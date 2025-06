WhatsApp no deja de actualizarse y, en los últimos días, ha sorprendido a sus usuarios (de USA, eso sí) con una función que aprovecha la inteligencia artificial de Meta para resumir los mensajes no leídos en cualquier chat. Esta incorporación resulta especialmente útil para quienes, tras un vuelo, una reunión o simplemente un rato de desconexión, se encuentran con decenas o cientos de mensajes acumulados y no tienen tiempo para revisarlo todo en detalle.

La herramienta, conocida como Resúmenes de Mensajes (Message Summaries), se ha estrenado por ahora de forma exclusiva en Estados Unidos y únicamente en inglés, pero Meta ya ha confirmado que planea llevarla próximamente a más países y en otros idiomas a lo largo de este mismo año. Se trata de una respuesta directa a una necesidad muy común de los usuarios: poder ponerse al día con rapidez y sin perderse lo importante, especialmente en los grupos donde las conversaciones suelen ser frenéticas.

¿Cómo funciona el resumen automático de mensajes?

El proceso es sencillo: cuando entras en una conversación o grupo con mensajes pendientes de leer, WhatsApp muestra el número total de mensajes no leídos. A partir de ahora, al pulsar sobre este indicador, la propia aplicación genera un resumen —gracias a Meta AI— que recopila los puntos clave tratados en ese chat durante tu ausencia. De esta manera, el usuario recibe en segundos un extracto privado de lo hablado, lo que agiliza notablemente la gestión de conversaciones extensas.

Es importante recalcar que estos resúmenes son personales: solo aparecen a quien los solicita, y los demás integrantes de la conversación no pueden saber si alguien ha hecho uso de esta opción. Además, en el caso de los grupos, resulta especialmente práctica para evitar el consabido «¿qué me he perdido?» al volver a un chat desbordado de mensajes.

Privacidad y control: ¿qué pasa con tus datos?

La introducción de la inteligencia artificial para analizar mensajes ha generado, como era de esperar, dudas y debates sobre la confidencialidad. Meta ha querido cortar de raíz las preocupaciones, asegurando que la función emplea un sistema de procesamiento privado (Private Processing), un mecanismo que mantiene los mensajes bajo estricta confidencialidad. Según la empresa, ni WhatsApp ni Meta tienen acceso a los contenidos ni a los resúmenes generados, los cuales solo se muestran en el dispositivo de quien los solicita y desaparecen tras leerlos, sin almacenarse en ningún servidor.

Por si fuera poco, la propia función viene desactivada por defecto. Cada usuario puede decidir si la activa o no, e incluso seleccionar en qué chats desea usarla, desde el apartado de Privacidad Avanzada dentro de la configuración de WhatsApp. Así, el control sobre el uso de la IA recae totalmente en la persona, ofreciendo varias opciones de personalización.

Plataformas compatibles y disponibilidad

En su primera fase, la herramienta de resúmenes automáticos está limitada a los usuarios de Estados Unidos y solo para quienes tengan la app configurada en inglés, tanto en iOS como en Android. No obstante, desde la propia compañía han manifestado que su intención es extenderla a nivel internacional a lo largo de este año, incluyendo el soporte para otros idiomas como el español.

Una vez esté disponible para todos, cualquier persona podrá disfrutar de esta opción en su móvil, sin restricciones de modelo ni sistema operativo, siempre y cuando tenga WhatsApp actualizado.

¿Por qué sumar esta función ahora?

La vida actual lleva a acumular, con facilidad, una gran cantidad de mensajes sin leer, tanto en chats personales como de trabajo. Por eso, WhatsApp apuesta por una solución que mejora la productividad y reduce el agobio de los usuarios frente al constante flujo de información. Al introducir la IA de Meta para crear resúmenes breves y privados, la aplicación espera facilitar el día a día de quienes gestionan muchas conversaciones, ahorrando tiempo y energía.

Esta novedad sitúa a WhatsApp a la vanguardia de la mensajería instantánea, aprovechando los últimos avances en inteligencia artificial sin descuidar la privacidad y el control de los usuarios sobre sus datos y conversaciones.