La creación de avatares de inteligencia artificial para YouTube Shorts ya es una realidad: la plataforma de vídeo de Google está desplegando una función que permite generar un clon digital del creador, capaz de aparecer en clips cortos sin necesidad de grabarse frente a la cámara cada vez. El sistema replica rasgos faciales, expresiones y voz a partir de una selfie en vivo y un breve ejercicio de lectura guiada.

Esta nueva herramienta llega en un momento en el que el contenido sintético y los deepfakes están en el punto de mira, y en el que los videos de baja calidad producidos por IA (el llamado slop) empiezan a inundar los feeds. YouTube intenta moverse en ese equilibrio delicado: ofrecer más opciones creativas a los creadores, pero con controles de uso, marcas de agua visibles y etiquetas técnicas que indiquen con claridad cuándo estamos ante un vídeo generado por inteligencia artificial.

¿Qué son exactamente los avatares de IA en YouTube Shorts?

La nueva función, conocida en la interfaz como “Haz un vídeo con mi avatar” o “Make a video with my avatar”, permite crear una representación digital del propio creador que “se ve y suena como tú”, según la descripción oficial de YouTube. No se trata de un personaje genérico, sino de un doble virtual que toma como referencia el rostro y la voz reales del usuario.

Estos avatares están pensados específicamente para Shorts de hasta unos 8 segundos, aunque es posible encadenar varios fragmentos para conseguir vídeos algo más largos. La generación de cada clip se basa en indicaciones de texto (prompts) que el creador escribe dentro de la aplicación, aprovechando los modelos de vídeo de Google, como Veo 3.1, y la infraestructura de Gemini.

La idea es que el avatar pueda aparecer tanto en Shorts nuevos como en vídeos cortos ya existentes, insertándose en escenas mediante las opciones de “Remix” y “Reimagina” que ofrece la plataforma. De este modo, un clip puede reinterpretarse con el rostro y la voz del creador sin tener que rodar nada de nuevo.

Según explica la compañía, el objetivo es ofrecer una forma “más sencilla y segura” de incluirse en los vídeos, apoyándose en herramientas creativas que YouTube ya venía desarrollando y afinando desde hace tiempo. La apuesta se enmarca en la estrategia de integrar la IA generativa en todo el ecosistema de creación de Shorts, desde la generación de metraje hasta el doblaje automático.

Cómo se crea un avatar para YouTube Shorts paso a paso

La creación del avatar no es un simple botón mágico, pero YouTube ha intentado que el proceso sea lo más guiado posible dentro de la app. Para acceder a la función, es imprescindible tener más de 18 años y contar con un canal de YouTube activo, ya que la herramienta no está orientada a menores ni a cuentas recién creadas.

Cuando la función está disponible en un dispositivo móvil compatible, el flujo general es similar en la aplicación principal de YouTube y en YouTube Create. El creador debe seguir esta secuencia dentro de la app:

Abrir la sección “Crear” en la parte inferior de la pantalla.

en la parte inferior de la pantalla. Tocar el icono de Gemini en la esquina superior derecha para entrar en el entorno de pruebas de IA.

en la esquina superior derecha para entrar en el entorno de pruebas de IA. Elegir la opción “Haz un vídeo con mi avatar” o “Crear vídeo con mi avatar”.

o “Crear vídeo con mi avatar”. Seguir las instrucciones para grabar una selfie en vivo , con el rostro en diferentes ángulos y una muestra de voz leyendo frases propuestas.

, con el rostro en diferentes ángulos y una muestra de voz leyendo frases propuestas. Esperar al procesamiento y revisar la previsualización del avatar generado.

Durante la grabación, YouTube recomienda situarse en un entorno con buena luz, un fondo neutro sin otras personas ni caras visibles, y un nivel de ruido lo más bajo posible. Estas condiciones ayudan a que el modelo capture mejor los rasgos faciales, la articulación y el tono de voz, lo que se traduce en un clon digital más convincente.

Si el resultado no termina de convencer, la plataforma permite repetir el proceso cuantas veces sea necesario. Al pulsar en “Repetir” se vuelve a iniciar la captura selfie y de voz, mientras que si el usuario está conforme basta con tocar “Siguiente” para guardar ese avatar como su doble digital definitivo, al menos hasta que quiera cambiarlo.

A partir de ese momento, el avatar queda asociado al canal del creador y disponible dentro del flujo habitual de creación de Shorts, tanto para iniciar nuevos vídeos como para integrarse en clips ya publicados que sean compatibles con la función.

Usar el avatar en Shorts nuevos y en vídeos ya publicados

Una vez generado el avatar, se convierte en una pieza más dentro del arsenal creativo que ofrece YouTube. A nivel práctico, el creador puede producir un Short completamente nuevo o aparecer en un vídeo corto que ya exista en su canal o en el feed, siempre dentro de los límites establecidos por la plataforma.

