Con el lanzamiento de U-Scan, Withings pone a la venta en Europa y Estados Unidos un lector de orina que se instala en el inodoro y envía resultados al iPhone a través de su app. Tras haberse mostrado por primera vez en 2023, el dispositivo aterriza ahora en el canal comercial con una propuesta de seguimiento de salud pasivo y continuo, centrada en hábitos y bienestar en lugar de uso diagnóstico.

El sistema se compone de un lector principal y cartuchos intercambiables que realizan los análisis en casa. De inicio hay dos opciones: Nutrio, para nutrición e hidratación, y Calci, orientado a la salud renal. Cada cartucho está diseñado para durar alrededor de tres meses y ofrece aproximadamente 22 pruebas, con recambio y gestión desde la app de Withings.

Cómo funciona el nuevo U-Scan de Withings

U-Scan se acopla al interior del borde del inodoro para recoger de forma automática muestras de orina cuando detecta la micción mediante un sensor térmico. Una pequeña cantidad se dirige a un cartucho con sensores bioquímicos miniaturizados que realizan la medición in situ. En cuestión de minutos, los datos se procesan en el propio lector y se envían por Wi‑Fi a la aplicación de Withings, donde el usuario puede consultar tendencias y recibir orientación en Withings+.

El lector cuenta con una estación complementaria que permite su carga y limpieza completa en unas tres horas entre sesiones. El objetivo es integrarse en la rutina del baño sin cambios de hábitos: uso discreto, sin pasos adicionales y con la información accesible desde el móvil.

Cartuchos y biomarcadores para monitorizar la orina

Con U-Scan Nutrio, la compañía pone el foco en marcadores ligados a nutrición e hidratación para mejorar la comprensión del estado metabólico cotidiano.

Bio-Acidity (pH urinario) : indica el equilibrio ácido-base y puede reflejar carga metabólica o pautas dietéticas.

: indica el equilibrio ácido-base y puede reflejar carga metabólica o pautas dietéticas. HydroStatus (gravedad específica) : muestra si la ingesta de líquidos cubre las necesidades reales.

: muestra si la ingesta de líquidos cubre las necesidades reales. Cetonas : ayudan a saber cuándo el cuerpo utiliza grasa como fuente de energía.

: ayudan a saber cuándo el cuerpo utiliza grasa como fuente de energía. Vitamina C: marcador directo de aporte dietético y protección antioxidante.

Por su parte, U-Scan Calci busca un seguimiento proactivo de la salud renal al monitorizar parámetros que pueden estar relacionados con la formación de cálculos.

Calcio en orina : cuantifica tendencias de excreción que podrían anticipar picos relevantes.

: cuantifica tendencias de excreción que podrían anticipar picos relevantes. Bio-Acidity (pH urinario) : el nivel de acidez condiciona la cristalización de minerales.

: el nivel de acidez condiciona la cristalización de minerales. HydroStatus (gravedad específica): favorece mantener la dilución adecuada para evitar agregación mineral.

Los cartuchos se cambian con facilidad y su gestión se realiza desde la app, que además incorpora recomendaciones personalizadas en función de las tendencias observadas.

Planes, precio y recambios del dispositivo

Withings ofrece dos planes de inicio para U-Scan: Proactive por 349.95€ e Intensive por 429.96€, ambos con acceso a Withings+ y estación de carga y limpieza. El reemplazo automático de cartuchos parte de 99.95€ (1 cartucho) y 179.96€ (2 cartuchos). Cada modalidad cubre de media un suministro de tres meses de análisis. Los precios facilitados por la compañía se han comunicado en dólares; para España y el resto de Europa, la referencia actualizada en euros puede consultarse en la web de Withings.

Los resultados llegan a la aplicación de Withings (Health Mate) y se presentan con métricas claras y tendencias multi‑día. Con Withings+, el sistema traduce las variaciones moleculares en consejos prácticos sobre hidratación, nutrición y recuperación, facilitando cambios de hábitos sostenibles sin necesidad de pruebas de laboratorio frecuentes.

La empresa posiciona U-Scan como producto de bienestar, sin buscar, por ahora, la autorización como dispositivo diagnóstico (por ejemplo, la aprobación de la FDA en EE. UU.). Este encuadre permite su salida al mercado centrado en estilo de vida y autocuidado. La cápsula Cycle Sync, enfocada en seguimiento menstrual y hormonal, permanece aplazada y llegará más adelante, según la compañía.

Disponibilidad en Europa y España

U-Scan está disponible para su compra en su web oficial en Europa y Estados Unidos desde el 29 de octubre de 2025. Para España, la adquisición se realiza a través de la tienda europea de Withings, con soporte desde la app y compatibilidad con iPhone para la sincronización de datos.

Con un formato que automatiza la recogida y análisis de orina directamente en el inodoro, U-Scan abre la puerta a un seguimiento continuo de biomarcadores cotidianos. Sus cartuchos Nutrio y Calci, la integración con la app y los planes de recambio trimestrales emplazan este lector como una opción doméstica para quienes desean monitorizar hidratación, nutrición y riesgo asociado a cálculos renales sin salir del baño.