WhatsApp ha iniciado pruebas de un límite mensual de mensajes enviados que no obtienen respuesta, una medida diseñada para contener el spam y los envíos masivos a usuarios que no interactúan. La compañía quiere introducir fricción a quienes insisten en escribir a desconocidos, sin penalizar el uso normal de la plataforma. Este cambio no fija todavía una cifra definitiva: se están testando distintos umbrales en varios países y durante unas semanas. Antes de llegar al tope, los remitentes verán un aviso emergente con su contador para poder frenar a tiempo y evitar bloqueos temporales en nuevos envíos a contactos que no responden.

Cómo funcionaría el nuevo tope de mensajes de WhatsApp

La regla es sencilla: cada mensaje que envías y queda sin respuesta suma dentro de tu cupo mensual. Esto aplica tanto a particulares como a empresas, independientemente de si se trata de un saludo, una invitación o un mensaje de marketing. Si, por ejemplo, compartes tres mensajes con alguien que no contesta, esos tres cuentan. Los mensajes sin respuesta computan hasta que el destinatario responda. Al acercarte al límite, WhatsApp muestra un pop-up con el recuento y la advertencia.

WhatsApp ha evolucionado desde el chat privado a un espacio que integra grupos, comunidades y mensajería empresarial. Con ese salto, las bandejas de entrada se han llenado de contactos desconocidos, promociones y recordatorios automáticos que muchos usuarios ignoran. Mercados de gran tamaño, como India —donde la plataforma supera los 500 millones de usuarios—, evidencian el problema: el volumen y la frecuencia de mensajes no solicitados dificultan seguir el ritmo. Con el nuevo tope, la compañía pone el foco en la calidad de la interacción, no en el simple volumen.

Impacto para empresas y equipos de marketing

La medida premia a quienes generan respuesta y desincentiva los envíos fríos a gran escala. Las marcas que capten consentimientos, segmenten bien y propicien el diálogo verán menos fricción; las campañas de bajo engagement chocarán rápido con el techo.

Para el usuario medio, el efecto debería ser menos pings de desconocidos y menos insistencia cuando decide ignorar un mensaje. Si un remitente de alto volumen se acerca al tope, la app le avisará para evitar que su campaña termine invadiendo a quien no interactúa.

Además del nuevo cap, WhatsApp ha añadido salvaguardas en los últimos meses: opción de darse de baja de mensajes promocionales de empresas, controles para silenciar o bloquear con rapidez y avisos cuando alguien fuera de tu agenda intenta añadirte a un grupo. Todo ello busca reducir el alcance del spam sin perjudicar conversaciones legítimas.

La compañía ha confirmado a través de TechCrunch que el piloto se activará en múltiples países durante las próximas semanas. No hay fecha global ni cifra final anunciada; la implantación dependerá de los resultados del test y podría incluir umbrales locales y avisos en la aplicación a medida que se refine la política.