Apple ya ha puesto fecha oficial a su conferencia mundial de desarrolladores, una cita que cada año marca el rumbo del ecosistema de la compañía y que este 2026 viene especialmente cargada de cambios en software e inteligencia artificial. La WWDC se celebrará a comienzos de junio y volverá a ser el escenario elegido para mostrar las próximas grandes versiones de los sistemas operativos de la marca.

Más allá de las filtraciones y los rumores de los últimos meses, la firma ha confirmado los detalles clave del calendario, los horarios para España y el formato de un evento que seguirá siendo híbrido: parte online, parte presencial en el Apple Park. La atención estará muy centrada en iOS 27, en la nueva generación de Apple Intelligence y en una Siri renovada que debería dar un salto importante frente a otros asistentes.

Fechas, horarios y formato de la WWDC 2026

La compañía ha anunciado que la WWDC 2026 tendrá lugar del lunes 8 de junio al viernes 12 de junio. Se mantiene así la tradición de celebrar la conferencia en la segunda semana de junio, con varias jornadas encadenadas dedicadas por completo a desarrolladores de todo el mundo.

El pistoletazo de salida lo dará la keynote inaugural del 8 de junio a las 19:00 hora peninsular española, el momento que más interesa al gran público. Esa presentación se emitirá en directo en el canal oficial de Apple en YouTube, en la web Apple.com y en la aplicación Apple TV, accesible desde iPhone, iPad, Mac, Apple TV y también en las Apple Vision Pro.

Tras esa primera conferencia, la agenda se extenderá durante cinco días con múltiples sesiones técnicas, talleres y presentaciones pensadas para que los desarrolladores puedan conocer a fondo las nuevas plataformas, resolver dudas directamente con ingenieros de Apple y empezar a adaptar sus aplicaciones a los cambios que llegan este año.

Un momento relevante para la comunidad será la sesión “Platforms State of the Union”, programada también para el 8 de junio, a partir de las 13:00 hora local en California, lo que se traduce en las 22:00 en España. En esta charla, Apple suele profundizar en las novedades mostradas en la keynote y explicar la visión técnica y de plataforma detrás de cada sistema operativo.

Todo ello se enmarca en un evento que, aunque se pueda seguir íntegramente en remoto, mantiene una jornada presencial en el Apple Park. Un grupo reducido de desarrolladores, estudiantes y prensa es invitado a vivir parte de la conferencia desde la sede de Cupertino, mientras el resto de contenidos se distribuyen en formato online para el resto del mundo.

Qué sistemas operativos veremos: la generación 27 toma el relevo

Con el calendario sobre la mesa, la gran cuestión pasa por saber qué versiones de software se presentarán. Apple ya ha unificado hace tiempo la numeración de la mayoría de sus plataformas, por lo que este año tocará el turno de la familia “27”.

Durante la keynote se espera la introducción de iOS 27 para iPhone y iPadOS 27 para iPad, acompañados de las nuevas iteraciones de macOS para ordenadores Mac, watchOS para Apple Watch, tvOS para Apple TV y visionOS para las Apple Vision Pro. Toda la gama de sistemas entrará en una misma ola de renovación, con especial protagonismo para el móvil, que sigue siendo el centro del negocio.

Aunque el foco público tiende a concentrarse en las novedades visibles para los usuarios, la conferencia está planteada para que los desarrolladores conozcan también cambios profundos en APIs, frameworks y herramientas. Esto va desde mejoras en Xcode hasta nuevas capacidades de automatización, gráficos, accesibilidad o seguridad, que muchas veces no se aprecian hasta meses después, cuando llegan las primeras aplicaciones que las aprovechan.

No se descarta que haya algún guiño a futuros productos de hogar conectados, como sistemas derivados para altavoces o dispositivos domésticos, pero todo apunta a que la estructura principal del evento seguirá girando en torno a los seis sistemas operativos ya consolidados en el ecosistema de la compañía.