Para lanzar un Short desde cero, basta con volver al apartado de creación y escoger de nuevo la opción relacionada con el avatar: “Crear vídeo. Haz un vídeo con mi avatar”. En esa pantalla, el usuario solo tiene que escribir una descripción o pequeño guion que actuará como prompt. El sistema generará entonces un clip de hasta unos ocho segundos con el avatar hablando y gesticulando según el texto proporcionado.

Si lo que se busca es aparecer en un Short ya existente, YouTube habilita el uso del avatar en determinados vídeos que cumplan sus requisitos —la empresa no ha detallado todos los criterios de elegibilidad, lo que deja cierto margen de incertidumbre sobre en qué casos será posible usar la función. En esos Shorts, se puede pulsar en “Remix” y después en “Reimagina” para acceder a la opción “Añadirme a esta escena”, que inserta al avatar en el contenido original.

La duración limitada de los clips no impide ir un poco más allá: es posible encadenar varios fragmentos de 8 segundos para construir piezas algo más largas, manteniendo la estructura propia de Shorts y el ritmo rápido que caracteriza a este formato. El enfoque está claramente pensado para la lógica del vídeo corto y el consumo en vertical.

A día de hoy, la función se restringe al entorno de Shorts, sin extenderse a los vídeos convencionales de mayor duración de la plataforma. YouTube deja la puerta abierta a que esto pueda cambiar en el futuro, en función de cómo respire la comunidad de creadores y de cómo evolucionen las preocupaciones en torno a la autenticidad y la proximidad con la audiencia.

Control, privacidad y límites: cómo gestiona YouTube los avatares

El despliegue de avatares de IA llega con una batería de medidas de seguridad y control que buscan frenar el uso indebido de esta tecnología. Una de las claves es que solo el titular de la cuenta puede utilizar su propio avatar para generar vídeos, de modo que no es posible, en principio, que un tercero capture o explote ese doble digital desde otra cuenta.

YouTube también subraya que el creador mantiene la capacidad de gestionar su avatar en cualquier momento. Esto incluye repetir la creación desde cero, ajustar o sustituir el modelo generado, o directamente eliminarlo. El borrado del avatar, eso sí, no elimina automáticamente los Shorts que se hayan producido con él; esos vídeos permanecen en el canal hasta que el usuario decida borrarlos uno a uno.

La plataforma asegura además que no conservará los materiales brutos utilizados durante el proceso de creación —como las selfies o las grabaciones de voz— una vez que el avatar esté listo. Como medida adicional, cualquier avatar que permanezca inactivo durante un periodo de tres años será eliminado de forma automática, introduciendo así una especie de “fecha de caducidad” para estos dobles digitales.

Junto al control sobre el propio avatar, YouTube permite al creador limitar si otros usuarios pueden remezclar sus Shorts, algo especialmente relevante en un contexto en el que la suplantación y las modificaciones no autorizadas están en el centro del debate. Aunque la nueva herramienta no permite que otros utilicen el avatar ajeno, la política de remixes sigue siendo un punto sensible para quienes se preocupan por cómo se reutiliza su imagen.

En este marco, la compañía insiste en que pretende ofrecer una “vía segura y confidencial” para que los creadores aparezcan en pantalla con ayuda de IA, sin renunciar a ciertas garantías sobre el uso posterior de su identidad digital y de los materiales que la alimentan.

Etiquetas de IA, deepfakes y la batalla contra el slop

El lanzamiento de los avatares en Shorts no se produce en el vacío. Llega en paralelo a un clima de creciente preocupación por los deepfakes, las estafas y la desinformación apoyadas en contenido sintético. A esto se suma la proliferación de lo que algunos informes califican como slop: vídeos de baja calidad generados por IA que llenan los feeds, atraen publicidad y ahogan la visibilidad de producciones más cuidadas.

YouTube intenta adelantarse a parte de estas críticas con un sistema de marcado explícito de todo el contenido creado mediante avatares. Todos los Shorts generados con esta herramienta incorporarán avisos visibles de que se trata de clips producidos con IA, tanto en la interfaz como a nivel técnico, gracias al uso de marcas de agua digitales y estándares de autenticación.

Entre las tecnologías mencionadas figuran SynthID y C2PA. SynthID es una marca de agua desarrollada en el entorno de Google para identificar contenido sintético, mientras que C2PA constituye un estándar más amplio adoptado por diferentes actores de la industria para certificar el origen y la integridad de imágenes y vídeos. Sobre el papel, estas soluciones facilitan que otras plataformas, medios y herramientas de verificación detecten cuándo un material ha sido generado por IA.

