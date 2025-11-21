WhatsApp ha empezado a activar en iPhone una función que permite gestionar más de un perfil desde la misma aplicación. La novedad, centrada en el soporte multi‑cuenta, está apareciendo de forma progresiva entre quienes usan la beta de iOS a través de TestFlight. Con esta prueba, los usuarios pueden cambiar de perfil sin cerrar sesión y mantener separadas sus conversaciones personales y profesionales. Por ahora, el despliegue limita el uso a hasta dos cuentas en un solo dispositivo y no hay fecha confirmada para su llegada al público general.

Soporte multi cuenta: lo nuevo de WhatsApp Beta

Hasta ahora, gestionar dos números en el iPhone implicaba recurrir a trucos o a la aplicación empresarial. La novedad permite alternar perfiles dentro del propio WhatsApp, sin recurrir a WhatsApp Business ni a sesiones alternativas, lo que simplifica el día a día de quienes necesitan separar ámbitos.

La opción, filtrada a través de WABetaInfo, aparece en Ajustes dentro de la «Lista de cuentas» y, según la activación que reciba cada tester, también puede mostrarse un acceso directo junto al icono del código QR. Desde ahí, es posible sumar un nuevo perfil y decidir el método de alta.

Registrar un número nuevo que no se haya usado antes en WhatsApp.

que no se haya usado antes en WhatsApp. Vincular una cuenta existente , por ejemplo la que usabas en otro dispositivo o en la app Business.

, por ejemplo la que usabas en otro dispositivo o en la app Business. Conectar una cuenta compañera escaneando un QR para sincronizar mensajes y ajustes.

El cambio entre perfiles se puede hacer desde la «Lista de cuentas» o mediante atajos: mantener pulsada la pestaña de Ajustes o realizar un doble toque para saltar al otro perfil de forma inmediata.

Las alertas llegan incluso cuando el perfil no activo recibe mensajes, y cada aviso incluye claramente a qué cuenta pertenece. De este modo, se evita la confusión al identificar el origen del mensaje. Además, cada vez que se cambia de perfil, aparece un breve aviso de confirmación en pantalla.

Cada cuenta mantiene su propio historial de chats, copia de seguridad, ajustes de privacidad y reglas de descarga automática de archivos. Esta separación garantiza que las preferencias de un perfil no afecten al otro, manteniendo ordenados tanto los mensajes como los ajustes.

Seguridad, control y disponibilidad

La función se integra con App Lock: al pasar a una cuenta protegida, el sistema puede requerir Face ID, Touch ID o código antes de conceder acceso. Esta reautenticación añade una capa extra de privacidad cuando se alterna entre perfiles en el mismo dispositivo. Desde Ajustes es posible eliminar una cuenta vinculada y volver a añadirla más adelante. Para agilizar el proceso, WhatsApp recuerda los números usados previamente, lo que permite un inicio de sesión más rápido si se decide recuperarlos.

El despliegue es gradual y llega a un número limitado de testers mediante TestFlight, por lo que la opción puede tardar en aparecer. No hay calendario oficial, pero si las pruebas avanzan bien, es razonable esperar que más usuarios en España y el resto de Europa la vean en próximas iteraciones de la beta.

Limitaciones actuales y próximos pasos

La principal limitación es el tope de dos cuentas por dispositivo en esta fase. Aun así, elimina la necesidad de apps paralelas y reduce el tener que alternar sesiones, acercando el uso de WhatsApp a quienes conviven con dos números. Meta no ha ofrecido comentarios ni una fecha de lanzamiento general.

La prueba de multi‑cuenta en iPhone apunta a una gestión más cómoda de perfiles personales y de trabajo, con separación de datos, notificaciones claras y seguridad reforzada. Aunque de momento la función está reservada a la beta y limitada a dos perfiles por dispositivo, su evolución sugiere que no debería tardar mucho en llegar a más usuarios si las pruebas se mantienen estables.