Zens Quattro Pro, elegancia y carga rápida para cuatro dispositivos

¿Un cargador con cuatro puestos de carga rápida inalámbrica de 15W? Esto en lo que nos ofrece este Quattro Charger Pro que además lo hace con materiales premium y un diseño elegante que te permitirá colocarlo en cualquier lugar.

Estamos acostumbrados a cargadores con un puesto de carga inalámbrica, ya muchos con carga rápida y compatibilidad Qi2 (15W), menos acostumbrados a verlos con dos puestos de carga rápida. Pero nunca había visto un cargador que pudiera recargar hasta cuatro dispositivos de forma simultánea, y que los cuatro se recarguen con la misma potencia de 15W, la máxima que ofrece el nuevo protocolo Qi2, y todo ello con un único adaptador de corriente que además viene incluido en la caja. Pero esto no es lo único que hace especial a este Quattro Charger de Zens.

Zens nos incluye en la caja todo lo que necesitamos para utilizar esta estación de carga, incluido el adaptador de corriente con potencia de 65W, más que suficiente para dar los 15W de potencia de carga a los cuatro puestos de la base, con 15W cada uno para todos los dispositivos que sean compatibles con el protocolo Qi2. Si hablamos de los iPhone, esto es así desde los iPhone 12 en adelante, todos son compatibles con MagSafe y por lo tanto con Qi2. Pero a diferencia de los cargadores MagSafe, esta compatibilidad con Qi2 permite recargar teléfonos de cualquier marca que sean compatibles. Y si no tienes dispositivos con Qi2, con que sean compatibles con Qi es suficiente, porque dispone de retrocompatibilidad, aunque sólo con seguirás los 15W con el estándar Qi2. Podrás por tanto recargar también auriculares con estuches de carga inalámbricos, o cualquier dispositivo compatible, como mi altavoz Sonos Roam 2. Por poner un «pero», me hubiera gustado que el cable se pudiera separar del adaptador de corriente y que usaran conexión USB-C, pero para un fabricante que incluye adaptador no vamos a quejarnos demasiado.

La estación de carga está fabricada en aluminio reciclado, con acabado anodizado en dos colores disponibles, negro y blanco. Los acabados son de muy buena calidad, el diseño es muy elegante y moderno, sin estridencias como leds ni similares, y con un logo muy discreto en la parte inferior del frontal. El peso de la base de carga es de 745 gramos, por lo que es pesada, pero esto supone que podrás poner y retirar los dispositivos fácilmente. Los imanes del sistema Qi2 alinean perfectamente tus dispositivos al dejarlos, y el peso de la base permite poder retirarlos con una mano sin que la base se mueva ni un milímetro. Unas patas de silicona permiten proteger la superficie bajo la base y hacen que no deslice.

Perfecta para colocar en un despacho o en el salón de casa, esta base permite recargar todos los dispositivos de casa a la vez, y sin tener que preocuparte de dónde los colocas, porque todos los puestos de carga tienen la misma potencia, la máxima que permite el protocolo Qi2. En casa tenemos ya cuatro móviles y cuatro auriculares inalámbricos, además de otros dispositivos con carga inalámbrica, así que disponer de un lugar en el que podemos recargar varios dispositivos sin tener que llevarlos hasta el dormitorio a la base de la mesita de noche o buscar un enchufe en la cocina es una gran ventaja. Además su precio es bastante razonable si tenemos en cuenta su calidad, sus prestaciones y que se incluye el adaptador de corriente. Puedes comprarla en Amazon por 179€ (enlace).

Valoración del editor

Puntuación 4.5 estrellas

Excepcional €179 80% Quattro Charger Pro

Reseña de: Luis Padilla

Publicado el:

Última modificación: Diseño Editor: 100%

Prestaciones Editor: 90%

Acabados Editor: 100%

Calidad-Precio Editor: 90%

Pros Calidad de materiales

Diseño moderno y elegante

Incluido adaptador de 65W

Qi2 de 15W en los cuatro puestos

Pesada para que no se mueva al quitar los dispositivos