Sin embargo, especialistas en verificación y derechos digitales recuerdan que la utilidad real de estas etiquetas depende de que los usuarios, las plataformas y los intermediarios respeten y consulten esa información. El reto no es solo marcar el contenido, sino conseguir que esas señales se integren de verdad en los flujos de moderación, en las políticas de recomendación y en la educación del propio público.

En paralelo, informes como el reciente estudio de Kapwing apuntan a que el contenido automatizado de baja calidad está generando un volumen de impresiones y de ingresos publicitarios considerable, alterando la percepción de la realidad de muchos usuarios y desplazando la creatividad genuina. En ese contexto, ofrecer avatares de IA oficiales e integrados en la plataforma puede interpretarse como una forma de canalizar esa pulsión hacia herramientas con más controles, aunque sin resolver del todo el problema de fondo.

Disponibilidad global: Europa se queda en segundo plano

Uno de los aspectos más sensibles del lanzamiento tiene que ver con su despliegue geográfico. La función de avatar está llegando de forma gradual a usuarios de dispositivos móviles con canal activo y mayores de 18 años, pero con una excepción importante: en esta fase inicial, queda fuera Europa.

Mientras que en buena parte del mundo el botón de “Hacer un vídeo con mi avatar” empieza a aparecer en la app principal de YouTube y en YouTube Create, en países de la Unión Europea y otros mercados europeos la función sigue sin estar disponible. Algunos creadores han comprobado incluso que, aun usando cuentas registradas en otros territorios, el acceso desde IP europea bloquea de facto las pruebas.

Para muchos usuarios del viejo continente, la sensación empieza a ser familiar. Las empresas de inteligencia artificial y de vídeo generativo se están encontrando con barreras regulatorias y requisitos legales más exigentes en Europa, lo que les lleva a retrasar o limitar el lanzamiento de funciones avanzadas en la región. No son pocos los que, de forma más o menos resignada, recurren a soluciones como el uso de VPN para trastear con estas novedades desde otros países, aunque con todas las implicaciones que eso conlleva.

En el caso de YouTube, la compañía se ha limitado a indicar que la disponibilidad será más amplia “en los próximos días” para el conjunto de usuarios móviles, sin aportar por ahora un calendario ni una hoja de ruta específica para Europa. De momento, la experiencia práctica es que la función está activa en mercados de fuera del continente, mientras la comunidad europea observa desde la barrera.

Este enfoque contrasta con el cierre reciente de Sora, la aplicación de generación de vídeo de OpenAI, que cesará su actividad tras unos meses de pruebas. Mientras algunos actores recortan sus apuestas en vídeo generativo por costes elevados y controversias legales, Google decide integrar de lleno sus capacidades de IA en YouTube Shorts, una de las piezas clave de su estrategia frente a otros formatos cortos.

Un nuevo modo de producir contenido y un viejo debate sobre la autenticidad

Con la llegada de los avatares, la producción de Shorts entra en una dinámica aún más automatizada. Un creador puede generar piezas frecuentes sin necesidad de grabarse cada vez, conservar su presencia frente a la cámara en formato digital y reutilizar ese doble virtual en multitud de escenas, remixes y versiones alternativas.

Para quienes sienten timidez al exponerse directamente o simplemente no disponen de tiempo para grabaciones constantes, la posibilidad de delegar parte del trabajo en un avatar puede ser especialmente atractiva. El clon mantiene rasgos, tono y gestualidad del autor, similar a las opciones para personalizar avatar, pero reduce la fricción a la hora de publicar con regularidad, algo clave en un entorno donde el algoritmo premia la constancia.

Al mismo tiempo, la herramienta reabre un debate que lleva tiempo rondando la creación de contenido: qué ocurre con la percepción de cercanía y autenticidad cuando lo que vemos en pantalla no es ya la persona real, sino una versión sintetizada que, aunque autorizada, podría encadenar apariciones masivas sin que el autor haya grabado cada escena.

Las plataformas, incluidas YouTube y otras empresas del sector como Synthesia, ElevenLabs o HeyGen, y las patentes de Apple, parecen coincidir en que la clave pasa por combinar potencia tecnológica con transparencia: marcas visibles, etiquetado automático, estándares de autenticación y controles de uso relativamente estrictos. Aun así, la experiencia de los últimos años sugiere que los problemas de suplantación, manipulación y banalización del contenido no van a desaparecer por arte de magia.

De cómo respondan los creadores, de hasta qué punto abracen la comodidad de los avatares y de si la audiencia asume con naturalidad esta capa adicional de inteligencia artificial dependerá buena parte del impacto real de la función. Por ahora, los avatares de IA en YouTube Shorts se colocan como una de las apuestas más ambiciosas de Google para inyectar IA generativa en el día a día de millones de usuarios, con Europa aún pendiente de entrar en la partida.