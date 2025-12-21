La proliferación de vídeos y tráilers generados por inteligencia artificial en YouTube ha dejado de ser una simple curiosidad tecnológica para convertirse en un problema serio para la plataforma y para la industria del cine. Lo que para muchos usuarios eran piezas de entretenimiento y especulación, para los estudios y para YouTube se ha transformado en un foco de desinformación, conflictos de derechos de autor y frustración entre los espectadores.

En este contexto, YouTube ha dado un paso contundente: el cierre definitivo de los canales Screen Culture y KH Studio, dos auténticas fábricas de tráilers falsos creados con IA que habían conseguido colocar sus vídeos por delante de los adelantos oficiales en los resultados de búsqueda. La decisión marca un punto de inflexión en la forma en que la plataforma piensa gestionar el contenido sintético y deja un mensaje claro a otros creadores que sigan la misma estrategia.

Dos gigantes de los tráilers falsos generados por IA, fuera de juego

La medida afecta a Screen Culture y KH Studio, dos de los canales más grandes dedicados a tráilers ficticios de películas y series creados mediante inteligencia artificial. Entre ambos acumulaban más de dos millones de suscriptores y alrededor de mil millones de visualizaciones, con algunos cálculos que elevan la cifra de reproducciones a cerca de los 10.000 millones a lo largo de los años.

Estos canales se especializaban en adelantarse al interés del público: en cuanto empezaban los rumores sobre un nuevo filme de superhéroes, un reboot de una saga conocida o la reunión imposible de una serie mítica, aparecía un “tráiler” suyo en YouTube. Para lograrlo, combinaban metraje oficial reciclado con imágenes generadas por IA, voces sintéticas y montajes extremadamente pulidos que parecían avances auténticos.

El resultado era que, cuando un usuario buscaba el tráiler de una película muy esperada, como la nueva entrega de los Cuatro Fantásticos o el regreso de personajes de series populares, lo primero que encontraba no era el contenido oficial del estudio, sino una de estas piezas creadas por IA. En ocasiones, estos falsos tráilers llegaban a posicionarse mejor que los originales, generando una confusión masiva entre los espectadores.

Al intentar acceder ahora a cualquiera de los dos canales, el mensaje es inequívoco: “Esta página no está disponible. Disculpa las molestias. Prueba a realizar otra búsqueda”. Una señal de que la suspensión es total y no simplemente una sanción temporal.

De la advertencia al cierre: cómo se llegó al baneo permanente

El golpe de YouTube no ha surgido de la nada. Desde hace meses, la plataforma venía vigilando el auge de los vídeos generados por IA, especialmente aquellos que podían confundirse con contenido oficial. Para los creadores que usan esta tecnología, la norma básica era sencilla: marcar de forma clara que el vídeo ha sido creado con IA, utilizando las herramientas de etiquetado que ofrece la propia plataforma.

En el caso de Screen Culture y KH Studio, YouTube ya había actuado antes. A principios de año se les retiró la monetización tras una investigación del medio especializado Deadline, que destapó hasta qué punto estos canales explotaban el algoritmo para ocupar las primeras posiciones con material engañoso. Sin ingresos publicitarios, su modelo de negocio quedaba tocado, pero no hundido.

Para recuperar la posibilidad de ganar dinero, los responsables de los canales aceptaron inicialmente las condiciones: empezaron a añadir a los títulos y descripciones etiquetas como “tráiler fan”, “parodia” o “tráiler conceptual”, además de marcar el contenido como generado por IA. De esa forma, YouTube consideró que el usuario estaba razonablemente avisado de que no se trataba de avances oficiales y les devolvió la monetización.

Sin embargo, con el paso de los meses, esas advertencias fueron desapareciendo de muchos vídeos. En la práctica, se volvía al punto de partida: montajes elaborados que se presentaban como tráilers reales, sin aclarar de forma visible que eran creaciones especulativas. La plataforma entendió esta marcha atrás como una reincidencia clara en políticas de spam y metadatos engañosos, lo que ha desembocado en el cierre permanente.

En la comunidad de creadores, el movimiento se ha interpretado como una especie de “aviso para navegantes”. Un conocido youtuber llegó a resumir el ambiente con una frase que se ha viralizado entre los comentarios: “el monstruo ha sido derrotado”, en referencia al peso que habían llegado a tener estos dos canales en el ecosistema de los tráilers falsos.

Tráilers de películas que no existen y explotación del algoritmo

La estrategia de estos canales para lograr cifras tan abultadas de visualizaciones se basaba en una explotación milimétrica del algoritmo de YouTube. En lugar de subir un único vídeo por proyecto, Screen Culture llegó a publicar hasta 23 versiones distintas de un supuesto tráiler de Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos. Cada iteración buscaba ajustar título, miniatura y montaje para comprobar cuál funcionaba mejor.

De esta forma, los falsos tráilers saturaban los resultados de búsqueda, empujando hacia abajo los contenidos oficiales de los estudios. Muchos fans, sobre todo los menos familiarizados con estas prácticas, daban por hecho que aquello que estaban viendo era real. Aunque en algunos casos se mencionaba que eran tráilers no oficiales o parodias, la forma de presentarlos, junto con las miniaturas y los títulos, estaba pensada para inducir al error.

KH Studio, por su parte, se especializaba en películas y temporadas que no existían, diseñadas para alimentar el deseo de los seguidores: nuevas entregas de sagas de superhéroes, temporadas adicionales de series de éxito o versiones imposibles de franquicias populares. Entre sus montajes más comentados se encontraban supuestas películas de James Bond con Henry Cavill de protagonista o continuaciones de series como El juego del calamar con repartos completamente ficticios.

