión definitiva disponible en la App Store. Los usuarios en España y el resto de Europa podrían ir viendo esta sección en las próximas semanas sin necesidad de actualizar manualmente, ya que el cambio suele llegar activado desde el servidor.

En cualquier caso, la compañía no ha comunicado todavía una fecha concreta en la que la sección de periféricos vaya a estar disponible para todo el mundo. Tampoco ha confirmado si, más adelante, se añadirá la posibilidad de desconectar el reloj o cualquier otro accesorio desde el propio menú de Dispositivos vinculados, algo que los expertos en ciberseguridad consideran clave para reforzar la protección de la cuenta.

Transparencia y seguridad para la vinculación de accesorios

La decisión de mostrar periféricos dentro de Dispositivos vinculados está directamente relacionada con la mejora de la seguridad de la cuenta. Al hacer visible qué accesorios tienen acceso, se reduce el riesgo de que alguien monitorice los chats sin permiso, ya sea a través de un reloj inteligente, unas gafas conectadas u otro dispositivo similar.

En Europa, donde el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y otras normas obligan a las plataformas digitales a ofrecer un mayor control a los usuarios, este tipo de medidas ayuda a reforzar la confianza en servicios de mensajería tan extendidos como WhatsApp. Saber en todo momento qué dispositivos están autorizados y poder detectar un acceso extraño puede marcar la diferencia a la hora de actuar rápido ante un posible abuso o suplantación.

De forma indirecta, el enfoque también prepara el terreno para un escenario en el que WhatsApp se utilice desde más tipos de hardware. La compañía ya ha demostrado interés en ampliar su presencia en el ecosistema de accesorios, y este panel específico de periféricos facilita que, en el futuro, otros dispositivos compatibles se integren con la misma lógica de control.

Un paso previo a otros dispositivos conectados

Aunque ahora el protagonismo se lo lleva el Apple Watch, los movimientos de WhatsApp apuntan a que esta categoría de periféricos no se quedará solo en los relojes. En los últimos años, el mercado europeo ha visto cómo los auriculares inteligentes, gafas con notificaciones y otros gadgets pensados para recibir mensajes y llamadas sin mirar el móvil.

La propia aplicación deja entrever este futuro al hablar de “dispositivos compatibles que se emparejan de forma transparente”. En la práctica, eso abre la puerta a que, más adelante, la sección de periféricos también incluya wearables de terceros o nuevos accesorios que Meta pueda lanzar o certificar. Para el usuario, el mecanismo sería el mismo: el dispositivo se conectaría en segundo plano y aparecería listado con su nombre y últimas conexiones.

Esta evolución encaja con la tendencia de muchas aplicaciones de mensajería de convertirse en plataformas multidi­spositivo, donde el móvil deja de ser el único punto de acceso. Para que esto sea sostenible a nivel de privacidad, resulta imprescindible que exista un panel centralizado que permita ver de manera unificada todos los aparatos que acceden a las conversaciones, algo que este nuevo apartado de WhatsApp empieza a cubrir.

Nuevas opciones para gestionar chats y almacenamiento

Junto con las pruebas del panel de periféricos, Meta está introduciendo en la beta de iOS cambios relevantes en la gestión de chats y archivos. La compilación 25.37.10.72 incorpora una interfaz más clara para vaciar conversaciones y borrar contenido multimedia por categorías, con el objetivo de controlar mejor cuánto espacio ocupan los mensajes en el dispositivo.

Esta nueva pantalla permite elegir entre borrar todos los mensajes de un chat, eliminar todo salvo los mensajes destacados o centrarse solo en determinados tipos de archivo. Al seleccionar la limpieza de medios, el usuario puede marcar por separado documentos, fotos, vídeos, stickers o notas de voz, viendo en cada caso cuántos megas está usando cada apartado antes de confirmar el borrado.

Además, existe la opción de eliminar todos los archivos multimedia de golpe, incluida la información marcada como favorita, para quienes necesiten un reseteo más radical del espacio ocupado. El enfoque es similar al que WhatsApp viene aplicando en Android, donde este sistema de depuración avanzada lleva algo más de tiempo desplegándose en beta, lo que apunta a un futuro lanzamiento simultáneo o muy cercano para el mercado europeo en ambas plataformas.

Aunque no se ha anunciado una fecha oficial, estas mejoras en la gestión del almacenamiento responden a una demanda recurrente de los usuarios: disponer de herramientas más finas para liberar espacio sin tener que borrar conversaciones enteras. Para quienes utilizan WhatsApp como canal principal para enviar fotos, vídeos y documentos de trabajo, este control granular puede suponer una diferencia notable.

La llegada de la nueva sección de periféricos y las mejoras en limpieza de chats dibujan una evolución clara del servicio: más visibilidad sobre los dispositivos conectados, más control sobre la huella que dejan las conversaciones en el móvil y una preparación evidente para un ecosistema con más accesorios inteligentes vinculados a la cuenta de WhatsApp.