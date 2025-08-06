WhatsApp está preparando una de sus novedades más llamativas: la posibilidad de conversar con personas que no tienen cuenta, ni si quiera la aplicación instalada. A través de un modo denominado «guest chats» o modo invitado, la plataforma busca facilitar la comunicación con cualquier persona, eliminando la necesidad de registro previo o descarga de la app, apuntando a una experiencia mucho más inclusiva y flexible.

Esta función se encuentra actualmente en fase de pruebas para usuarios beta de Android y aún no se ha dado una fecha concreta para su despliegue general. La información que circula gracias a plataformas especializadas como WABetaInfo revela detalles clave sobre el funcionamiento, las limitaciones y el potencial impacto en la forma de comunicarnos.

Así funcionarán los chats de invitados en WhatsApp

El mecanismo es sencillo y directo: cualquier usuario de WhatsApp podrá generar un enlace único desde su app y compartirlo por cualquier medio, ya sea SMS, correo electrónico o incluso otras aplicaciones de mensajería. Quien reciba ese enlace podrá acceder a una conversación privada a través de su navegador, sin tener que instalar WhatsApp ni crear una cuenta.

Estos chats están limitados a conversaciones individuales; no será posible crear grupos ni añadir varios participantes. El acceso se realiza mediante una interfaz similar a WhatsApp Web, garantizando la familiaridad visual aunque el invitado no tenga la app.

Privacidad y limitaciones: solo texto y cifrado de extremo a extremo

Una de las garantías principales de este modo es la privacidad. Todas las conversaciones mantenidas en modo invitado siguen protegidas por el cifrado de extremo a extremo, lo que significa que solo los participantes del chat pueden leer los mensajes. Ni WhatsApp ni ninguna otra entidad podrá acceder al contenido de la charla, incluyendo estos nuevos usuarios temporales.

Sin embargo, los chats de invitados no ofrecerán todas las funcionalidades de WhatsApp. No estará permitido el envío de archivos multimedia como fotos, vídeos, audios, documentos, ni tampoco se podrán enviar mensajes de voz o realizar llamadas de ningún tipo. Los usuarios invitados se limitarán a la mensajería de texto pura y dura, manteniendo así la seguridad y simplicidad del entorno.

Un paso hacia la interoperabilidad y la captación de nuevos usuarios

Esta característica se enmarca en los cambios derivados de la normativa europea sobre interoperabilidad, que exige a aplicaciones populares como WhatsApp facilitar la comunicación con usuarios de otras plataformas. Aunque los «guest chats» operan completamente dentro del ecosistema de WhatsApp, sin intervención de servicios de terceros, la función puede ser el primer paso hacia abrir la plataforma a contactos que nunca han usado la app.

Además de su objetivo regulatorio, esta función podría incentivar a usuarios reticentes a probar WhatsApp sin compromiso. La posibilidad de mantener una charla puntual, urgente o puntual sin registrarse puede ser clave en entornos profesionales o familiares en los que no todos desean instalar la aplicación.

Aspectos pendientes de aclaración

Aún hay detalles técnicos por desvelar, como la duración de la validez de los enlaces de invitación o el modo en que se identificará a los usuarios invitados. Por ahora, se sabe que para cada conversación será necesario generar un nuevo enlace, lo que impediría el acceso recurrente sin permiso expreso del usuario de WhatsApp.

WhatsApp no ha confirmado cuándo estará disponible esta función de manera global. Por lo pronto, solo los participantes del programa beta de Android tienen acceso limitado a las pruebas. Habrá que esperar a futuras actualizaciones para conocer su fecha de lanzamiento y si se introducen más capacidades a este modo invitado.

El modo invitado representa un avance importante en la apertura de WhatsApp hacia una comunicación más universal y sencilla. Aunque sus posibilidades iniciales sean básicas, el hecho de poder comunicarse sin cuentas ni descargas supone una mejora apreciable en casos puntuales y podría facilitar la adopción masiva entre quienes hasta ahora permanecían al margen.