Para hacer creíbles estas propuestas, los creadores recurrían a imágenes generadas por IA, voces sintéticas, logos de estudios e incluso fechas de estreno inventadas. Unido a la música épica y a una edición profesional, el conjunto resultaba muy convincente para un espectador que llegaba al vídeo buscando novedades y primicias.

Las cifras que manejaban dan una idea del negocio montado alrededor de estos contenidos. Con millones de visualizaciones por vídeo y un histórico que se cuenta en miles de millones de reproducciones, los ingresos por publicidad, patrocinios y afiliados podían alcanzar cantidades muy elevadas. Según reconoció Nikhil P. Chaudhari, fundador de Screen Culture, su equipo —compuesto por varios editores— se dedicaba a iterar constantemente sobre cada tráiler para maximizar su rendimiento en YouTube.

La posición de YouTube ante los vídeos generados por IA

Pese a la contundencia de esta decisión, YouTube no pretende prohibir todos los vídeos creados con IA ni mucho menos. La plataforma es consciente de que la inteligencia artificial ya forma parte del día a día de muchos creadores, desde filtros de imagen hasta doblajes automáticos o animaciones experimentales, y no quiere cortar de raíz esa innovación.

La clave, según la propia compañía, está en la transparencia y en evitar la confusión del usuario. YouTube exige que se indique de forma clara cuando un contenido está generado por IA y que no se use esta tecnología para suplantar contenidos oficiales, personas reales o marcas sin el debido contexto. El problema no es tanto la herramienta como el uso que se hace de ella para engañar o saturar el sistema.

En este caso, la gota que ha colmado el vaso ha sido que los canales ignoraron de nuevo las reglas después de haber recibido una segunda oportunidad. Primero se les pidió que activaran el etiquetado de contenido generado por IA, luego que usaran expresiones como “fan tráiler” o “parodia” de forma clara. Al retirar estas advertencias y volver al mismo patrón de siempre, YouTube ha optado por la medida más drástica disponible.

Este movimiento encaja también con el esfuerzo más amplio de la plataforma por limitar los llamados deepfakes y otros vídeos manipulados que puedan causar desinformación, especialmente en ámbitos sensibles como la política, la salud o la seguridad. El terreno del entretenimiento parecía hasta ahora una zona más “gris”, pero el caso de Screen Culture y KH Studio demuestra que también aquí hay líneas que no se pueden cruzar impunemente.

Para quienes crean contenido con IA desde España o Europa, el mensaje es bastante claro: se pueden seguir usando herramientas de inteligencia artificial, pero hay que indicar su uso y evitar cualquier apariencia de oficialidad engañosa. En un contexto en el que la regulación europea sobre contenidos digitales y derechos de autor se está endureciendo, ir en contra de estas normas puede acabar con un canal cerrado de la noche a la mañana.

Hollywood entre el enfado y el interés por el «hype» artificial

Lo llamativo del caso no se limita a YouTube. La investigación de Deadline sacó a la luz la postura ambivalente de los grandes estudios de Hollywood ante estos tráilers falsos generados por IA. Por un lado, compañías como Disney, Warner Bros. Discovery o Sony han enviado cartas de cese y desistimiento a Google, alegando que el uso de clips de películas reales y personajes protegidos vulnera sus derechos de autor.

Al mismo tiempo, según las informaciones publicadas, algunos estudios habrían llegado a preguntar a YouTube si era posible redirigir los ingresos publicitarios generados por estos vídeos hacia sus propias cuentas, en lugar de reclamar directamente la retirada del contenido. El razonamiento es sencillo: aunque el tráiler sea falso, mantiene viva en la mente del espectador una franquicia o personaje, y si el dinero va a parar al estudio, el daño percibido se reduce.

Esta doble cara deja en evidencia la incomodidad de la industria del cine ante la inteligencia artificial. Mientras en público se critica que modelos de IA se entrenen con material protegido sin permiso y se alerta de los riesgos de los deepfakes, en privado algunos ejecutivos parecen dispuestos a tolerar —o incluso aprovechar— cierto tipo de contenido especulativo si genera interés y, de paso, ingresos.

El cierre de Screen Culture y KH Studio rompe, al menos en parte, este equilibrio informal. A partir de ahora, los estudios que deseen explotar el “hype” generado en redes tendrán que apostar por sus propios canales oficiales o por colaboraciones transparentes, evitando que terceros moneticen masivamente a costa de confundir al público.

Para el usuario europeo medio que busca un tráiler en YouTube, este movimiento puede suponer un pequeño alivio: menos ruido y más posibilidades de encontrar antes el contenido auténtico. Aun así, la cantidad de canales menores que imitan esta fórmula hace pensar que la batalla está lejos de terminar y que YouTube tendrá que seguir afinando sus sistemas de detección.

Con todo lo ocurrido, la plataforma de vídeo lanza un mensaje bastante contundente: los vídeos generados por IA no están prohibidos, pero no se permitirá que se conviertan en una fábrica de engaños ni en una vía fácil para saturar de spam el buscador. Para los creadores, toca adaptarse a unas reglas más estrictas; para los estudios y las productoras, repensar hasta qué punto quieren convivir con este nuevo tipo de contenidos; y para los usuarios, estar un poco más atentos a las etiquetas y avisos que acompañan a cada reproducción.