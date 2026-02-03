Durante años, muchos usuarios han usado YouTube de forma un tanto «creativa»: la app oficial se quedaba corta, pero los navegadores móviles abrían una puerta trasera. Escuchar música con la pantalla apagada, seguir un podcast mientras se chateaba o consultar redes sociales con el vídeo sonando de fondo eran acciones casi rutinarias gracias a estos atajos no oficiales para la reproducción en segundo plano.

Esa ventana se ha cerrado. Google ha actualizado los sistemas de YouTube para bloquear la reproducción en segundo plano y el picture-in-picture desde navegadores móviles cuando no se tiene YouTube Premium. Lo que antes era un truco conocido y tolerado ha pasado a ser una funcionalidad reservada estrictamente a quienes pagan la suscripción.

YouTube cierra la puerta a los trucos en navegadores móviles

Hasta hace pocas semanas, bastaba con abrir YouTube en el navegador del móvil y aplicar alguna artimaña para esquivar las limitaciones de la app oficial. El procedimiento era conocido: entrar con Samsung Internet, Brave, Vivaldi, Firefox, Microsoft Edge u otros navegadores alternativos, activar el modo escritorio, usar el picture-in-picture o recurrir a extensiones y scripts para mantener el audio activo al salir de la pestaña.

Desde finales de enero, esa estrategia ha dejado de funcionar de forma generalizada. En cuanto la pestaña pasa a segundo plano, se minimiza el navegador o se apaga la pantalla, la reproducción se detiene de forma automática. Los controles multimedia desaparecen y el audio se corta incluso si el vídeo estaba funcionando sin problemas unos segundos antes.

Los reportes se han multiplicado en foros como Reddit y en redes sociales, donde los usuarios explican que los “trucos de siempre” han dejado de servir: ni borrar caché, ni tocar ajustes de picture-in-picture, ni cambiar permisos del navegador recuperan la reproducción en segundo plano. El bloqueo se percibe como algo impuesto desde los servidores de YouTube más que como un simple cambio en las apps.

Esta nueva limitación afecta tanto a Android como, en menor medida, a usuarios de iPhone y iPad que recurrían a navegadores alternativos a Safari. Incluso cuentas con suscripción Premium han sufrido cortes en algunos navegadores, lo que apunta a un bloqueo a nivel de software y no solo ligado al tipo de cuenta.

Google lo confirma: función exclusiva de YouTube Premium

Ante la avalancha de quejas, Google ha salido a aclarar la situación. En declaraciones a medios especializados como Android Authority, un portavoz de la compañía ha sido tajante: la reproducción en segundo plano es una función exclusiva para miembros de YouTube Premium y así debe seguir si quieren mantener una experiencia coherente entre dispositivos y plataformas.

La compañía reconoce que, durante un tiempo, algunos usuarios sin suscripción podían acceder a esta función “en ciertas situaciones” a través de navegadores web móviles. Sin embargo, explica que la experiencia se ha actualizado precisamente para cerrar esas brechas y unificar el comportamiento del servicio, de modo que lo que se puede hacer en la app oficial y en Chrome coincida con lo que se permite en navegadores de terceros.

En la práctica, esto significa que los navegadores dejan de ser una vía de escape para disfrutar de funciones Premium sin pagar. La reproducción en segundo plano, el audio con la pantalla bloqueada y el picture-in-picture vuelven a situarse en el centro de la propuesta de valor de YouTube Premium, junto con la eliminación de anuncios, las descargas para ver sin conexión y el acceso a YouTube Music Premium.

Google enmarca la decisión en un discurso de coherencia y consistencia, pero el trasfondo es claramente comercial: proteger uno de los principales reclamos para justificar el precio de la suscripción. Si una de las funciones estrella se podía replicar gratis con un par de toques en el navegador, el incentivo para pagar se reducía de manera notable.

Adiós a los atajos: navegadores, apps modificadas y otros métodos

La decisión de Google no solo golpea a quienes usaban navegadores alternativos. También afecta a aplicaciones y clientes de terceros que ofrecían reproducción en segundo plano sin coste, como las conocidas versiones modificadas tipo YouTube Vanced y soluciones similares que, durante años, han ido apareciendo y desapareciendo.

Estas apps aprovechaban lagunas técnicas o APIs no oficiales para mantener el audio activo o mantener aplicaciones abiertas en segundo plano. Ahora, con los nuevos controles del lado del servidor, replicar de forma sencilla lo que ofrece Premium es mucho más complicado y requiere, en el mejor de los casos, pasos avanzados que el usuario medio difícilmente estará dispuesto a seguir.

