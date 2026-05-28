La tecnología avanza a pasos agigantados y, a veces, nos obliga a decir adiós a dispositivos que nos han acompañado durante años. Meta ha confirmado que su aplicación estrella de mensajería experimentará un importante cambio de requisitos técnicos, lo que implica que muchos teléfonos antiguos dejarán de funcionar con la herramienta a partir del 1 de junio de 2026. Esta medida no es un capricho, sino una necesidad para implementar funciones más potentes relacionadas con la inteligencia artificial y la seguridad avanzada que los procesadores viejos ya no pueden gestionar.

Para los usuarios que residen en España o en cualquier otro rincón de Europa, esto significa que si todavía conservas un terminal con bastante solera, podrías encontrarte con un mensaje de error en la pantalla muy pronto. La idea es que la experiencia de uso sea fluida y segura, evitando que el software se quede colgado o que los datos personales de los clientes queden expuestos a posibles ataques informáticos por usar sistemas operativos que ya no reciben parches de seguridad oficiales por parte de sus fabricantes.

¿Cuáles son los nuevos requisitos del sistema?

El listado de exigencias se ha vuelto más estricto para garantizar que las nuevas herramientas, como las videollamadas grupales pesadas o los canales interactivos, funcionen sin problemas. Desde la fecha señalada, solo los móviles que tengan Android 5.0 o una versión superior podrán seguir enviando mensajes. En el caso de los amantes de la manzana mordida, será imprescindible contar con un iPhone que soporte al menos iOS 15.1 para no quedarse fuera de juego.

Pero ojo, que la cosa no se queda ahí, ya que se prevé una segunda fase de limpieza para el 8 de septiembre del mismo año. En ese momento, el listón subirá un poco más y se requerirá Android 6.0 como base mínima. Es un proceso natural en el ciclo de vida de cualquier aplicación, donde se prioriza a la gran mayoría de usuarios que ya han dado el salto a tecnologías más actuales, dejando de lado el soporte para software que prácticamente ya no usa nadie en el mercado global.

Listado de modelos de Apple que pierden el acceso

Aunque Apple es conocida por dar un soporte duradero a sus productos, el tiempo no pasa en balde para ciertos modelos emblemáticos. Los usuarios que todavía utilicen un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus se verán afectados, ya que estos dispositivos no pueden actualizarse a las versiones de iOS que demanda Meta, similar a cuando WhatsApp dejara de dar soporte a viejos iPhone en etapas anteriores. Lo mismo sucede con el iPhone 5s y el 5c, además de cualquier modelo que sea anterior a estos mencionados.

Si te encuentras en este grupo, es probable que la aplicación te empiece a mandar avisos internos para avisarte de que el fin se acerca. No es que el móvil se vaya a romper, pero WhatsApp simplemente dejará de abrirse o no te permitirá verificar tu número de teléfono. Al ser terminales lanzados hace más de una década, carecen de los componentes de hardware necesarios para manejar el cifrado de extremo a extremo moderno que se exige hoy en día en las comunicaciones digitales.

Dispositivos Android que se quedan fuera

En el ecosistema Android la lista es algo más extensa debido a la gran variedad de fabricantes. Marcas como Samsung verán cómo sus clásicos Galaxy S3 y Galaxy S4 Mini, entre otros, pasan a mejor vida en lo que a mensajería se refiere. También se incluyen en este apagón tecnológico modelos como el Galaxy Ace 4 y el Core II, que en su día fueron superventas pero que hoy ya no pueden seguir el ritmo de las actualizaciones constantes de Meta.

Otras marcas que aparecen en los registros de incompatibilidad incluyen:

LG: Modelos como el Optimus G, L5 II, L7 II, L70 y el L90.

Modelos como el Optimus G, L5 II, L7 II, L70 y el L90. Sony: Los conocidos Xperia Z, Xperia M, E1, L y el modelo SP.

Los conocidos Xperia Z, Xperia M, E1, L y el modelo SP. Huawei: Terminales como el Ascend P6, el G6 y el Y530, además del G510.

Terminales como el Ascend P6, el G6 y el Y530, además del G510. Motorola: La primera generación de los míticos Moto G, Moto E y Moto X.

La primera generación de los míticos Moto G, Moto E y Moto X. Otras marcas: Dispositivos como el HTC One M7, Desire 500 y el Nexus 4.

Cómo actuar para no perder tus conversaciones

Si sospechas que tu móvil está en la cuerda floja, lo primero que deberías hacer es entrar en los ajustes del terminal y comprobar qué versión de software tienes instalada. Si ves que no puedes actualizar más allá de los límites mencionados, lo más sensato es gestionar una copia de seguridad en Google Drive o iCloud lo antes posible. De esta forma, si decides comprar un teléfono nuevo, podrás volcar todos tus chats, fotos y vídeos sin que se pierda ni un solo detalle del historial.

Hay quien intenta buscar trucos o aplicaciones alternativas para seguir usando el servicio, pero esto es un error de bulto que puede comprometer tu privacidad. Las versiones no oficiales suelen ser un nido de virus y malware, y lo más probable es que WhatsApp acabe baneando tu cuenta de forma permanente si detecta que estás usando una plataforma no autorizada. Lo mejor es no jugársela y, si el bolsillo lo permite, buscar un dispositivo que cumpla con los estándares actuales de seguridad para seguir en contacto con los tuyos sin sobresaltos.

Ante la inminente llegada de estas restricciones en junio de 2026, la prevención es la mejor herramienta para evitar quedarnos incomunicados de repente. El hecho de que la plataforma realice estas limpiezas anuales responde a una estrategia para centrar sus recursos en mejorar la app para la mayoría, sacrificando el soporte de hardware que ya no da más de sí. Revisar el estado de nuestro smartphone y estar atentos a las notificaciones oficiales de Meta nos permitirá realizar una transición tranquila hacia un equipo más moderno antes de que el soporte desaparezca definitivamente.