En cualquier caso, Apple mantiene su estrategia habitual: anunciar las versiones de desarrollo en junio, ir madurándolas durante los meses de verano y llegar a septiembre con las ediciones estables que se distribuyen al gran público, especialmente en paralelo al lanzamiento de los nuevos iPhone.

Calendario de betas y lanzamiento de iOS 27 y el resto de sistemas

Como ha venido ocurriendo en ediciones anteriores, tras el evento de apertura Apple pondrá a disposición de los inscritos las primeras betas para desarrolladores. La intención es que puedan probar desde el primer día las nuevas funciones, reportar errores y adaptar sus apps antes de que las versiones definitivas lleguen al público general.

Según el calendario que maneja la compañía, el mismo 8 de junio se liberarán las primeras betas de iOS 27, macOS 27 y el resto de plataformas. A partir de ahí, será habitual ver actualizaciones de prueba cada dos semanas durante buena parte del verano, acelerando el ritmo hacia agosto, cuando los ciclos de publicación suelen volverse semanales para pulir los últimos fallos.

Ya de cara al usuario final, Apple planea lanzar las primeras betas públicas a principios de julio. Estas versiones, pensadas para quienes quieran probar las novedades antes de tiempo bajo su propia responsabilidad, irán a la par en numeración con las betas para desarrolladores, aunque con cierto margen de seguridad adicional.

La llegada de las versiones estables volverá a colocarse en la segunda mitad de septiembre. Es en ese momento cuando, previsiblemente tras la presentación de los nuevos iPhone, se distribuirán las ediciones definitivas de iOS 27 y compañía para todos los dispositivos compatibles. Desde ahí se iniciará el habitual ciclo de actualizaciones intermedias, con parches como iOS 27.1, 27.2 o 27.3, orientados a añadir pequeñas funciones, corregir errores y reforzar la seguridad.

Todo este proceso cobra especial sentido en Europa y España, donde una parte importante de los usuarios suele instalar las betas públicas de iOS para probar antes que nadie las novedades. Conviene recordar, no obstante, que Apple insiste en que estas versiones previas no están pensadas para dispositivos de uso principal, ya que pueden incluir fallos o cambios de comportamiento inesperados.

Apple Intelligence, nueva Siri y protagonismo de la IA

Si hay un elemento que atraviesa toda la planificación de este año es la integración de la inteligencia artificial en los productos de Apple. La compañía lleva tiempo avanzando en esta dirección con su iniciativa Apple Intelligence y ha firmado acuerdos con terceros para impulsar esta capa inteligente en iPhone, iPad y Mac.

La gran protagonista en este apartado será, previsiblemente, la nueva Siri. El asistente arrastra desde hace años críticas por su falta de evolución frente a otras propuestas del mercado, y Apple ha ido dejando caer que se prepara una renovación profunda. La idea pasa por un asistente más contextual, capaz de entender mejor lo que el usuario tiene en pantalla, relacionar información de distintas apps y ejecutar acciones complejas sin necesidad de tantos pasos intermedios.

Dentro de este rediseño cobra relevancia el papel de los modelos de IA de terceros. Apple ha cerrado un acuerdo con Google para utilizar versiones personalizadas de Gemini que potenciarán ciertas funciones de Apple Intelligence, y mantiene integraciones con otras empresas del sector. El objetivo es que Siri no solo responda a preguntas sencillas, sino que actúe como una capa de enrutamiento capaz de decidir qué modelo es más adecuado para cada petición.

Más allá del asistente, Apple Intelligence se dejará notar en campos como la fotografía computacional, la redacción de textos, la organización de notificaciones o la gestión de tareas diarias. La compañía insiste en que buena parte de estas funciones se ejecutarán directamente en el dispositivo, especialmente relevante en el mercado europeo, donde la privacidad y el cumplimiento normativo han ganado peso en los últimos años.

