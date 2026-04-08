En los últimos meses, YouTube ha ido endureciendo su estrategia publicitaria hasta el punto de poner contra las cuerdas a quienes siguen usando la plataforma de forma gratuita, especialmente en televisores. Lo que empezó como un aumento progresivo de los anuncios parece estar derivando en una experiencia cada vez más cargada de interrupciones largas y, lo que más molesta, imposibles de saltar.

Según distintos testimonios de usuarios, sobre todo en foros como Reddit y otros espacios online especializados, la aplicación de YouTube para Smart TV habría empezado a mostrar anuncios de hasta 90 segundos sin opción de omitir. Hablamos de un minuto y medio de publicidad obligatoria antes o durante el contenido, una cifra que va bastante más allá de lo que la propia compañía recoge en sus normas oficiales.

YouTube pasa de 30 a 90 segundos sin poder saltar el anuncio

Hace poco más de un mes, Google comunicó que introduciría anuncios de 30 segundos sin opción de omitir en la aplicación de YouTube para televisores. Aquella novedad ya se recibió con bastante recelo, porque suponía aumentar el tiempo mínimo de exposición publicitaria obligatoria en la pantalla grande del salón.

Sin embargo, diversos usuarios han empezado a reportar ahora anuncios de 60 y hasta 90 segundos completamente no omitibles en esa misma app de TV. Es decir, en muy poco tiempo se habría pasado de la promesa oficial de anuncios de medio minuto a bloqueos publicitarios que duran el triple, siempre para quienes ven YouTube sin pagar suscripción.

Este cambio se está detectando, de momento, fundamentalmente en Smart TV y dispositivos de televisión conectada. Los reportes apuntan a que la navegación desde móviles, tablets u ordenadores de escritorio no estaría sufriendo todavía estos anuncios tan largos y sin botón de “Saltar”, algo que encaja con la estrategia de priorizar la tele como pantalla principal para la publicidad.

La lógica detrás de este movimiento es bastante clara: las sesiones en televisión suelen ser más largas, más relajadas y con mayor atención, lo que hace que cada impresión publicitaria valga más dinero para los anunciantes. YouTube lleva tiempo intentando posicionarse como sustituto directo de la televisión tradicional y, por el camino, la experiencia del usuario gratuito se va pareciendo cada vez más a los bloques de anuncios de toda la vida.

El problema es que, para muchos usuarios, pasar de 30 a 90 segundos de golpe cruza una línea difícil de aceptar. Si ya la introducción de anuncios obligatorios de medio minuto generó quejas, la idea de quedarse “atrapado” durante minuto y medio de publicidad sin posibilidad de hacer nada más provoca frustración y una sensación clara de que la plataforma va apretando demasiado.

Los anuncios de 90 segundos chocan con las reglas oficiales de YouTube

Uno de los puntos que más está llamando la atención es que estos anuncios de 90 segundos no encajan con las políticas publicitarias de YouTube. En la documentación oficial, la plataforma establece límites bastante concretos para los formatos que no se pueden omitir.

En el caso de los dispositivos móviles, YouTube marca como referencia anuncios no omitibles de hasta unos 15 segundos aproximadamente. Para las televisiones inteligentes, el límite indicado en sus guías es de 30 segundos para este tipo de anuncios que el usuario está obligado a ver hasta el final.

Que estén apareciendo anuncios de 90 segundos en la app para TV implica, sobre el papel, triplicar el tope oficial fijado por la compañía. De ahí que muchos se pregunten si se trata de un simple fallo técnico, un experimento A/B con un grupo reducido de usuarios o un cambio de rumbo que todavía no se ha actualizado en la documentación pública.

Lo cierto es que, por ahora, Google no ha ofrecido una explicación clara sobre estos bloques tan largos que se han detectado. No hay comunicado ni confirmación formal que detalle si se trata de una prueba puntual, un error en el sistema de anuncios o el primer paso de una nueva fase en su estrategia de monetización para televisores.

La situación genera además una sensación de inseguridad entre los usuarios: las “reglas del juego” parecen cambiar de un mes para otro. En marzo se anunciaron los 30 segundos no omitibles, apenas unas semanas después empiezan a verse anuncios de 90 segundos, y resulta complicado saber hasta dónde puede llegar esta escalada si el modelo funciona bien a nivel de ingresos publicitarios.

