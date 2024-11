Ya disponible el nuevo firmware 7B19 para los AirPods 4 de Apple

iOS 18.1 ya está disponible entre todos nosotros y una de las novedades es la activación de las funciones de salud orientadas a la protección auditiva de los AirPods Pro 2. Gracias a estas funciones, Apple pretende mejorar la salud auditiva y ayudar a aquellos usuarios que quieren emplear los AirPods Pro 2 como audífonos, entre otras funciones. Apple también ha aprovechado y ha actualizado el firmware de los AirPods 4 a su nueva versión 7B19 para los dos modelos: tanto para el modelo estándar como para el modelo de cancelación activa de ruido. Sin embargo, aún no conocemos las novedades incluidas en este nuevo firmware.

7B19, el nuevo firmware para los dos modelos de AirPods 4

Últimamente Apple está actualizando de forma más periódica el firmware de todos sus auriculares desde los AirPods estándar hasta los AirPods Max pasando por los AirPods Pro, estos últimos en su segunda generación y en especial con iOS 18.1 ya que incluye, como hemos comentado, las nuevas funciones de salud.

En esta ocasión, Apple ha liberado el nuevo firmware 7B19 para los AirPods 4 para su versión estándar y su versión con cancelación activa de ruido presentados ambos el pasado 9 de septiembre en la presentación del iPhone 16. Esta actualización llega un mes después de la anterior actualización en la que se lanzó la versión 7A304. Recordad que ese mismo día también se lanzó la versión 7A302 para los AirPods Pro 2.

Por el momento no ha trascendido las novedades de esta nueva versión pero normalmente suelen ser mejoras menores y no nuevas funciones de interés ya que en ese caso Apple habría hecho más hincapié en la actualización a través de una nota de prensa u otro tipo de acción. Además, recordad que no podemos forzar la actualización de nuestros AirPods sino que tenemos que esperar a que la actualización se descargue e instale cuando el iPhone y los AirPods están conectados y sin utilizarse.

Comprueba si tus AirPods se han actualizado al nuevo firmware

Para ver qué versión de firmware tienen tus AirPods basta con seguir los siguientes pasos: