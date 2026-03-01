Perder las llaves, la cartera o una maleta en pleno viaje es una de esas situaciones que a cualquiera le amarga el día, pero que hoy se puede gestionar mejor gracias a los localizadores Bluetooth. En ese contexto, el Xiaomi Tag se ha convertido en el nuevo protagonista del sector, con la particularidad de que no se casa con un solo sistema operativo.

La propuesta de la marca china se centra en un accesorio pequeño y discreto que puedes enganchar a casi cualquier cosa: llaves, mochila, cartera, equipaje o incluso a un llavero con forma de colgante. Desde el móvil, mediante las apps de localización compatibles, es posible ver dónde se encuentra ese objeto en cuestión de segundos. Es de esos dispositivos que pasan desapercibidos… hasta que los necesitas.

Un localizador para no perder de vista tus cosas

El funcionamiento del Xiaomi Tag es el habitual en este tipo de productos: se conecta por Bluetooth al móvil y se asocia desde la aplicación de rastreo compatible. Una vez configurado, basta con colocarlo donde más te convenga: dentro de la cartera, atado a las llaves, en la cremallera de la mochila o escondido en el interior de una maleta para poder ubicarla si se extravía en un aeropuerto.

La clave no está solo en el Bluetooth, sino en la red de dispositivos que hay alrededor. El Xiaomi Tag se apoya en millones de móviles repartidos por todo el mundo para enviar su posición de forma anónima, lo que amplía muchísimo las opciones de encontrar un objeto perdido, especialmente en zonas urbanas o muy transitadas.

En el día a día, además de ver la ubicación en el mapa, es posible hacer sonar el Xiaomi Tag gracias al altavoz integrado para localizar rápidamente algo que se ha quedado escondido entre cojines, dentro de una mochila o en el fondo de un cajón. Este tipo de uso “doméstico” es uno de los más habituales, y aquí el dispositivo también cumple su función.

Para quienes acostumbran a viajar o a ir con prisas, las alertas cuando te dejas un objeto atrás resultan especialmente útiles. Si sales de casa sin la cartera o te alejas de una mochila en una cafetería, el móvil puede avisarte para que vuelvas sobre tus pasos antes de que sea demasiado tarde.

Compatibilidad doble: Apple Buscar y Google Find My/Find Hub

Uno de los puntos más llamativos del Xiaomi Tag es su enfoque “universal”. Es compatible tanto con la red Buscar de Apple (Apple Find My) como con la plataforma de localización de Google, conocida como Find My Device / Find Hub en Android. Esto significa que puede integrarse en ambos ecosistemas, algo poco habitual hasta ahora.

En el caso de Apple, el Xiaomi Tag funciona con iPhone y iPad que tengan iOS 14.5 o iPadOS 14.5 en adelante, utilizando la misma aplicación Buscar que usan los AirTag y otros accesorios certificados. Para quienes ya viven dentro del ecosistema de la manzana, la experiencia será muy similar, con el añadido de que se trata de un producto de otro fabricante.

Por el lado de Android, es compatible con móviles y tablets que ejecuten Android 9 o superior a través de la red de Google. Desde la app correspondiente, el usuario puede ver la ubicación de sus etiquetas, activar sonidos o marcar un objeto como perdido. De este modo, quienes usan teléfonos de distintas marcas también pueden beneficiarse de una red masiva de dispositivos conectados.

Conviene tener en cuenta un matiz técnico: el Xiaomi Tag puede vincularse a la red de Apple o a la de Google, pero no trabajar al mismo tiempo con ambas. En la práctica, hay que elegir con cuál de los dos ecosistemas se va a utilizar el accesorio, algo lógico si se piensa en cómo gestionan la seguridad y el cifrado estas plataformas.

Esta compatibilidad dual convierte al Xiaomi Tag en una opción interesante para familias o parejas en las que conviven usuarios de iPhone y de Android, o para quienes cambian de móvil con frecuencia y no quieren depender de una marca concreta para seguir usando sus localizadores.

Diseño compacto, resistente y pensado para el uso diario

En el apartado físico, Xiaomi ha optado por algo muy discreto. El Xiaomi Tag es un pequeño disco de plástico blanco que pesa alrededor de 10 gramos y tiene un grosor bastante reducido, de manera que se puede llevar en el bolsillo sin que moleste o colocar en un llavero sin añadir apenas volumen.

Este tamaño tan contenido facilita que se oculte sin problemas dentro de una cartera o que se esconda dentro del equipaje. Su diseño está claramente pensado para pasar desapercibido, lo que también tiene su importancia a la hora de evitar miradas indiscretas en un entorno público o en un trayecto largo.

Otro punto relevante es su resistencia. El dispositivo cuenta con certificación IP67 frente al polvo y al agua, por lo que soporta salpicaduras, lluvia o pequeñas inmersiones accidentales. No está pensado para bucear ni para uso intensivo en la playa o la piscina, pero aguanta bien el desgaste normal del día a día.

La propia Xiaomi recomienda cierto cuidado: no conviene pulsar el botón ni abrir la tapa de la batería cuando el dispositivo está húmedo, y con el paso del tiempo golpes, arañazos o intentos de desmontaje pueden ir deteriorando esa protección frente a los elementos.

En el interior, además de la circuitería necesaria para Bluetooth y NFC, se encuentra un pequeño altavoz que permite reproducir tonos de búsqueda. Este altavoz integrado es el que hace posible “seguir el sonido” cuando sabes que el objeto está cerca pero no lo ves, algo muy útil en habitaciones desordenadas o maletas muy llenas.

