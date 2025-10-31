WhatsApp refuerza su seguridad y permite los respaldos en la nube con passkeys

WhatsApp ha dado un nuevo paso en su estrategia de seguridad con la incorporación de passkeys para proteger las copias de seguridad, una función que sustituye las contraseñas tradicionales y añade un nivel extra de protección a los datos almacenados en la nube. Hasta ahora, los usuarios podían utilizar una passkey para iniciar sesión en su cuenta, pero los respaldos seguían requiriendo una contraseña. Con esta actualización, tanto los mensajes como las copias de seguridad estarán bajo el mismo sistema de autenticación cifrada de extremo a extremo.

Más seguridad, menos contraseñas: la evolución de las passkeys a WhatsApp

El cambio, descubierto e informado por Engadget, elimina la necesidad de recordar claves largas o complejas. En su lugar, los usuarios podrán desbloquear sus respaldos mediante métodos biométricos, como Face ID, Touch ID o el código de desbloqueo del dispositivo. Esta novedad es especialmente útil para quienes utilizan WhatsApp desde hace años y acumulan una gran cantidad de mensajes, fotos, vídeos o notas de voz almacenados en sus copias de seguridad.

La implementación ya ha comenzado y se desplegará progresivamente durante las próximas semanas. Una vez disponible, bastará con ir a la sección de Configuración para activar el acceso mediante passkey.

Qué son las passkeys y por qué son más seguras

Las passkeys son un método de autenticación moderno que sustituye las contraseñas por credenciales basadas en criptografía y biometría. En lugar de escribir una clave, el usuario se identifica con su rostro, su huella o su PIN local. Además de ser más cómodas, son mucho más difíciles de hackear, ya que no pueden ser reutilizadas ni robadas mediante phishing. Este sistema se apoya en estándares creados por la FIDO Alliance y está siendo adoptado por empresas como Google, Apple o Microsoft.

Desde 2021, WhatsApp protege los mensajes y respaldos con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que ni siquiera Meta puede acceder a su contenido. La llegada de las passkeys no sustituye ese cifrado, sino que lo refuerza al mejorar el acceso y la gestión de las claves. De esta forma, los usuarios mantienen la privacidad de sus datos incluso si pierden el dispositivo o cambian de teléfono.

Cómo activar las passkeys para los respaldos

Una vez que la función esté disponible en cada cuenta, el proceso será sencillo:

Abrir Configuración → Cuenta → Seguridad.

Seleccionar “ Usar passkey para copias de seguridad ”.

”. Confirmar la identidad con Face ID, huella dactilar o código del dispositivo.

A partir de ese momento, cada intento de restaurar una copia de seguridad requerirá la autenticación biométrica del usuario.