En el caso concreto de los navegadores móviles, la lista de afectados es larga. Usuarios de Samsung Internet, Brave, Vivaldi, Firefox y Microsoft Edge coinciden en que, al minimizar el navegador o bloquear el teléfono, el contenido se detiene de inmediato. En algunos casos, antes de que se corten los controles se muestra una notificación identificada como MediaOngoingActivity, que desaparece acto seguido.

La sensación general en la comunidad es que Google ha pasado de tolerar estas fugas a cerrarlas de manera agresiva y deliberada. Muchos usuarios comentaban que este tipo de trucos eran ya parte de su rutina diaria, especialmente para escuchar música o podcasts sin tener que dejar la pantalla encendida y sin tragarse una batería de anuncios.

Impacto para los usuarios europeos y españoles

En Europa y en España, donde el uso de YouTube como sustituto informal de servicios de música y podcasts es muy habitual, el cambio no es menor. Muchos usuarios habían normalizado entrar desde el navegador del móvil para evitar anuncios y aprovechar la reproducción en segundo plano sin pasar por caja. Ahora, ese atajo desaparece y la decisión pasa a ser más clara: o se asume la experiencia gratuita tal y como viene, o se paga por saltar sus límites.

En el mercado español, los planes de YouTube Premium compiten con servicios como Spotify, Apple Music o plataformas de vídeo bajo demanda. La posibilidad de usar YouTube como reproductor de fondo mientras se hace multitarea era uno de los argumentos más fuertes para quienes dudaban entre pagar una suscripción más o seguir tirando de la versión gratuita con trucos. Con la puerta cerrada, es probable que algunas personas reconsideren su decisión.

No obstante, también existe el riesgo de que esta jugada genere el efecto contrario al deseado: un rechazo mayor hacia la plataforma y hacia la agresividad de sus políticas de monetización. En los últimos meses ya se había endurecido la persecución contra los bloqueadores de anuncios, y ahora se suma la ofensiva contra la reproducción en segundo plano gratis, lo que deja la versión sin pago bastante más limitada y cargada de fricciones.

Desde la perspectiva del usuario de a pie, la sensación es que cada vez hay menos margen para usar YouTube de una forma flexible sin pagar. La combinación de anuncios más frecuentes en vídeos largos y la eliminación de los atajos en navegadores alternativos pinta un panorama en el que la experiencia gratuita queda claramente subordinada a empujar hacia la suscripción.

Críticas, resignación y la eterna búsqueda de nuevas alternativas

La reacción en comunidades online ha sido mayoritariamente negativa. En hilos de Reddit y en redes como X (antes Twitter) se acumulan los comentarios acusando a Google de empeorar deliberadamente la experiencia gratuita para forzar el salto a Premium. Muchos usuarios señalan que toleraban los anuncios precisamente porque podían seguir usando la app en segundo plano mediante atajos.

Al mismo tiempo, no han tardado en surgir debates sobre posibles nuevos métodos para intentar recuperar algo parecido a la reproducción en segundo plano sin pagar. Se habla de scripts, extensiones de navegador, configuraciones avanzadas y clientes no oficiales, aunque la sensación general es que Google está decidido a perseguir cualquier solución que se vuelva mínimamente popular.

Algunos usuarios afirman haber logrado reproducir ciertos vídeos en segundo plano en navegadores como Brave después de las primeras oleadas de bloqueos, pero describen una experiencia inconsistente, con cortes aleatorios y un comportamiento poco fiable. Todo apunta a que se trata más de excepciones temporales que de una rendija abierta de manera estable.

En cualquier caso, la decisión marca un punto de inflexión. La reproducción en segundo plano fue durante años un terreno gris en el que convivían soluciones oficiales y no oficiales. A partir de ahora, esa línea queda mucho más definida: quien quiera escuchar YouTube con la pantalla apagada o usar el picture-in-picture de forma cómoda tendrá que recurrir a YouTube Premium, mientras que el resto se verá obligado a mantener la app en primer plano y aceptar las limitaciones del modelo gratuito.

Con este movimiento, YouTube refuerza su apuesta por convertir la reproducción en segundo plano en uno de los grandes ganchos de su versión de pago. Para los usuarios, especialmente en España y el resto de Europa, el panorama cambia: los viejos trucos dejan de servir y toca decidir si la comodidad de mantener vídeos y música sonando en segundo plano compensa el coste mensual de la suscripción o si, simplemente, es momento de replantearse cómo y cuánto se usa la plataforma.