La experiencia gratuita se deteriora: más anuncios, más largos y más difíciles de evitar

A ojos de muchos usuarios, la estrategia actual de YouTube se basa menos en añadir valor a las opciones de pago y más en empeorar gradualmente la experiencia de la versión gratuita para empujar a la suscripción. Es un camino que no es nuevo en el mundo digital, pero que en este caso se está notando con especial fuerza en la pantalla del televisor.

En los últimos tiempos se han concatenado varias decisiones en la misma dirección: anuncios que aparecen al pausar un vídeo en Smart TV, introducción de bloques obligatorios de 30 segundos, una política cada vez más agresiva contra los bloqueadores de publicidad y, ahora, reportes de anuncios de minuto y medio imposibles de omitir.

Además, ha habido episodios que han deteriorado la confianza, como anuncios mostrados por error a usuarios de YouTube Premium, justo aquellos que pagan precisamente para no ver publicidad, o informes aislados de anuncios excesivamente largos (incluso de horas) que la propia compañía atribuyó a fallos técnicos en su sistema de inserción.

Todo ello apunta a una misma tendencia: más anuncios, más largos y con menos margen de control para el usuario. La oferta “oficial” para salir de este bucle sigue siendo contratar una suscripción, bien sea la modalidad Premium estándar, bien la versión reducida Premium Lite, disponible en algunos países europeos.

En Europa, y especialmente en países como España, YouTube Premium ronda los 13,99 euros al mes, mientras que Premium Lite se sitúa alrededor de los 7,99 euros mensuales. Esta última opción promete eliminar la mayoría de anuncios en los vídeos, aunque mantiene ciertas limitaciones, especialmente en contenidos musicales o asociados a derechos concretos.

Presión hacia YouTube Premium y riesgo de fuga de usuarios

Al complicar la vida al usuario gratuito, la compañía refuerza el mensaje de que la vía “razonable” pasa por pagar por YouTube Premium o, como mínimo, por Premium Lite. Si la alternativa es tragarse un anuncio de 90 segundos cada dos por tres, la suscripción empieza a parecer menos cara a quienes consumen la plataforma a diario en el televisor.

Sin embargo, esta estrategia tiene sus riesgos. Un sector de la audiencia puede optar por buscar alternativas a YouTube, desde otras plataformas de vídeo y streaming hasta servicios más pequeños pero con menos presión publicitaria. En Europa la competencia en entretenimiento audiovisual es enorme, y el usuario tiene cada vez más opciones para elegir contenido bajo demanda.

Al mismo tiempo, endurecer tanto la experiencia gratuita puede incentivar que algunos usuarios intenten sortear la publicidad por la vía técnica, recurriendo a bloqueadores, reproductores externos o incluso soluciones que no respetan los términos de uso. YouTube ya lleva tiempo librando una batalla contra estas prácticas, con avisos, bloqueos temporales y restricciones de acceso en navegadores que usan adblockers.

La compañía camina así por una delgada línea: monetizar al máximo sin romper la paciencia de una parte importante de su audiencia. Cada vez que se introduce un cambio como este, los foros y redes sociales se llenan de críticas, debates y comparaciones con la televisión tradicional, precisamente el modelo del que muchos usuarios huyeron hace años buscando más control sobre lo que veían y cuándo lo veían.

Para quienes consumen YouTube de forma intensiva en el salón, la sensación es que la experiencia se parece cada vez más a ver un canal de televisión en abierto, con bloques de anuncios largos, frecuentes y poco flexibles. Lo único que cambia es que ahora el mando no sirve para hacer zapping a otra cadena, sino para salir de la aplicación o, en el mejor de los casos, plantearse pagar para recuperar cierta comodidad.

En este contexto, la pregunta de fondo no es solo cuánto está dispuesto a aguantar cada usuario antes de sacar la tarjeta, sino también si el modelo publicitario actual es sostenible sin provocar una fuga significativa de espectadores. La respuesta dependerá en buena parte de hasta dónde llegue YouTube con experimentos como los anuncios de 90 segundos no omitibles y de si decide extenderlos más allá de la televisión a móviles y ordenadores.

La evolución reciente de YouTube en televisores apunta a una clara intensificación de la presión publicitaria sobre la versión gratuita, con bloques de hasta 90 segundos sin opción de omitir que superan su propio límite oficial de 30 segundos. Entre el enfado de los usuarios, la apuesta por empujar a YouTube Premium y el riesgo de que parte de la audiencia busque alternativas o recurra a soluciones técnicas para evitar los anuncios, el equilibrio entre negocio y satisfacción del usuario se ha vuelto más frágil que nunca en una plataforma que aspira a ser la “nueva televisión” para millones de hogares en España y en toda Europa.