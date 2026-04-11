La red social X da un giro más en su estrategia digital con el estreno de su propia aplicación de chat independiente para iPhone y iPad. Bajo el nombre de XChat, la compañía busca separar las conversaciones privadas del ruido habitual del feed, apostando por un espacio específico para la mensajería directa dentro de su ecosistema, similar a los chats de invitados.

Esta nueva app llegará a dispositivos de Apple el 17 de abril y ya aparece listada en la App Store, donde los usuarios pueden reservarla de forma anticipada. Con este movimiento, X consolida casi un año de pruebas internas de su servicio de mensajería como producto aparte, con la intención de reforzar la comunicación privada sin abandonar su plataforma principal.

Una aplicación de chat separada de la red social X

Según la descripción oficial publicada en la App Store, XChat está pensada para ofrecer un entorno centrado en las conversaciones directas entre usuarios de X. La idea es que las personas puedan “chatear con cualquier persona en X en un espacio privado y enfocado en la conversación”, dejando a un lado el carácter más público y abierto de la red social.

Esta separación en dos aplicaciones distintas permite a la compañía diferenciar mejor los usos: por un lado, el consumo de contenido, publicaciones y tendencias en la app principal de X; por otro, un canal dedicado exclusivamente a intercambios privados, chats grupales y videollamadas. De este modo, la mensajería deja de ser solo una función más dentro de la red social para convertirse en un servicio con personalidad propia.

La ficha de la aplicación también muestra una vista previa de su diseño, incluyendo el icono oficial y algunas pantallas de la interfaz, y la estructura recuerda al nuevo aspecto de los chats de otras plataformas modernas: lista de conversaciones, accesos a chats grupales y opciones rápidas para compartir contenido.

Otra novedad relevante es la posibilidad de organizar conversaciones por grupos y mantener videollamadas directamente desde XChat, sin necesidad de alternar entre distintas aplicaciones. Con ello, X intenta competir de forma más directa con otros servicios consolidados de mensajería y comunicación en tiempo real que ya están muy presentes en Europa y España.

Funciones de privacidad y seguridad de XChat

Uno de los aspectos que más está subrayando X en el lanzamiento es la seguridad de las conversaciones y la protección de la privacidad. La compañía sostiene que XChat incorpora cifrado de extremo a extremo, de forma que los mensajes solo puedan ser leídos por el emisor y el receptor, sin que terceros —incluida la propia plataforma— tengan acceso al contenido.

Además del cifrado, XChat promete no incluir anuncios ni sistemas de seguimiento integrados dentro de la app. Sobre el papel, esto la situaría como una alternativa sin publicidad frente a otras aplicaciones de mensajería que sí utilizan datos de uso para segmentar anuncios o alimentar otros servicios comerciales.

Entre las funciones orientadas a reforzar la sensación de control del usuario se encuentran la opción de bloquear las capturas de pantalla en determinadas conversaciones y el envío de mensajes que desaparecen pasado un tiempo. Estas características buscan dar una capa adicional de discreción, especialmente en chats sensibles o en entornos en los que los usuarios no quieren dejar demasiados rastros.

La combinación de cifrado, mensajería efímera y bloqueo de capturas sitúa a XChat en la línea de otras herramientas que ponen el foco en la privacidad, algo que puede resultar atractivo para quienes usan X tanto a nivel personal como profesional. En países europeos, donde la protección de datos es un tema especialmente sensible, estos argumentos pueden resultar decisivos a la hora de probar una nueva app de mensajería.

Reserva previa y disponibilidad en la App Store

XChat ya figura en la App Store para iPhone y iPad con opción de pedido anticipado, lo que permite descargarla automáticamente en el momento en que se produzca el lanzamiento oficial el 17 de abril. Esta estrategia de reserva previa es habitual en grandes estrenos de aplicaciones, y sirve para medir el interés de los usuarios desde antes de su llegada efectiva.

La fecha de lanzamiento marcada para el próximo viernes encaja con los planes que X lleva implementando desde hace aproximadamente un año, cuando comenzó a probar esta herramienta como un servicio independiente. Durante este periodo de test, la compañía habría ido ajustando funciones y puliendo aspectos técnicos de la app antes de abrirla al público general.

Para los usuarios de España y el resto de Europa, el hecho de que XChat desembarque de forma simultánea en la App Store significa que podrán acceder a las mismas funciones de mensajería privada que en otros mercados clave. De momento, no se han anunciado características exclusivas por región ni limitaciones específicas para el ámbito europeo.

En la ficha de la App Store se recalca que XChat está dirigida a quienes desean una experiencia de chat más limitada al contacto directo, sin distracciones de contenido público ni recomendaciones algorítmicas. La promesa es una aplicación ligera, orientada a la conversación y sin elementos publicitarios invasivos en la propia interfaz.

Dudas y matices sobre la privacidad de los datos

Pese al énfasis de X en el cifrado y la ausencia de anuncios dentro de la app, la ficha de privacidad publicada en la App Store introduce algunos matices que han generado debate. Según la información disponible, XChat podría recopilar datos como ubicación aproximada, contactos, contenido del usuario, historial de búsqueda e identificadores de dispositivo.

Esta posible recolección de información contrasta con el mensaje de una mensajería totalmente privada, y plantea interrogantes sobre hasta qué punto la app limita el tratamiento de datos al mínimo imprescindible para su funcionamiento. Aunque muchas de estas prácticas son comunes en otras aplicaciones, la promesa de máxima privacidad hace que estos detalles se miren con lupa.

En el contexto europeo, marcado por normativas como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), cuestiones como la transparencia en el uso de la información personal, la base legal para su tratamiento o la posibilidad de revocar permisos cobran especial importancia. Los usuarios suelen exigir explicaciones claras sobre qué se recopila, para qué se utiliza y durante cuánto tiempo se conserva, así como herramientas para liberar espacio sin perder tus chats.

Por ahora, X mantiene su posición oficial de que las conversaciones en XChat cuentan con cifrado de extremo a extremo y que el servicio no incorporará seguimiento publicitario directo. Sin embargo, la forma en que se gestionen los datos asociados —como contactos o identificadores— será clave para valorar el equilibrio real entre comodidad, funciones avanzadas y protección de la privacidad.

Con el lanzamiento de XChat en iPhone y iPad, X da un paso significativo para reforzar su ecosistema más allá del uso tradicional como red social, separando de manera clara el espacio público del privado. Quienes decidan probar la nueva app encontrarán una propuesta centrada en la mensajería segura, sin anuncios en la propia herramienta y con funciones como mensajes que desaparecen, bloqueo de capturas, grupos y videollamadas, aunque no pierde de vista la cuestión delicada de los datos que la plataforma podría seguir recopilando a través de la App Store y de su integración con el resto de servicios de X.