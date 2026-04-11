La red social X, antes conocida como Twitter, ha dado un paso más en su apuesta por la inteligencia artificial integrada en la experiencia diaria de la plataforma. La compañía ha comenzado a desplegar de forma global un sistema de traducción automática de publicaciones, acompañado de un nuevo editor de imágenes con funciones avanzadas impulsadas por Grok, el modelo de IA desarrollado por xAI.

Con este movimiento, X busca que los mensajes publicados en cualquier idioma puedan llegar a una audiencia mucho más amplia sin que el usuario tenga que hacer nada extra. Al mismo tiempo, la plataforma introduce herramientas creativas de edición fotográfica directamente en la aplicación, empezando por la app de iOS, para que los usuarios no tengan que salir de la red social cuando quieran retocar o transformar una imagen.

Traducción automática global con Grok para ampliar el alcance de las publicaciones

La principal novedad es la llegada de la traducción automática de posts a escala mundial, una función que se activa directamente en el feed y que pretende eliminar gran parte de la barrera idiomática dentro de X. El jefe de producto de la compañía, Nikita Bier, ha sido el encargado de anunciar que esta opción ya se está desplegando para usuarios de todo el mundo.

En la práctica, cuando una publicación aparezca en un idioma distinto al configurado en la cuenta del usuario, X mostrará el contenido traducido de forma automática. La idea es que las publicaciones, sea cual sea su idioma original, tengan «alcance global» dentro de la red, de modo que un tuit escrito, por ejemplo, en inglés pueda ser leído en castellano sin necesidad de tocar ningún botón adicional.

Esta función no es cerrada ni obligatoria. Desde el propio post es posible ajustar la experiencia: al pulsar sobre el icono del engranaje situado junto a la opción de «Mostrar original», se abre un panel de configuración específico para la traducción. Ahí el usuario puede desactivar la traducción automática para un idioma concreto o modificar cómo quiere que se comporte la herramienta.

Cuando se accede a ese menú de configuración aparece un mensaje informando de que «Grok traducirá automáticamente basándose en tu configuración de idioma en X y el uso que haces de la plataforma». Justo debajo se ofrece un botón que permite desactivar la traducción automática para ese idioma, de forma que quien prefiera leer los mensajes en la lengua original pueda conservar esa opción sin renunciar al resto de funcionalidades de la red.

Según ha señalado el propio Bier, las traducciones generadas por Grok han mejorado de forma notable en los últimos meses, lo que habría permitido a la compañía dar el salto a un despliegue masivo. Esta evolución encaja con la tendencia general del sector, donde otras plataformas sociales, como Reddit, también han ido incorporando sistemas de traducción automática con el objetivo de incrementar el consumo de contenido internacional.

Más allá de la comodidad, este tipo de herramientas tiene impacto directo en la forma en que se distribuyen las publicaciones. Al habilitar traducciones inmediatas y visibles por defecto, X puede alterar cómo circulan los mensajes entre comunidades de distintos países, favoreciendo conversaciones transfronterizas y dando más visibilidad a creadores que, hasta ahora, quedaban limitados por el idioma.

Nuevo editor de imágenes en X con funciones de dibujo, texto y desenfoque

Junto a la traducción automática, X está poniendo en marcha un editor de imágenes renovado e integrado en el compositor de publicaciones, pensado para que los usuarios puedan ajustar sus fotos sin tener que recurrir a aplicaciones externas. Esta herramienta empieza a llegar a la app de iOS y se extenderá más adelante a Android.

El nuevo editor incorpora las funciones básicas que cabría esperar hoy en día en una red social: herramientas de dibujo y pincel para hacer garabatos o remarcar elementos, opciones para añadir texto sobre la imagen y la posibilidad de aplicar desenfoque para tapar partes específicas de la fotografía.

Ese desenfoque se ha diseñado para facilitar que el usuario oculte información potencialmente sensible, como rostros, matrículas, números de tarjetas o cualquier detalle que no quiera compartir de forma pública. En vez de tener que pasar por programas más complejos, la idea es que el propio editor de X cubra estas necesidades rápidas de edición.

Lo más llamativo del editor es que, además de esas herramientas clásicas, integra capacidades avanzadas basadas en la inteligencia artificial de Grok. X ha incluido una opción de «editar con palabras» que permite describir los cambios deseados en lenguaje natural, y que el sistema se encargue de aplicarlos sobre la imagen.

En los ejemplos compartidos por la compañía se menciona, por ejemplo, la posibilidad de pedirle a Grok que muestre una fotografía como si estuviera colgada en un museo, que distorsione las caras de los visitantes o que añada un título sobre la imagen. El usuario solo tiene que escribir la instrucción en texto, sin necesidad de dominar herramientas de diseño o flujos complejos de edición.