En paralelo, Apple está trabajando en nuevas capacidades de accesibilidad basadas en IA. Funciones como descripciones más detalladas de imágenes, lectura asistida de documentos complejos o control del dispositivo mediante voz están siendo reforzadas con Apple Intelligence, con la intención de hacer que iPhone, iPad y Mac resulten más manejables para personas con discapacidad visual o motora.

Un evento centrado en desarrolladores: sesiones, laboratorios y premios

Aunque la mayoría de titulares se los lleve lo que veamos en la keynote, la esencia de la WWDC sigue siendo la misma de siempre: es un encuentro para desarrolladores. Durante toda la semana, Apple organizará docenas de sesiones de vídeo en las que sus propios ingenieros y diseñadores explicarán las novedades técnicas de cada plataforma.

Estas charlas cubrirán desde cambios profundos en el sistema hasta nuevas APIs de inteligencia artificial, herramientas de diseño de interfaz o mejoras en rendimiento, gráficos y seguridad. Para muchos creadores de apps, es el momento clave del año para decidir en qué funciones merece la pena invertir tiempo de desarrollo y cómo adaptar sus productos a lo que viene.

Junto a las sesiones en streaming, la empresa pondrá a disposición de los asistentes laboratorios grupales y reuniones más reducidas. En estos espacios, los desarrolladores pueden plantear dudas técnicas muy concretas, revisar código con expertos de Apple o recibir recomendaciones sobre cómo mejorar la experiencia de sus aplicaciones dentro del ecosistema.

Otra cita habitual que se mantiene es la entrega de los Apple Design Awards, los premios con los que la compañía reconoce el trabajo más destacado de la comunidad. Este año hay varias docenas de finalistas repartidos en categorías como entretenimiento, inclusión, innovación, impacto social o diseño visual y gráfico, entre otras.

Además, Apple aprovechará la WWDC para volver a dirigirse a la comunidad de estudiantes. Está previsto un concurso específico pensado para jóvenes desarrolladores, diseñadores y emprendedores, con centenares de ganadores y un grupo reducido invitado a visitar la sede de Cupertino y vivir el ambiente de la conferencia desde dentro.

Apple Park como escenario y acceso para el público

Desde la apertura del Apple Park en 2017, la WWDC se celebra de forma oficial en la sede de Cupertino. Solo los años de pandemia obligaron a un formato completamente digital; el resto de ediciones han mantenido al menos una jornada presencial, con presentaciones, encuentros y zonas al aire libre para que los invitados sigan los contenidos en pantallas gigantes.

Eso sí, el evento no es una feria abierta al público. La asistencia física requiere invitación expresa de Apple, tanto para la prensa como para los desarrolladores y estudiantes seleccionados. No se venden entradas generales ni hay un sistema de compra como en otros congresos tecnológicos, por lo que la única forma de seguirlo para la mayoría de usuarios es a través de las retransmisiones online.

Para quienes se conecten desde España o el resto de Europa, el esquema será sencillo: la keynote inicial se podrá ver en streaming de forma simultánea en todo el mundo y, a lo largo de la semana, las sesiones para desarrolladores se irán publicando en la web específica para este colectivo. Muchas de ellas quedan disponibles bajo demanda, de modo que se pueden consultar incluso semanas después.

Medios especializados y portales tecnológicos también preparan coberturas especiales para estos días. A través de ellos será fácil seguir qué novedades se anuncian, qué funciones llegarán a cada dispositivo y cuáles de esos cambios afectan más directamente al uso diario de iPhone, iPad, Mac y resto de productos.

Con la fecha ya marcada en el calendario, la próxima edición de la conferencia mundial de desarrolladores de Apple se perfila como un punto de inflexión para su ecosistema de software. Entre el despliegue de iOS 27 y las nuevas versiones de macOS, watchOS, tvOS y visionOS, la renovación de Siri y el empuje de Apple Intelligence, la compañía aprovechará la WWDC para mostrar cómo quiere encajar la inteligencia artificial, la privacidad y las exigencias regulatorias en Europa dentro de sus productos, al tiempo que refuerza el papel de los desarrolladores como pieza clave de todo ese engranaje.