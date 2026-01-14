WhatsApp ha comenzado a experimentar en iOS con una función que busca agilizar el uso de stickers a partir de los emojis que escriben los usuarios. En lugar de obligar a abrir el panel de pegatinas y rebuscar entre paquetes, la aplicación sugiere stickers relevantes directamente en el área donde se redacta el mensaje. Este cambio, que por ahora solo está disponible para un grupo reducido de personas mediante la beta distribuida en TestFlight, apunta a hacer las conversaciones algo más fluidas al reducir pasos y permitir acceder rápido a los stickers dentro del propio cuadro de escritura mientras elige cómo expresarse.

Cómo funcionan las sugerencias de stickers por emoji en WhatsApp para iOS

En la versión de prueba identificada por WABetaInfo, la novedad aparece en WhatsApp beta para iOS 26.1.10.72 distribuida a través de TestFlight, como explican artículos sobre los nuevos stickers de WhatsApp. La lógica es sencilla: cuando el usuario introduce un emoji que está vinculado a determinados stickers, la app muestra un pequeño icono de pegatina junto al botón de enviar.

Al tocar ese icono se abre un panel compacto con stickers y GIF relacionados con el emoji que se ha introducido, de manera que se puede enviar cualquiera de ellos con un solo toque. Todo esto ocurre sin sacar al usuario de la conversación activa ni obligarle a desplegar el panel completo de stickers.

Dentro de ese panel existe además un botón de «Mostrar más resultados» que permite ampliar la selección de pegatinas asociadas al mismo emoji. La idea es que, incluso teniendo muchos paquetes instalados, se puedan localizar rápidamente las opciones más adecuadas sin tener que ir saltando de pestaña en pestaña.

Un sistema basado en etiquetas de emoji, no en inteligencia artificial

La clave del sistema está en cómo decide WhatsApp qué stickers enseñar. Según la información adelantada por WABetaInfo, las sugerencias se basan en asociaciones de emojis predefinidas durante la creación de cada sticker, un enfoque similar al que siguen guías sobre la creación de memojis y stickers.

Solo los stickers que incluyen estas asociaciones pasan a ser candidatos a aparecer como recomendación mientras se escribe. De esta forma, WhatsApp evita depender de análisis automáticos del contexto del mensaje y se centra en metadatos explícitos que apuntan a resultados más relevantes y coherentes con lo que el usuario quiere expresar.

En la práctica, esto también ayuda a filtrar entre cientos de pegatinas en cuentas donde se han ido acumulando muchos paquetes con el tiempo. Al limitar las sugerencias a stickers correctamente etiquetados, el sistema intenta reducir el ruido y mostrar opciones que encajen mejor con el emoji elegido, algo que otros servicios gestionan con carpetas y stickers en Telegram para mejorar la organización.

Papel de las apps de terceros y limitaciones actuales

Varias aplicaciones de terceros para crear stickers en iOS ya permiten aplicaciones de terceros que facilitan asignar múltiples emojis a una misma pegatina, algo que casa perfectamente con el enfoque que está probando WhatsApp. Cuantas más etiquetas adecuadas tenga un sticker, más probabilidades habrá de que aparezca justo cuando el usuario escriba un emoji relacionado.

Este planteamiento puede incentivar a los creadores y editores de packs a cuidar más la parte de metadatos y etiquetado, ya que una buena configuración mejora la visibilidad de sus diseños dentro de los chats. Para quienes dependen de los stickers como forma habitual de comunicarse, esta mejora podría hacer que sus colecciones sean mucho más manejables.

Por el momento, una de las principales limitaciones en la beta es que los stickers generados con el editor integrado de WhatsApp aún no admiten asociaciones de emojis. Como consecuencia, esas pegatinas no aparecen entre las sugerencias cuando se escribe un emoji, al menos en la fase de pruebas actual.

Es razonable pensar que esta carencia podría solucionarse más adelante si la compañía decide actualizar su propio creador de stickers para permitir el etiquetado por emojis. De no hacerlo, quedaría una diferencia importante entre las pegatinas creadas con herramientas externas y las generadas desde la propia app.

Disponibilidad en beta y posibles próximos pasos

Por ahora, las sugerencias de stickers basadas en emojis están limitadas a un grupo reducido de probadores en la beta de iOS y a quienes participan en versiones de prueba en Android, donde una función similar empezó a asomarse a finales del año pasado.

Si se sigue el patrón habitual, lo más probable es que WhatsApp opte por ampliar gradualmente el acceso a la beta a más usuarios y, en función de los comentarios y de la estabilidad del sistema, dar el salto a un despliegue más amplio. Usuarios de España y de otros países europeos que forman parte de los programas de prueba podrían ver la función antes que el resto.

De momento, se trata de un ajuste relativamente discreto, pero que encaja en la estrategia de la plataforma de refinar la forma en la que se descubren y utilizan los stickers dentro de los chats. Si las pruebas resultan positivas, escribir un simple emoji podría convertirse en la puerta de entrada a un repertorio más ordenado y fácil de usar de pegatinas y GIF en WhatsApp.