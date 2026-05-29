Xiaomi lanza sus nuevos wearables compatibles con iPhone en España

Xiaomi ha decidido dar un golpe sobre la mesa en su último evento europeo celebrado en Viena, presentando una hornada de dispositivos que buscan algo más que ofrecer especificaciones potentes. En 이 ocasión, la marca ha sorprendido con su apuesta decidida por la interoperabilidad, lanzando productos que se integran de forma mucho más fluida en la vida diaria de los usuarios, sin importar tanto qué teléfono lleven en el bolsillo.

Aunque los nuevos teléfonos de la serie 17T han acaparado muchas miradas, lo que realmente importa para los que no quieren soltar su teléfono de la manzana es que estos nuevos wearables funcionan de maravilla con iOS. La idea es clara: ofrecer alternativas con una relación calidad-precio imbatible que no den problemas de conexión al intentar usarlas con el ecosistema de Apple.

Xiaomi Smart Band 10 Pro: la pulsera que se entiende con todos

La joya de la corona en cuanto a accesorios es, sin duda, la Xiaomi Smart Band 10 Pro. Esta pulsera no solo es más ligera y elegante que las anteriores, sino que su panel AMOLED de 1,74 pulgadas ofrece una visibilidad brutal incluso a pleno sol gracias a sus 2.000 nits de brillo. Se nota que han querido cuidar el diseño, utilizando aluminio de alta resistencia y ofreciendo una versión con acabado cerámico que le da un aire mucho más sofisticado.

En el apartado del bienestar, la marca se lo ha currado un poco más al aliarse con Clue para el seguimiento del ciclo menstrual. Gracias a esta unión, el dispositivo ofrece una monitorización del ciclo femenino de gran precisión y regala tres meses de suscripción premium. Además, el seguimiento del sueño y la frecuencia cardíaca han mejorado sus algoritmos para ser casi tan fiables como un equipo profesional, alcanzando un 98,2 % de precisión.

Lo que más nos ha gustado es que se ha acabado eso de tener que elegir. La Smart Band 10 Pro permite la sincronización de notificaciones con iPhone y Android a la vez, lo que significa que puedes recibir las llamadas y alertas de dos terminales distintos en tu muñeca sin volverte loco. Es una función que para muchos será un antes y un después, especialmente para quienes manejan un móvil personal y otro de empresa de distintas marcas.

Relojes y audio con sello Apple Find My

Si prefieres algo con más cuerpo, el Xiaomi Watch S5 de 46 mm llega con una caja de acero inoxidable y un aspecto de reloj tradicional que engaña, porque por dentro es pura tecnología. Este reloj no solo es bonito, sino que su batería aguanta hasta tres semanas en modo de uso ligero, una cifra que deja en evidencia a gran parte de su competencia directa, mientras el Apple Watch y los AirPods siguen su dominio del mercado. Incluye un curioso «Modo Pasión» que detecta gestos de animación para medir el esfuerzo físico mientras animas a tu equipo favorito.

Por otro lado, los Xiaomi Buds 6 han dado un salto evolutivo muy interesante para los usuarios de iOS. Por fin unos cascos de la marca son compatibles con la red Apple Find My, lo que permite localizar el estuche desde la propia aplicación del iPhone si lo pierdes por casa o en la calle. Además, su sonido viene firmado por los expertos de Harman y cuentan con cancelación de ruido inteligente que limpia la voz incluso cuando hace un viento de mil demonios.

En cuanto a lo que nos toca rascarnos el bolsillo aquí en España, la Smart Band 10 Pro estándar llega por unos 79,99 euros, mientras que la versión con NFC sube a los 99,99 euros. El reloj Watch S5 se planta en los 179,99 euros y los auriculares Buds 6 en 119,99 euros. Son precios muy competitivos si tenemos en cuenta que ya se pueden comprar directamente en la web oficial y en los distribuidores habituales de nuestro país.

La nueva propuesta de la firma asiática para este año deja claro que la barrera entre marcas es cada vez más fina. Al permitir una integración tan profunda con el sistema de Apple, Xiaomi busca que los usuarios tengan una alternativa real y económica para su ecosistema, demostrando que no hace falta gastarse una fortuna para tener un reloj o unos auriculares que se hablen perfectamente con tu iPhone.