Batería de más de un año y uso mediante pila de botón

Uno de los aspectos más valorados en este tipo de dispositivos es la autonomía. El Xiaomi Tag utiliza una pila de botón CR2032 estándar, fácil de encontrar y de sustituir, en lugar de una batería recargable interna. La tapa se abre para cambiarla cuando se agota, sin necesidad de herramientas complicadas.

Según los datos proporcionados por la marca, la autonomía puede superar el año de uso con un escenario de actividad razonable. Las pruebas internas contemplan varias búsquedas por sonido al día, además de el funcionamiento habitual conectado a las redes de localización. Como siempre, la cifra real variará según el tipo de pila, el entorno o la frecuencia de uso.

La aplicación de rastreo también juega su papel, ya que es capaz de avisar cuando la batería se acerca al final de su vida útil. De este modo, el usuario puede cambiarla con tiempo y evitar quedarse tirado con un localizador inactivo justo cuando más falta hace.

Frente a otros accesorios que obligan a recargar con cable cada cierto tiempo, el enfoque de la pila desechable tiene la ventaja de la comodidad: se olvida uno del cargador y basta con sustituir la CR2032 cuando llega el aviso de batería baja. Para perfiles de uso intensivo puede suponer un pequeño gasto recurrente, pero a cambio se gana en sencillez.

En cualquier caso, la combinación de consumo ajustado, conectividad eficiente y uso moderado del altavoz hace que el Xiaomi Tag resulte adecuado para quienes no quieren estar pendientes de recargas constantes, ya sea porque lo usan en viajes esporádicos o como “seguro” permanente en las pertenencias más importantes.

Localización, Modo Perdido y alertas anti-seguimiento

Más allá del rastreo básico, el Xiaomi Tag incorpora una serie de funciones pensadas para gestionar mejor las pérdidas y cuidar la privacidad. El llamado Modo Perdido (Lost Mode) es una de las más interesantes: cuando el usuario marca un objeto como perdido, el localizador pasa a comportarse de forma específica.

En este modo, es posible añadir información de contacto y un pequeño mensaje asociado al dispositivo. Si alguien encuentra el objeto y se acerca con un móvil compatible, podrá ver esos datos y contactar con el propietario. Esto es especialmente práctico en oficinas, estaciones, aeropuertos u hoteles donde es fácil que empleados o terceras personas encuentren una mochila o una maleta olvidada.

El acceso a esa ficha de contacto cambia según la red usada. En la red de Google, cuando un teléfono compatible detecta un Xiaomi Tag perdido, puede mostrar un aviso emergente con los datos que haya facilitado el dueño. En el ecosistema de Apple, el planteamiento es más físico: basta con acercar un móvil con NFC al Tag para que se abra la información registrada.

La cuestión de la privacidad y el posible uso indebido de los localizadores también está sobre la mesa. Para intentar reducir riesgos, Xiaomi incluye alertas anti-seguimiento que avisan si un Tag desconocido se mueve contigo durante un periodo prolongado. Este tipo de funciones se han ido incorporando en toda la industria después de varios casos polémicos con rastreadores de diferentes marcas.

En cuanto al tratamiento de datos, la compañía asegura que las posiciones se envían cifradas y de manera anónima a la nube, de modo que solo el propietario del dispositivo puede ver la ubicación precisa desde su cuenta. Los móviles que ayudan a localizar el Tag actúan como “nodos” de la red, pero sin acceder a la identidad del dueño ni a la información concreta del trayecto.

Todos estos sistemas se apoyan en Bluetooth 5.4 y en la integración profunda con las redes de Apple y Google. La combinación de conectividad eficiente, cifrado y advertencias ante posibles abusos da lugar a un producto que intenta equilibrar utilidad y protección de la privacidad, un aspecto cada vez más sensible para los usuarios europeos.

Disponibilidad, precio y situación en España y Europa

En lo que respecta al mercado, el Xiaomi Tag ha empezado a verse primero en algunos países de Asia. En lugares como Malasia se comercializa por alrededor de 15 euros al cambio por unidad y unos 45 euros por un pack de cuatro, cifras orientativas que ayudan a entender dónde quiere posicionarse la marca frente a sus rivales.

Para Europa, y en concreto para España, la situación es algo más matizada. La compañía aún no ha detallado de forma oficial un precio cerrado para todos los mercados europeos, pero el dispositivo ya se deja ver en algunos distribuidores. En España, por ejemplo, se puede encontrar un paquete de cuatro unidades por alrededor de 79 euros en tiendas especializadas en electrónica.

Como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, el coste puede variar según la tienda, las promociones puntuales y la fase de distribución. No sería extraño que con el tiempo aparezcan ofertas, packs especiales o incluso ediciones ligadas a otros productos del ecosistema Xiaomi.

Más allá de esas diferencias, el enfoque de la marca apunta a mantener un precio agresivo si se compara con otros localizadores de gama similar, sobre todo si se tiene en cuenta que el Tag ofrece compatibilidad tanto con iOS como con Android. Esto le permite situarse como una alternativa interesante para quienes no quieren depender del AirTag o de una Samsung SmartTag, por ejemplo.

Habrá que ver cómo se consolida su presencia en España y en el resto de Europa, pero todo apunta a que el Xiaomi Tag terminará siendo una de las opciones más visibles en el segmento de rastreadores Bluetooth accesibles, especialmente entre quienes ya usan móviles de la marca o están acostumbrados a su ecosistema de productos conectados.

Con su tamaño reducido, compatibilidad con las dos grandes redes de localización, resistencia a golpes y salpicaduras y una autonomía que se mide en más de un año, el Xiaomi Tag llega para cubrir un hueco claro: ofrecer un localizador versátil, relativamente económico y usable tanto con iPhone como con Android, acercando este tipo de tecnología a más bolsillos y estilos de uso sin obligar a casarse con un solo fabricante.