Este tipo de edición mediante comandos escritos se ha vuelto habitual en el entorno de la IA generativa, donde cada vez es más común describir con palabras los cambios que se quieren aplicar. Al integrarlo dentro de X, la compañía se alinea con otras grandes tecnológicas que están incorporando modelos generativos a sus herramientas visuales, como Google o Adobe en sus soluciones de creación de contenido.

Disponibilidad por plataformas y dudas sobre las condiciones de uso

Por ahora, el despliegue del editor de imágenes con IA se concentra en la aplicación de X para iOS. Es en este entorno donde la compañía suele probar primero sus novedades antes de extenderlas al resto de plataformas. Tanto en los anuncios de Nikita Bier como en la información difundida por distintos medios se detalla que la versión para Android llegará «próximamente».

En el caso de la traducción automática, la situación es diferente: X ha confirmado que el despliegue es global y transversal, de manera que la función comenzará a aparecer en el timeline de usuarios de todo el mundo independientemente del dispositivo, siempre condicionada a la configuración de idioma de cada cuenta y a las preferencias que marque el propio usuario.

Lo que sí permanece en el aire es si todas las funciones avanzadas del editor, especialmente las ligadas a la IA de Grok, estarán abiertas a cualquier perfil o se reservarán a quienes cuenten con una suscripción de pago. La compañía no ha aclarado aún si la edición impulsada por IA formará parte de las ventajas para usuarios premium o si quedará incluida de forma general.

Esta cuestión no es menor, sobre todo tras los antecedentes recientes de polémica asociados al uso de IA para generar o modificar imágenes dentro de la plataforma. A comienzos de año, X se vio obligada a limitar ciertas capacidades de generación visual únicamente a cuentas de pago después de que se denunciasen usos abusivos, como la creación de imágenes sexualizadas de personas sin su consentimiento.

En este contexto, la introducción de un editor nativo basado en Grok vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre qué controles y filtros se aplicarán, cómo se gestionará la moderación de contenidos manipulados y qué herramientas tendrá el usuario para reportar posibles abusos. La compañía, al menos por ahora, no ha ofrecido detalles concretos sobre estos mecanismos para esta nueva fase.

X refuerza su apuesta por Grok y la IA aplicada al contenido

La incorporación simultánea de la traducción automática y del editor de fotos con IA ilustra el papel que X quiere que juegue Grok dentro de su ecosistema. El modelo pasa de ser un asistente conversacional aislado a convertirse en una capa transversal que impulsa funciones muy visibles para el usuario: leer, entender y transformar contenido sin salir de la app.

Para X, esta estrategia encaja con un objetivo de fondo: retener más tiempo de uso dentro de la plataforma. Si el usuario puede consumir publicaciones en cualquier idioma, editar imágenes, añadir efectos creativos y volver a compartir el resultado sin abandonar la aplicación, la red social se convierte en un entorno más cerrado y autosuficiente.

Al mismo tiempo, la compañía se posiciona dentro de una carrera más amplia por la integración de la IA generativa en productos de uso masivo. Plataformas como Meta, Google o Reddit ya han ido desplegando opciones similares, desde asistentes conversacionales hasta herramientas de creación de imágenes y traducción automática, lo que presiona a X a mantener un ritmo alto de lanzamientos si quiere competir en esa liga.

Desde la perspectiva de creadores de contenido, medios y marcas, las novedades llegan con un doble filo. Por un lado, la traducción automática promete aumentar el alcance de las publicaciones sin requerir esfuerzos extra, algo especialmente relevante para quienes buscan audiencia internacional en Europa o América Latina. Por otro, la edición avanzada de imágenes abre nuevas posibilidades creativas, pero también exige mayor cuidado en cómo se manipulan y presentan las fotografías.

De momento, X avanza con una hoja de ruta clara: traducción automática ya activa a nivel mundial, editor de fotos estrenándose en iOS y despliegue en Android previsto para más adelante. La mejora de Grok, tanto en calidad de traducción como en capacidad de entender instrucciones en lenguaje natural para editar imágenes, será clave para que estas funciones se perciban como algo más que simples añadidos y se conviertan en herramientas cotidianas dentro de la red social.

Con estas novedades, X da un paso relevante hacia una plataforma donde las barreras idiomáticas se reducen y la edición visual se integra directamente en el flujo de publicación, apoyándose en Grok como motor de IA para intentar ofrecer una experiencia más completa, cómoda y versátil a quienes utilizan la red a diario.