La versión más económica de la suscripción de pago de YouTube da un salto importante. YouTube Premium Lite incorpora por fin la reproducción en segundo plano y las descargas de vídeos, dos funciones que hasta ahora estaban reservadas al plan Premium completo y que muchos usuarios veían reclamando desde su lanzamiento.

Con este movimiento, Google intenta que su opción más barata deje de ser un plan “a medias”. Premium Lite mantiene el precio de 7,99 euros al mes en España, pero gana herramientas que cambian bastante la experiencia diaria: poder seguir escuchando un vídeo con la pantalla apagada en la aplicación de YouTube en iOS o descargar contenido para verlo sin conexión.

Qué cambia ahora en YouTube Premium Lite

Hasta esta actualización, Premium Lite se limitaba básicamente a reducir los anuncios en la mayoría de vídeos. Era una suscripción pensada para quien quería librarse de los cortes publicitarios pagando menos, pero sin muchas más ventajas añadidas frente a la versión gratuita.

A partir de hoy, y a lo largo de las próximas semanas, YouTube activa en Premium Lite la reproducción en segundo plano y la descarga de vídeos. Eso permite que los suscriptores puedan ver (o escuchar) la mayoría de contenidos sin anuncios, sin conexión y con la pantalla bloqueada, siempre que se trate de vídeos que no entren en las categorías excluidas.

Según la propia compañía, la decisión llega tras recibir multitud de comentarios de usuarios durante la fase de pruebas y la expansión del plan Lite a más mercados europeos y latinoamericanos. Muchos pedían justamente estas dos funciones, consideradas por buena parte del público como las más útiles de la suscripción completa.

En la práctica, esto significa que, con Premium Lite, ya se puede descargar contenido para verlo en el móvil o la tablet cuando no tienes datos o conexión estable, y seguir escuchando vídeos largos, entrevistas o podcasts mientras usas otras aplicaciones o bloqueas el teléfono.

Limitaciones: música, Shorts y algo de publicidad

Pese a la mejora, Premium Lite sigue teniendo recortes claros frente al plan Premium tradicional. El más importante es que las nuevas funciones no se aplican al contenido musical ni a los Shorts, uno de los formatos que más está empujando la plataforma en los últimos años; algo que recuerda cómo otros servicios han apostado por planes con anuncios.

La letra pequeña de YouTube especifica que la publicidad puede seguir apareciendo en vídeos musicales, en los Shorts y en determinadas zonas de la interfaz, como cuando se realizan búsquedas o se navega por las recomendaciones. Es decir, se reducen mucho los anuncios, pero no desaparecen del todo en cualquier contexto.

Además, las descargas y la reproducción de fondo están pensadas para la “mayoría de los vídeos” no musicales, lo que deja fuera a buena parte de quienes utilizan YouTube como su plataforma principal para escuchar canciones o videoclips. Para ese perfil, el plan Lite se queda claramente corto.

La compañía también recuerda que ciertas funciones avanzadas siguen siendo exclusivas del Premium completo, como algunas opciones de calidad de audio y vídeo, la gestión más detallada de la cola de reproducción o determinadas mejoras experimentales que se prueban primero con los usuarios del plan más caro.

Precio y disponibilidad en España y otros países

En el caso de España, YouTube Premium Lite mantiene su coste en 7,99 euros al mes. Es el mismo precio con el que llegó oficialmente al país en septiembre del año pasado, cuando se presentó como la alternativa económica al Premium estándar.

Frente a él, el plan Premium individual se sitúa en 13,99 euros al mes, mientras que la modalidad Familiar sube hasta 25,99 euros mensuales, una opción para la que conviene saber cómo compartir suscripciones en familia.

Más allá de España, Premium Lite está disponible en diversos mercados europeos y americanos. La propia plataforma cita países como México, Argentina, Chile, Colombia, Alemania, Francia o Italia, entre otros, con precios adaptados a cada región. En México, por ejemplo, el coste ronda los 99 pesos mexicanos, mientras que en Argentina se sitúa alrededor de los 2.705 pesos argentinos.

YouTube ha confirmado que la actualización con descargas y reproducción de fondo se desplegará de forma gradual “en las próximas semanas” en todos los territorios donde exista Premium Lite. Si todavía no ves las nuevas opciones activas, es cuestión de tiempo que aparezcan, siempre que el plan esté disponible en tu país.

Premium Lite frente a YouTube Premium completo

Con las últimas novedades, la distancia entre Premium Lite y el plan Premium completo se reduce de manera notable para quienes solo quieren mejorar su experiencia con los vídeos “normales” de la plataforma.

Por un lado, ambos planes permiten ahora ver la mayoría de vídeos sin anuncios, descargar contenidos y reproducirlos en segundo plano. Para el usuario que consume sobre todo tutoriales, análisis, gameplays, documentales, noticias o canales de opinión, la experiencia diaria se hace bastante similar sin necesidad de pagar la tarifa más alta.

La gran diferencia sigue estando en el terreno musical. Solo el plan Premium completo ofrece acceso sin anuncios a todo el contenido musical y a YouTube Music Premium, el servicio de streaming dedicado. También es la opción pensada para quien quiere eliminar por completo la publicidad, sin matices.

De esta forma, Premium Lite se coloca como una especie de “puerta de entrada” a la suscripción de pago. Es una alternativa razonable para quienes no usan YouTube Music ni necesitan que absolutamente todos los rincones de la plataforma estén libres de anuncios, pero sí valoran mucho la comodidad de las descargas y el segundo plano.

Para YouTube, la jugada encaja en su estrategia de impulsar el negocio de suscripciones: prefiere captar usuarios con un plan más barato, pero recurrente, que depender únicamente de la publicidad. Y para muchos espectadores que pasan horas al día en la plataforma, ese punto intermedio empieza a ser una opción a considerar.

Con la llegada de las descargas y la reproducción en segundo plano a YouTube Premium Lite, el plan económico gana atractivo real y se acerca al uso cotidiano que la mayoría hace del servicio: menos anuncios, posibilidad de escuchar vídeos con la pantalla apagada y opción de ver contenido sin conexión, todo ello sin subir el precio y con la música y los Shorts como principales concesiones frente al Premium completo.